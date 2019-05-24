Нове рішення Трампа може зашкодити інформатору ЦРУ в оточенні Путіна – The New York Times

Президент США Дональд Трамп дозволив міністру юстиції США Вільяму Барру зняти гриф "таємно" з розвідданих, які стали основою для розслідування втручання Росії до президентських виборів у США.

"Що ми робимо, так це ми проливаємо світло на все, - заявив Трамп про своє рішення в коментарі пресі перед відправленням до Японії. – Ми забезпечуємо прозорість".

Критики такого рішення президента США заявляють, що оприлюднення інформації може бути неоднозначно сприйняте в ЦРУ а також створити ризики для інформатора США в оточенні президента Росії Путіна, пише The New York Times. Зокрема, конгресмен-демократ Адам Шифф, голова Комітету з розвідки Палати представників США заявив: "Президент має намір зняти гриф таємно з розвідданих, щоб використати це як зброю", - цитує Шиффа видання.

Особливо теперішніх та колишніх посадовців розвідки турбують можливі загрози для долі інформатора США. "Тривалий час ЦРУ сприяло розвиткові цього джерела. Ця особа піднялась до посади, яка дозволила інформанту надати ключову інформацію в 2016 році про роль керівництва Росії у втручанні до кампанії", - йдеться у статті.

Шифф заявив, що його комітет уважно поставиться до дій Барра в цій сфері. "Ми збираємось піддавати розголосу будь-які зловживання, політизацію розвідки", - говорить він.

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