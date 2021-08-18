У Білому домі прокоментували пропаганду Росії та Китаю щодо Афганістану

США підтримують своїх партнерів у цілому світі, проти яких спрямована пропаганда Росії та Китаю. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання журналіста про зусилля США для протидії пропаганді Росії та Китаю, які використовують ситуацію в Афганістані для закидів про слабкість гарантій США союзникам та партнерам. Повний текст брифінгу для преси доступний на сайті Білого дому.

При цьому речниця Білого дому відзначила, що США контактують із Китаєм та Росією щодо евакуації людей з Афганістану.

"Ми підтримуємо наших партнерів у світі, на яких спрямована подібна пропаганда Росії та Китаю. І ми будемо надалі підкріплювати наші слова діями. Наша мета в Афганістані реалізувати обіцяне президентом, а саме, що чоловіків та жінок, які хоробро служили нашій країні протягом 20 років не буде знову піддано небезпеці. І ми також даємо цей сигнал", - заявила Псакі.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що обвал ситуації в Афганістані продемонстрував "запит" на спільну роботу Росії та Заходу щодо врегулювання численних регіональних криз та конфліктів у світі.

У понеділок державний секретар США Блінкен провів телефонну розмову з Лавровим щодо ситуації в Афганістані та евакуації з країни громадян США та афганців, яким може загрожувати небезпека.

У статті використано матеріали ТАСС.

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