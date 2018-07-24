Швидше за Формулу-1 – студенти побили рекорд швидкості у конкурсі «гіперлуп»

Студенти-інженери з Мюнхенського технічного університету втретє виграли конкурс «гіперлуп» (вакуумного потяга) від SpaceX у неділю, повідомляє видання TechCrunch.

Цього року команда WARR Hyperloop перемогла, коли їхня самохідна капсула досягла швидкості більш ніж 290 миль (467 кілометрів) на годину, новий рекорд для змагань. Капсула проїхала на 50% швидше, ніж під час минулих змагань у серпні 2017 року. На першому конкурсі в січні 2017 року, виграшна капсула команди рухалася зі швидкістю всього 58 миль (93 кілометри) на годину, інформує видання.

Захід організувала, як це було з самого початку, компанія SpaceX та її засновник Ілон Маск у головному офісі компанії в Каліфорнії. Інша компанія Маска, The Boring Company, надавала додаткову підтримку цього разу, пише TechCrunch.

Цьогорічне змагання ілюструє еволюцію та досягнення у технології «гіперлуп». Наприклад, у попередніх двох змаганнях Hyperloop Pod студентські команди мали можливість прискорювати свої капсули на тестовій доріжці за підтримки автомобіля, виробленого SpaceX, під назвою «штовхач». Цього року всі капсули повинні були бути самохідними. SpaceX також додав ще один конкурс, орієнтований на технології левітації, йдеться в статті.

WARR Hyperloop – одна з трьох команд, яка вийшла в фінал – на тестову доріжку Hyperloop дистанцією 1,25 кілометрів, що розташована поруч із офісом SpaceX. У фінал також пройшли команди з Нідерландів та Швейцарії. Всього в конкурсі брало участь 20 студентських команд з більш ніж 40 країн, передає TechCrunch.

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