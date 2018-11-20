Макдональдз допомагає батькам бути поруч із хворими дітьми

Сашко народився на 35-у тижні. Місяць не добув у мамі. Ще не дуже добре тримає температуру тіла і має проблеми з диханням, тож дозріває в кювезі. 3600 – це для неонатологів богатир. Поряд в інкубаторі – крихітка дівчинка, з’явилася на світ з вагою 585 грамів, за місяць 200 грамів додала, потихеньку росте.

Тут, у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, поряд з немовлятами постійно – їхні мами й татусі. Зранку й до вечора допомагають лікарям виходжувати пацієнтів вагою в кількасот грамів. І увесь комфорт, який ще донедавна тут могли запропонувати батькам – це стілець. Тепер усе змінилось, – радіє завідувачка відділенням Лариса Ніконова, – бо з’явилась сімейна кімната. Як вона каже, «Тут батькам можна зігріти руки, перевдягтися, якщо з дороги, попити чаю, перекусити, зцідити молоко. І піти побути з дитиною...»

Олексій з дружиною іногородні. Передчасні пологи – і ось вони тут. «Тут дозволено батькам перебувати, до дитинки доступ повноцінний. Дуже непогано, нам подобається...», - каже Олексій.

А киянка Наталя тут уже давно, приходить щодня до донечки, що народилась семимісячною. «Я тут цілий день зранку до пізнього вечора. Коли дитині роблять різні маніпуляції, раніше мусила виходити чекати в коридор чи на вулицю. А тепер є можливість прийти сюди, попити чаю, поїсти, посидіти хоч трохи», - розповідає Наталя.

Тут є маленька кухня, є кабінки для зціджування молока, кілька м'яких крісел

Сімейну кімнату обладнали поруч, двері в двері. з відділенням неонатології. Тут є маленька кухня, є кабінки для зціджування молока, кілька м'яких крісел – при потребі розкладаються на спальне місце.

Адміністратор веде облік гостей. Минуло трохи більше місяця, відколи кімната відкрилась, а нею вже скористалися сотні людей. І то не лише мами недоношених діток; ідуть і з інших відділень. Хтось заходить на годинку перепочити, а хтось привіз дитину в хірургію, ніде перебути ніч. ОХМАТДИТ – лікарня національного значення, сюди везуть маленьких пацієнтів з усієї України, пояснює головний лікар Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ Ірина Садов’як.

«Ми дуже хотіли, нам дуже потрібна була така сімейна кімната. Це дуже важливо для родини. Дуже важливо, щоб з нашими дітками, з нашими пацієнтами була поруч родина. Це й для них краще. Це один з таких лікувальних методів».

Як розповідає головлікар - коли Дім Рональда МакДональда відкривав першу в Україні сімейну кімнату, при лікарні у Львові, ОХМАТДИТ і собі подав заявку. Тепер просять у Фундації про ще одну кімнату – для батьків онкохворих дітей. А в майбутньому мріють про цілий будинок для батьків своїх маленьких пацієнтів.

Галина Соловей, директор благодійної неприбуткової організації Дім Рональда Макдональда в Україні, розповідає:

"Наша фундація має унікальну місію. Вона допомагає батькам хворих діток бути поруч з ними в лікарнях під час хвороби. І для цього Фундація створює спеціальні умови. Вони відкривають сімейні кімнати в дитячих лікарнях. Це такі комфортні спеціально облаштовані місця в лікарнях, де рідні хворої малечі можуть перепочити, поїсти, навіть переночувати. Інколи навіть і попрати речі. Тому що сюди приїздять люди з найвіддаленіших сіл, містечок. Інколи цей візит незапланований. Тому це місце для батьків дуже потрібне".

Фундація присутня в 64 країнах світу, – розповідає директор. І в деяких працює десятки років. В Україні ж Дому Рональда МакДональда лише 2 роки, вони лише набирають оберти. Вже відкрили сімейні кімнати в лікарнях Львова, Вінниці, Києва. А наступного року обіцяють відкрити ще дві.