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Росія на порозі повернення до радянської планової економіки, а Путін закликає бізнес інвестувати в окуповані території України
Президент Росії Володимир Путін заявив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, що “все іде за планом”. Натомість голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна виголосила попередження, що країні загрожує повернення до планової економіки на кшталт радянської. На ці заяви, виголошені на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, звертає увагу, зокрема, видання Politico, яке вважає, що Росія свідомо взяла курс на ізоляцію від Заходу.
Економічна ізоляція Росії
Сам форум у ЗМІ називають демонстрацією економічної ізоляції Росії у світі, зокрема Bloomberg повідомляє, що на популярний раніше російський бізнес-форум після вторгнення в Україну організаторам стало важко залучити учасників з-за кордону, оскільки навіть деякі лідери колишніх радянських республік “вирішили триматися осторонь”.
“Тепер це стало показником поглиблення ізоляції Росії”, - пише Bloomberg про форум.
Тим часом британське видання Guardian повідомляє, що стенди на економічному форумі пропагували можливості інвестування в окуповані російською армією території східної України.
Попри підкреслено оптимістичні заяви Путіна міжнародні оглядачі та політики відверто висміюють як виступ президента, так і сам форум. Зокрема, ситуацію довкола нового автомобілю Lada, який не завівся під час демонстраці, коли в нього сів Ґерман Ґреф, якого вважали колись російським реформатором.
“Це, можливо, було найкраще, що я бачив сьогодні, – написав у Twitter колишній посол США в Росії Майкл Макфол про натовп журналістів довкола авто. – Яким жартом є російська “техніка”.
ЗМІ повідомляють, що форум дочасно покинув лідер ОАЕ – країни, яка має тісні економічні та політичні зв'язки з РОсією, і у якій нещодавно було підсвічено кольорами російського прапора хмарочос Бурдж Халіфа. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян не взяв участі у загальній дискусії, але зустрівся з Путіним та висловив готовність розвивати відносини з Росією.
За інформацією CNN, більшість іноземних офіційних осіб, зазначених як учасники форуму, були переважно на рівні міністрів, що представляють країни, які обрали нейтральну позицію у війні Росії проти України.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, від участі у форумі відмовився президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, котрий запевняв Путіна про готовність спілкуватися від імені власної країни, а також від імені Індії, Індонезії та Китаю.
Жодного wi-fi і тести на коронавірус
Щодо самого форуму, то він тривав на фоні жорстких заходів безпеки. Побоюючись атаки безпілотниками, організатори відключили інтетнет-зв’язок. Запрошені повинні були пройти тест на коронавірус.
Володимир Путін у своєму виступі стверджував, що його країна остаточно розірвала відносини із Заходом, пише Politico. Крім того, російський президент сказав, що існує план допомоги Росії у “довгостроковому суверенному розвитку” і намір “стати однією з провідних економік світу”. “Стратегія, обрана і державою, і російським бізнесом, спрацювала”, – вважає Путін.
Ельвіра Набіулліна свою чергою під час форуму заявила, що “спокуса керувати реструктуризацією економіки” в Кремлі може призвести до придушення ринку.
А газета New York Times називає склад учасників форуму “мізерною міжнародною присутністю” на події, що упродовж років була головною подією для Росії для залучення західних інвесторів.
Напередодні форуму Росія намагалася заманити західних учасників, повідомляє видання Financial Times, а у списку учасників зазначала і колишнього очільника Google, й інших відомих бізнесменів чи політиків.
Чимало з них у коментарі виданню спростували намір відвідати Росію, що, як підсумувала газета, “свідчить про те, що бренд Кремля залишається токсичним після вторгнення в Україну, незважаючи на його бажання відновити зв’язки з лідерами світового бізнесу”.
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- Голос Америки
Країни НАТО мене не почули – Майкл Макфол про необхідне для закінчення війни цього року
Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола) в інтерв’ю проекту Радіо Свобода “Донбас Реалії” розповів про своє бачення війни, американсько-російських відносин, а також про те, чому росіянам вигідне припинення російської війни в Україні.
Макфол стверджує, що адміністрація Джо Байдена та інші західні країни НАТО не почули його пропозицій (озвучених у статті для Foreign Affairs), необхідних на думку дипломата, для завершення війни цього року: “Я хотів, щоб уся зброя, яка б забезпечила перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє”.
Він також зауважив, що “аналітики минулої осені не чекали на український успіх у Харківській і Херсонській областях”.
“Тому я не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці весь час робили більше, ніж ми від них очікували”, – додав Макфол.
Щодо американсько-російських відносин, то колишній посол в США в Росії називає їх найгіршими в історії, включаючи період Холодної війни. “За Хрущова, за Брежнєва були контакти та робота над конкретними справами, які були вигідні для обох сторін. Я вже не кажу про часи Горбачова та Єльцина, коли справді були гарні відносини. І навіть за Холодної війни була спільна робота, якої ми зараз не робимо”, – прокоментував Макфол.
Зупинити цю жахливу імперіалістичну інтервенцію, окупацію в Україні – це вигідно, звичайно, і для українців, але я також вважаю, що це вигідно і для тих, хто в Росії хоче жити інакше.Майкл Майкфол
Посол також вважає, що для “нормального життя” росіян їм потрібне припинення “реколонізаційної” війни Росії проти України.
“Є люди в Росії, які не імперіалістичні яструби, вони хочуть жити нормально, мати спокійне нудне життя. Не можна цього отримати, коли у вас імперіалістичні війни, насамперед в Україні. Тому зупинити цю жахливу імперіалістичну інтервенцію, окупацію в Україні – це вигідно, звичайно, і для українців, але я також вважаю, що це вигідно і для тих, хто в Росії хоче жити інакше”, - каже Макфол.
Як повідомляв Голос Америки, Макфол послідовно називає російські обстріли українських міст тероризмом і закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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Розслідування New York Times: «Докази чітко свідчать – гребля була пошкоджена вибухом, здійсненим стороною, яка її контролює: Росією»
Збільшується кількість свідчень того, що гребля Каховської ГЕС була зруйнована зсередини. Розслідування американського видання New York Times, опубліковане у п’ятницю, 16 червня, стверджує, що, найімовірніше, причиною руйнування Каховської ГЕС став вибух у тунелі бетонної основи греблі.
Раніше повідомлялося, що вночі проти 6-го червня сейсмічні датчики в Україні та Румунії зафіксували ознаки потужних вибухів. Очевидці в цьому районі також чули потужні вибухи приблизно між 2:15 і 3:00 ночі. І незадовго до того, як дамба провалилася, супутники американської розвідки зафіксували інфрачервоні теплові сигнали, які також вказували на вибух.
Як писав Голос Америки, аналітичне розстеження, яке провів проект Голосу Америки “Поліграф”, також говорить, що «масив доказів переконливо свідчить про те, що Каховську дамбу підірвала саме Росія».
Дослідивши відео докази, показання свідків та проконсультувавшись з інженерами, які спеціалізуються на дамбах, журналісти NYT дійшли висновку, що «гребля була пошкоджена вибухом, спричиненим стороною, яка її контролює: Росією».
Як каже газета, були припущення, що дамба могла впасти без зовнішнього втручання, і Росія їх використовувала, щоб уникнути відповідальності.
Але, як пише New York Times, численні докази, розглянуті газетою, від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб, підтверджують інше пояснення: що обвал дамби не був випадковим.
«Катастрофічний збій бетонного фундаменту, що лежить в його основі, навряд чи відбувся сам по собі», – стверджують журналісти, які проводили розслідування.
Українські та американські експерти, з якими говорили журналіcти NYT, доходять висновку, що єдиним поясненням руйнування бетонної основи є вибух у тунелі.
«Якщо ваша мета – знищити греблю, буде потрібний потужний вибух. Тунель – ідеальне місце, щоб закласти вибухову речовину», – каже Майкл Вест, інженер, який спеціалізується на питаннях безпеки гребель, цитує його газета. «Якщо вони заклали вибухівку в тунелі, це багато б пояснило», – додає Ґреґорі Бічер, член Національної інженерної академії США, професор Університету Меріленда.
Такого ж висновку доходить і український інженер Ігор Стрілець, інженер, який з 2005 по 2018 рік працював заступником начальника управління водних ресурсів Дніпра. В інтерв’ю газеті він сказав, що як проект будівництва часів холодної війни, фундамент дамби був розроблений таким чином, щоб витримати практично будь-який зовнішній вплив.
Раніше Україна та Росія звинувачували у руйнуванні греблі одна одну. Українська сторона говорила про вибух у машинному залі, російська влада – про ракетні удари ЗСУ, деякі представники російської опозиції говорили, що дамба могла завалися сама по собі. Деякі аналітики, які працюють на основі відкритих джерел, писали, що гребля могла зруйнуватися і через отримані раніше пошкодження та неправильну експлуатацію росіянами, але NYT, розглянувши і ці версії, доходить висновку, що пошкодження, яких гребля зазнала раніше, не могли призвести до її нинішнього руйнування.
Унаслідок руйнування Каховської ГЕС у ніч проти 6-го червня було затоплено десятки населених пунктів вниз по Дніпру. На правому березі загинули 10 людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. На окупованому Росією лівому березі Херсонщини, за даними окупаційної влади, загинуло 25 людей.
Волонтери, які брали участь в евакуації, казали, що жертв можуть бути сотні, при цьому вони говорили, що російські військові продовжували обстріли і перешкоджали евакуації населення. Кілька волонтерів були поранені, повідомляла представниця ООН.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за оцінкою директора місії USDIAD в Україні, внаслідок руйнування дамби без питної води можуть залишились 800 тисяч людей. Правозахисники та екологи говорять про значні збитки, завдані довкіллю та економіці краю.
Українські волонтери, які допомагають після руйнування Каховської ГЕС, заявляють про прицільні обстріли росіян. Відео
Українські волонтери, які допомагають людям на Херсонщині після руйнування Каховської ГЕС, заявляють про прицільні обстріли росіян по гуманітарних колонах.
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WSJ розмовляв з російськими полоненими в Україні: “Ми сподівалися, що контрнаступу не буде”
Видання Wall Street Journal поспілкувалося з полоненими росіянами в Україні і вважає, що моральний стан російської армії поганий. Однак експерти застерігають від поспішних висновків. Вони кажуть, що не всі російські підрозділи є в однаковому стані, а крім того, росіяни можуть покладатися на лінії оборони, які вони готували впродовж багатьох місяців.
В’язні у Краматорську, з якими говорив кореспондент американського щоденника, були як професійними військовими, так і менш досвідченими призовниками та найманцями. Декілька були вихідцями з етнічних меншин Сибіру, інші – з Санкт-Петербурга чи Владивостока, пише Wall Street Journal.
Частина з них описували власну добровільну здачу, інших було взято у полон під час перших успіхів українського війська у боях за звільнення окупованих Росією територій.
“Ми були дуже налякані. Ніхто не хоче помирати. Ми сподівалися, що контрнаступу не буде”, - так описав американському виданню свої відчуття один із полонених, військовослужбовець-контрактник з Алтайських гір на півдні Сибіру. Вдома він був будівельником. А до армії, щоб воювати в Україні подався тому, що “це зробили друзі та знайомі”. “Пропаганда говорила, що Україна погана, тут люди нацисти і так далі. Ми це чули всюди”, - цитує газета полоненого росіянина.
В армії він був водієм, лагодив техніку, а також переправляв операторів безпілотників. Але місяць тому його відправили на передову у лісосмузі в Донецькій області. За його словами, коли українські військові увірвалися в ліс, то від ручних гранат загинули п'ять солдатів, які стояли поруч з ним. “Я вийшов з траншеї і почав кричати: “Здаюся, здаюся!”, – зізнався він.
Чимало з в'язнів були у поганому фізичному стані, так, наприклад, боєць російського воєнізованого угруповання “Шторм Z” раніше отримав осколкові поранення голови, від чого почалося заїкання. Лікарі вважали, що він нездатний продовжувати воювати в Україні, але командир наказав йому та іншим пораненим повернутися на фронт.
Перед війною він перебував у тюрмі за торгівлю наркотиками. Потім підписався на півроку бойових дій в Україні за обіцянку помилування. “Я починаю розуміти, що в цій війні ми не на боці правих”, - поділився він усвідомленням після перебування на війні.
Ці та інші військовослужбовці засвідчили, що моральний дух в російській армії “досить низький”.
Багато з них безуспішно очікують ротації місяцями. Натомість сьогодні вони не сподіваються на обмін полоненими, побоюючись повертатися до Росії через дії ФСБ.
Разом з тим, як повідомляв Голос Америки, дослідниця з американського дослідницького центру RAND Corporation Дара Масікот, яка вивчає питання оборони в Росії, не рекомендує будувати жодних планів, які би базувалися на “поганому російському моральному стані”.
На її думку, це “спровокує крах на фронті”.
Оскільки у запасі в росіян – підготовлені лінії оборони, артилерія та повітряно-десантні засоби, налаштовані на те, щоб максимально запобігти прориву.
Як людина, яка вірить, що моральний стан росіян є в кращому випадку помірним або відверто поганим, я все ж нікому б не рекомендувала покладатися на це, як на критичний фактор планування.Дара Масікот
"Оскільки російські сили намагаються уповільнити просування ЗСУ за допомогою мін і артилерії, є відчуття зосередженості. Збройні сили України поки що не прорвали основні російські опорні пункти та оборонні позиції. Російські сили покладатимуться на свою підготовлену оборону, артилерію та повітряно-десантні засоби, щоб спробувати закріпити їх там, де вони є, і запобігти прориву. Як людина, яка вірить, що моральний стан росіян є в кращому випадку помірним або відверто поганим, я б нікому не рекомендувала покладатися на це, як на критичний фактор планування", - написала дослідниця у Twitter.
Достатньо високу оцінку стану оборонних ліній російських військ наводить і видання New York Times.
“Починаючи свій довгоочікуваний контрнаступ, Україна добре озброєна, підтримана удосконаленими технологіями зв’язку та американською і європейською зброєю. Але московські сили покращили свою оборону, координацію артилерії та повітряну підтримку”, - пише видання.
З посиланням на американських посадовців газета зазначає, що “російська тактика покращилася” порівняно із початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас NYT нагадує, що успіх зокрема у Бахмуті Росія здобула “здебільшого завдяки готовності Вагнера кинути полонених у бій, незважаючи на ціну життя”.
Дара Масікот зауважує, що російські війська найбільш виснажені на Луганщині на Донеччині, у тому числі через жорстоке поводження керівництва. Натомість, за її даними, бойових дух елітних російських військ, наприклад, десантників, є стабільним попри те, що “ВДВ зазнали серйозних ударів на початку війни, що знизило їхні загальні бойові можливості”. Але, як і раніше, вони залишаються вірними своїм командирам, вважає дослідниця.
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