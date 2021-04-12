Блінкен та Кулеба зможуть особисто обговорити ситуацію на Донбасі у вівторок у Брюсселі

Державний секретар США Ентоні Блінкен може зустрітись у вівторок у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити стягування воєнних сил Росії на східних кордонах України та в окупованому Криму. Про це на брифінгу повідомив в. о. помічника держсекретаря США Філіп Рікер.

"Ми вітаємо українську стриманість перед обличчям російських провокацій. Ці дестабілізуючі дії підривають продовження угоди про припинення вогню від липня 2020", - сказав Рікер. - "Водночас Росія проводить кампанію з дезінформації, що призначена, аби звинувачувати Україну у тому, що робить сама Росія".

13 квітня у Брюсселі Блінкен разом із очільником Пентагону Ллойдом Остіном зустрічатимуться із ЄС та союзниками США по НАТО, а Кулеба тоді ж проведе переговори із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Тож Блінкен і Кулеба матимуть можливість зустрітись та обговорити ситуацію особисто, сказав Рікер.

Рікер нагадав слова інших високопосадовців Білого дому, що "якщо Росія діятиме безрозсудно, будуть наслідки", й що адміністрація Байдена серйозно занепокоєна розвитком подій, тож обговорюватиме ситуацію із країнами-союзниками, Україною та із залученням інших сторін, зокрема, ОБСЄ. Він підкреслив, що США зацікавлені не лише в деескалації у воєнній площині, а й у припиненні кампаній із дезінформації з боку Кремля.

На запитання журналістів про те, яка можлива причина того, що Росія пожвавила свої агресивні дії поблизу українських кордонів, Рікер сказав, що має здогадки, але не може ними поділитись із медіа.

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