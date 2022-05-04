Яка роль цифрових технологій в українській війні. Відео

Штучний Інтелект, кібер-армія та чат-боти зі збору інформації - це лише кілька інноваційних інструментів, до яких вдається український уряд у кібер-просторі в час російської війни. Іноземні журналісти визнають: у цій війні інформація стала зброєю, але попереджають - інноваційні технології протягом бойових дій можуть бути як корисними, так і небезпечними. Яку роль у війні Росії проти України відіграють цифрові технології, соціальні мережі та загалом - Інтернет – дивіться в сюжеті Ярини Матвійчук.