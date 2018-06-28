Комітет Конгресу США ухвалив проект резолюції на підтримку суверенітету України

Комітет Палати представників Конгресу США з закордонних справ ухвалив проект резолюції Палати представників Конгресу «Про підтримку країн Східної Європи та НАТО».

В проекті резолюції, поданому до Конгресу конгресменом-демократом Стівом Коеном в квітні 2017 року, засуджується порушення Російською Федерацією Гельсінських принципів по відношенню до суверенітету і територіальної цілісності України.

В проекті також висловлюється підтримка санкцій США запроваджених проти Росії через її дії в Криму та на Донбасі. Проект наголошує, що ці санкції тривають до відновлення суверенітету України над Кримом та повного виконання Мінських домовленостей, відповідно.

НАТО має тримати двері відкритими для країн, які мають право вступити до альянсу і відповідають необхідним критеріям для членства, наголошується в проекті резолюції.

Проект резолюції засвідчує підтримку США для країн Центральної та Східної Європи в сфері політики, економіки та безпеки.

"США підтримують прагнення країн до демократії, включаючи Україну, Грузію та Молдову", - йдеться в тексті проекту резолюції.

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