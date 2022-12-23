Байден закликав "ділитись добротою" на Рідзво

"Ось і Різдво, давайте трошечки ділитись добротою", - сказав президент США Джо Байден у своєму передріздвяному зверненні до американців.

Байден закликав американців об'єднуватись і вказав на посилення протистояння в американській політиці а також більшу ізоляцію людей через пандемію а також поширення технологій.

"Послання Різдва завжди важливе, але особливо воно важливе у важкі часи, подібні до тих, які ми пережили останні кілька років.

Я щиро сподіваюся, що цей святковий сезон вичерпає отруту, яка вразила нашу політику та налаштувала нас одне проти одного. Я сподіваюся, що цей різдвяний сезон стане новим початком для нашої нації, тому що нас, американців, так багато об’єднує. У нас набагато більше спільного, ніж відмінного", - сказав Байден.

Він побажав американцям миру, радості, здоров’я та щастя.

"Я бажаю тобі, і тобі, і нашій країні зараз і завжди, щоб ми жили у світлі. Світлі свободи і надії, любові і щедрості, доброти і співчуття, гідності і порядності. Тож від родини Байденів бажаємо вам і вашій родині миру, радості, здоров’я та щастя. Веселого Різдва, веселих свят і всього найкращого в новому році", - виголосив американський президент в Білому домі в четвер.

Байден окремо поділився оптимізмом щодо американської економіки. В п'ятницю оприлюднені дані показали, зокрема, зростання доходів і зниження інфляції. Американський президент, якого раніше критикували за різке зростання цін на бензин, додав у соцмедіа: "Цього Різдва, ви платитиме менше, щоб заправити бак і доїхати додому, ніж у цей час минулого року".

В п'ятницю Байден та перша леді Джилл Байден відвідують Дитячу національну лікарню у столиці США.