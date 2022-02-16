США засудили резолюцію Держдуми РФ щодо визнання ОРДЛО

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу виступив із заявою у зв'язку з наміром депутатів Держдуми РФ звернутися до президента Росії Путіна із закликом офіційно визнати самопроголошені сепаратистські «республіки» у східній Україні.

Як нагадав глава Держдепартаменту, "Російська Дума заявила, що планує направити президенту Путіну звернення про визнання "незалежними" так званих Донецької та Луганської народних республік".

"Скажемо прямо: схвалення Кремлем цього звернення буде рівносильне повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань щодо Мінських угод, що визначає процес повної політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які з 2014 року контролюються керованими Росією силами та політичними маріонетками", - наголошується в заяві Блінкена, яку оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства, "ухвалення цієї резолюції ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, стане грубим порушенням міжнародного права, поставить під сумнів заявлене Росією зобов'язання продовжувати дипломатичні кроки з метою мирного врегулювання цієї кризи".

Блінкен підкреслив, що прийняття Держдумою РФ даної резолюції "вимагає швидкої та твердої відповіді з боку Сполучених Штатів" за повної координації дій з союзниками та партнерами Вашингтона.

Як повідомляє видання "Інтерфакс", речник Кремля у середу заявив, що визнання т.з. республік не корелює із Мінськими угодами.

"Президент сказав, що головним завданням є реалізація Мінського комплексу заходів", - відповів Пєсков.

Раніше, під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Володимир Путін заявив у контексті можливості визнання т.з. "республік", що передусім для вирішення проблеми Донбасу треба виходити з можливостей виконання Мінських угод. При цьому Путін назвав те, що відбувається у Донбасі "геноцидом".

За словами Путіна, Росія діятиме надалі відштовхуючись від "реальної ситуації на місцях".

Як повідомляв "Голос Америки", державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що США та Україна єдині у розумінні, що Мінські угоди є шляхом до вирішення конфлікту на Донбасі. За словами Блінкена, Україна намагається виконувати "більшість" положень Мінських угод, натомість Росія "не виконала практично жодне зі своїх забов'язань щодо Мінська".

"В усіх моїх розмовах із нашими українськими колегами вони лишаються відданими цьому", - казав Блінкен.

Між тим, між Києвом та Заходом - з одного боку, і Москвою - з другого, існує принципова розбіжність щодо виконання Мінських угод, їх розуміння.

Як відзначав журналіст американського видання Buzzfeed Кристофер Міллер, Мінські угоди можуть стати шляхом до вирішення конфлікту Росії з Україною, лише, якщо будуть імплементовані "так, як їх тлумачать Україна та Захід".

"Якщо вони будуть імплементовані так, як їх розуміє Росія, тоді Мінські угоди - це катастрофа для України. Ця незгода щодо інтерпретації та кроків в угодах - це головна причина, чому вони досі не дали результату", - писав Міллер.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов раніше заявив, що виконання Мінських угод означає "знищення країни", та може призвести до того, що Росія вимагатиме зняття західних санкцій.

У статті використано матеріали російської служби "Голосу Америки", Інтерфакс, Коммерсант.