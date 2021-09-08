Спеціальний посланець США щодо Ірану відвідає Москву

Спеціальний посланець США щодо Ірану Робмерт Меллі цього тижня відвідує Москву та Париж. Відповідну інформацію розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Спеціальний посланець Меллі та невелика делегація відвідає Москву та Париж 7-10 вересня для консультацій з нашими російськими та європейськими партнерами щодо ядерної програми Ірану та необхідності швидко досягнути та втілити розуміння щодо дій у відповідності до Спільного комлексного плану дій (т.з. Ядерна угода з Іраном - прим. ГА)", - повідомляє Держдеп США.

Сьогодні в уряді Росії заявили, що заступник голови МЗС Росії Рябков сьогодні та завтра проведе консультації із Меллі. Як повідомляє ТАСС, у Москві занепокоєні "швидким прогресом, який спостерігається у сфері нарощування можливостей Іран в багатьох аспектах його ядерної програми".

У статті використані матеріали ТАСС.

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