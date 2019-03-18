Вияв єдності Заходу, або ознака слабкості – у США по-різному оцінили нові санкції проти Росії

Низка американських політиків привітала розширення санкцій проти Росії, через захоплення нею українських моряків та кораблів поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

"Я вітаю видання нових санкцій проти російських посадовців, відповідальних за невиправданий та неспровокований напад минулого року, спрямований проти українського суверенітету та незаконне затримання 24 українських моряків", - заявив конгресмен Майкл Маккол. Маккол є провідним представником Республіканської партії США в Комітеті Палати представників США з міжнародних справ.

"Володимир Путін та його бандити продовжують топтати український суверенітет такими нападами і продовження окупації Криму. Такі дії чітко вказують, що Сполучені Штати стоять пліч-о-пліч з країнами, які поважають правила збройного конфлікту та територіальні обмеження", - наголосив політик.

"Мені особливо приємно, що це було зроблено в координації з нашими союзниками. Хоча може бути час, коли США повинні запроваджувати санкції в односторонньому порядку, наші санкції мають найбільших вплив у координації з нашими друзями", - додав він.

Захід об'єднаний у своєму підході до кремлівської агресії в Україні, наголосила сенаторка Джин Шагін коментуючи санкції.

"Сьогоднішні включення до санкційного переліку мають нагадати Путіну, що Захід об'єднаний у своєму підході до кремлівської агресії в Україні і ми завжди відкидатимемо спроби Росії анексувати Крим", - наголосила Шагін.

Сенатор-республіканець Роб Портман також засвідчив свою підтримку санкційної політики.

"Повністю підтримую санкції президента США проти тих осіб та установ, які брали участь в неспровокованому та незаконному нападі проти українських сил в Керченській протоці 25 листопада, - наголосив сенатор. - США та наші союзники повинні продовжувати підтримувати Україну".

"Надто пізно та надто слабко". Американський аналітик Андерс Аслунд назвав відповідь Заходу, що включала новий раунд санкцій, перемогою Путіна в Керченській протоці та Азовському морі.

Єдиний позитив в цих діях, - на думку аналітика, – їх скоординованість між США, ЄС та Канадою.

Слабкими сторонами санкцій Аслунд в своїй публікації для Atlantic Council назвав, зокрема, те, що американські санкції торкнулись не надто відомих, на думку Аслунда, шістьох осіб та восьми організацій. Перелік ЄС був навіть більш обмежений і не містив таких впливових осіб з американського переліку, як Геннадій Мєдвєдєв, заступник директора прикордонної служби ФСБ Росії. За повідомленнями, фіни, не хотіли вносити його до переліку, через те, що з ним ведуться двосторонні переговори, стверджує аналітик.

Фінська позиція стає все більш складною, нагадує Аслунд. Так, двоє осіб з оточення Путіна: Геннадій Тімченко та Борис Ротенберг не увійшли до санкційного переліку ЄС через те, що отримали фінське громадянство в 1990-х, повідомляє Аслунд і питає, чому Фінляндія не позбавить цих осіб громадянства, отриманого дивним шляхом.

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