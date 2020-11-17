Сенат США схвалив «Антидопінговий закон Родченкова» - він каратиме учасників допінгових змов, а не спортсменів

Сенат США схвалив законопроект, який дозволяє співробітникам американських правоохоронців переслідувати в кримінальному порядку осіб, причетних до допінгових порушень на міжнародних заходах, за участю американських спортсменів, спонсорів і мовників. Як відзначають ЗМІ, закон не стосується окремих спортсменів залучених до схем із використання допінгу.

«Антидопінговий закон Родченкова», раніше одноголосно схвалений Палатою представників Конгресу США, був прийнятий Сенатом без заперечень і тепер буде спрямований на підпис президенту.

«Цей акт надає інструменти, необхідні для захисту" чистих "спортсменів і притягнення до відповідальності учасників міжнародних допінгових змов, які обманюють спорт, спонсорів і завдають шкоди спортсменам», - заявив глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт.

Як відзначає прес-реліз Гельсінської комісії з приводу "Закону Родченкова", законопроект отримав широку підтримку з боку організацій спортсменів-любителів та професіоналів.

"Шкідлива, корумпованіа поведінка Росії на міжнародній арені вимагає потужної відповіді, - наводить сайт Гельсінської комісії слова її члена, сенатора-демократа США Шелдона Вайтхауса. - Всесвітня антидопінгова агенція та Міжнародний олімпійський комітет не змогли притягнути Росію до відповідальності за її нахабну програму шахрайства у Сочі. Перед наступною Олімпіадою, Закон Родченкова створить жорсткі покарання за використання допінгу та надішле сигнал Росії та світу, що шахрайство підтримуване на державному рівні не буде толеруватись".

Відповідно до прес-релізу, покарання за порушення закону може включати штрафи до мільйона доларів та ув'язнення до 10 років, у залежності від прушення.

«Цей акт встановлює кримінальну відповідальність для систем, що здійснюють допінгові оборудки схеми, які грабують спортсменів, громадян і бізнес, - заявив глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тайгарт. - Він також захищає інформаторів від розплати і забезпечує відшкодування збитків спортсменам, обдуреним в результаті допінгових змов».

«Це дуже важливий день у боротьбі за "чистий" спорт у всьому світі, і ми з нетерпінням чекаємо, коли цей акт набуде чинності і буде сприяти зміні правил гри в інтересах "чистих" спортсменів назавжди», - резюмував Тайгарт.

Критику закону висловив журналіст видання The New York Post Тарік Панджа (Tariq Panja).

"Погоджено суперечливий закон США спрямований проти допінгу і названий на честь колишнього очільника програми використання допінгу у Росії, а пізніше викривача. Закон криміналізує використання допінгу у спортивних змаганнях на глобальному рівні і не включає головні спортивні змагання у США. Всесвітня антидопінгова агенція рішуче виступала проти нього", - твітує журналіст. На думку журналіста, закон "означатиме, що влада США може переслідувати офіційних осіб, які підозрюються в участі у змовах щодо використання допінгу на подіях, які торкаються інтересів США".

Закон Родченкова названий по імені Григорія Родченкова, який допоміг виявити систему допінгу в Росії, яка існувала за підтримки держави.

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