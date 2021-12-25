Папа Римський у різдвяному посланні згадав про Україну

У день Різдва Христового за григоріанським календарем папа Римський Франциск із лоджії ватиканської базиліки Святого Петра виголосив щорічне послання Urbi et Orbi («Місту і світу»), в якому згадав про Україну.

«Царю людства, допоможи політичній владі примирити суспільства, спустошені напруженням та протиріччями... Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту», – сказав понтифік.

Папа Римський згадав не лише про світові конфлікти, а й про бідних, мігрантів і пандемію COVID-19 – в цьому зв’язку також і про постраждалих від насильства жінок.

«Наша здатність творити суспільні стосунки переживає серйозне випробування, посилюються тенденції замкнутися, робити все самостійно, відмовитися від того, щоб виходити, зустрічатися, щось робити разом. І також на міжнародному рівні існує небезпека не бажати вести діалог, загроза того, що складна криза спонукає шукати коротших стежок, замість довших шляхів діалогу. Але насправді лише вони ведуть до подолання конфліктів і до спільної та тривкої користі», – сказав папа Франциск.

Понтифік звернувся до Бога словами: «Вифлеємська Дитино, дозволь якнайшвидше повернутися додому численним військовополоненим, цивільним і військовим, нещодавніх конфліктів, і тим, які ув’язнені з політичних причин. Не залиш нас байдужими перед обличчям трагедії мігрантів, біженців і шукачів притулку».

Сьогодні, 25 грудня, Різдво Христове відзначають католицька, протестантська церкви і всі релігійні напрямки, що слідують у церковній хронології за григоріанським календарем.

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