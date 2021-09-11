У 20-ту річницю терактів проти США Байден закликав американців до єдності, Держдеп вказав на вплив трагедії

До 20-ї річниці терористичних атак на Сполучені Штати Америки, жертвами яких стали 2 997 осіб, президент США Джо Байден, державний секретар США Ентоні Блінкен, американські політики виступили і заявами.

Байден у відеозверненні оприлюдненому Білим домом відзначив біль втрат, який зберігається до сьогодні, закликав американців до єдності. Президент США підкреслив, що головний урок 11-го вересня полягає в тому, що найбільшою силою США є єдність, відзначив героїзм, який країна побачила "всюди" після терактів, вказав на прояви єдності суспільства, та відданість меті покарати тих, хто прагне зашкодити Америці.

Джо Байден також зазначив, що "темні сторони людської натури", які проявились всередині США після терактів і були спрямовані проти американських мусульман, не знищили американську єдність.

«Єдність не означає, що ми зобов'язані вірити в одне і те саме. Але ми повинні відчувати глибоку повагу і віру один в одного і в цю націю».

Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу зробив офіційну заяву.

«9/11 (за датою терактів 11-го вересня 2001-го року) вплинуло на траєкторію нашої країни і на те, як ми взаємодіємо зі світом. Це спонукало ціле покоління жити служінням (країні). Деякі стали журналістами, юристами або правозахисниками. Інші пішли добровольцями в армію, сотні тисяч вирушили служити в Афганістан », - йдеться в заяві.

І заявою виступив і колишній президент США Дональд Трамп, який відзначв хоробрість рятувальників, правоохоронців у день терактів, При цьому екс-президент США наголосив, що у 20-ту річницю терактів уряд Байдена "з поразкою здався" в Афганістані, а до рук Талібану потрапили американські озброєння вартістю у мільярди доларів.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.

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