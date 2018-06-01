Рівень безробіття в США – найнижчий за 18 років

Кількість робочих місць у США зросла в травні, а рівень безробіття знизився до 18-річного мінімуму – 3,8 відсотка. Це вказує на те, що умови на ринку праці швидко стають напруженішими, що може викликати занепокоєння з приводу інфляції.

Звіт про зайнятість, оприлюднений Міністерством праці США у п'ятницю, також показав, що заробітна плата ґрунтовно зростає, укорінюючи очікування, що цього місяця Федеральний резерв підвищить процентні ставки. Оптимістичний звіт також підвищує ймовірність того, що економіка може «перегрітися».

«У цілому, економіка США виглядає сильною, – сказав Пол Ешворт, головний економіст Capital Economics у Торонто. – У цьому середовищі ми все ще очікуємо, що ФРС цього року підвищить процентні ставки ще тричі».

У несільськогосподарській сфері з’явилося 223 тисячі нових робочих місць минулого місяця, оскільки тепла погода сприяла роботі на будівництві. Також були великі набутки у сфері роздрібної торгівлі, відпочинку та готельного бізнесу. Економіка створила на 15 тисяч нових робочих місць більше, ніж повідомлялося в березні та квітні.

Зниження рівня безробіття на десяту частину відсоткового пункту минулого місяця підштовхнуло його до рівня, що востаннє був у квітні 2000 року. Безробіття зараз перебуває на рівні, який ФРС прогнозував до кінця поточного року.

Середня погодинна заробітна плата зросла минулого місяця на вісім центів, або на 0,3%, після 0,1% у квітні.

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