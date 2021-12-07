Відправити Україні "всю зброю, яку вона вважає потрібною", закликав лідер республіканців у Сенаті США

Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл у ході конференції Wall Street Journal закликав президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надати Україні усю зброю, яку країна вважає потрібною для захисту від агресії Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як відзначається, Макконнелл сказав, що у ході Холодної війни республіканці та демократи підтримували сторони, які симпатизували США.

"Хоча Україна не є членом НАТО, всі наші союзники у НАТО повністю нажахані", - наводить слова Макконнела видання.

Днями у Росії назвали постачання до України певних видів озброєнь та її вступ до НАТО серед "червоних ліній" Кремля.

Раніше конгресмен-республіканець Майк Роджерс закликав президента США Джо Байдена посилити підтримку України.

"Ще кілька тижнів тому треба було посилити потік сталі до Україні у формі важкого озброєння. Кожен день сумнівів із вашого боку щодо цих дій служить запрошенням до подальшої агресії. Світ спостерігає, пане президенте", - заявив американський законодавець.

У листопаді російська некомерційна організація "Російська рада з міжнародних питань", близька до уряду Росії, оприлюднила аналіз, де назвала нову агресію Росії проти України "малоймовірною".

В організації, серед іншого, відзначили, що "витрати можливої війни значно перевищують вигоди", а війна може створити "значні ризики для економіки, політичної стабільності та зовнішньої політики Росії","не вирішує ключових проблем безпеки та створює нові".

На думку російський аналітиків, просування сценарію війни може дозволити Україні добиватись та отримати розширену військову допомогу від Заходу, а Росії - продемонструвати, що вона "технічно готова до радикального сценарію та не довзолить перетинати її "червоні лінії".

У статті використано матеріали Bloomberg.

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