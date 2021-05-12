Республіканці усунули Чейні з керівної посади в партії - вона пообіцяла не дати Трампу повернутись до Білого дому

Республіканці у Палаті представників Конгресу США у середу провели таємне голосування, за підсумками якого було вирішено відсторонити конгресвумен Ліз Чейні з посади голови Конференції республіканців в зв'язку з її критикою на адресу колишнього президента США Дональда Трампа.

Чейні - донька колишнього віце-президента США Діка Чейні. Хоча вона втратила посаду в керівництві партії, Чейні залишиться у Конгресі. Ліз Чейні була однією з небагатьох законодавців від Республіканської партії, які проголосували за імпічмент президента Трампа. Вони також неодноразово спростовувала його необгрунтовані заяви про фальсифікацію виборів.

У середу Чейні заявила, що зробить усе можливе, щоб Дональд Трамп "ніколи знову не наблизився до Овального кабінету".

Дональд Трамп заявив у відповіді на заяву Чейні, що вона позбавлена будь-яких позитивних якостей, які б стосувались політики, чи США.

"Вона прибічниця воєн, чия родина дурно підштовхнула нас у нескінченну катастрофу на Близькому Сході, яка виснажувала наші багатства та спустошувала наші великі збройні сили, найгірше рішення в історії нашої країни".

"Респубілканська партія рухається далі з порядком денним "Америка понад усе". Для Ліз Чейні персональна помста важливіша за американський народ і вона втратила зв'язок із лідерами Республіканської партії. Радий, що мої колеги погодились", - заявив конгресмен-республіканець Енді Біггс.

Лідер республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті, оголошуючи результати голосування, зазначив: "Очевидно, нам потрібно провести зміни. Ці внутрішні конфлікти необхідно вирішити, щоб не відволікати увагу від зусиль всієї нашої команди".

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи зміщення Чейні назвав її "солідною консерваторкою та сильним голосом з питань національної безпеки".

"Попри це, я вважаю, що щодо колишнього президента Трампа вона зайняла позицію, яка не відповідає настроям більшості у Республіканській партії", - заявив політик.

У Демократичній партії заявили, що рішення щодо Чейні демонструє, що Респубілканська партія є партією Трампа.

"Республіканці у Палаті представників офіційно оформили наступне: правді нема місця у команді лідерів їх партії. Чейні відкинула «велику брехню», і її змістили. У Республіканській партії Трампа, виживають найменш здібні", - заявив конгресмен-республіканець Адам Шифф.

Радники республіканців і партійні стратеги вважають, що усунення Чейні може допомогти партії в короткостроковій перспективі, забезпечивши їй підтримку прихильників Трампа напередодні проміжних виборів 2022 року, за підсумками яких республіканці сподіваються повернути собі більшість в Палаті представників і Сенаті.

Однак цей крок може відштовхнути виборців, які не визначились, чия підтримка потрібна республіканцям для перемоги.

Напередодні Чейні, звертаючись до однопартійців, заявила, що у партії не можуть "дозволити колишньому президенту відтягнути нас назад і зробити нас співучасниками його зусиль зруйнувати нашу демократію".

Очікується, що тепер на третій за важливістю посаді серед республіканців у Палаті Представників Ліз Чейні замінить Еліз Стефанік. Ця конгресвумен позиціювала себе як представниця поміркованого крила Республіканської партії, але врешті стала прибічницею Дональда Трампа.

Раніше понад сотня політиків-республіканців, зокрема і колишніх високопосадовців, погрожували створити третю партію, якщо Республіканська партія не відмежується від колишнього президента Дональда Трампа.

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