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Яка роль цифрових технологій в українській війні. Відео

Яка роль цифрових технологій в українській війні. Відео
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Яка роль цифрових технологій в українській війні. Відео

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Штучний Інтелект, кібер-армія та чат-боти зі збору інформації - це лише кілька інноваційних інструментів, до яких вдається український уряд у кібер-просторі в час російської війни. Іноземні журналісти визнають: у цій війні інформація стала зброєю, але попереджають - інноваційні технології протягом бойових дій можуть бути як корисними, так і небезпечними. Яку роль у війні Росії проти України відіграють цифрові технології, соціальні мережі та загалом - Інтернет – дивіться в сюжеті Ярини Матвійчук.

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