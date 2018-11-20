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Макдональдз допомагає батькам бути поруч із хворими дітьми

Фундація "Дім Рональда МакДональда" відкрила сімейну кімнату при лікарні ОХМАТДИТ у Києві

Бути поруч із хворою дитиною. Таку можливість надає батькам “Фундація Дім Рональда МакДональда”. На благодійні пожертви, зокрема й від американської корпорації Макдональдз, фундація будує сімейні кімнати при лікарнях.

Сашко народився на 35-у тижні. Місяць не добув у мамі. Ще не дуже добре тримає температуру тіла і має проблеми з диханням, тож дозріває в кювезі. 3600 – це для неонатологів богатир. Поряд в інкубаторі – крихітка дівчинка, з’явилася на світ з вагою 585 грамів, за місяць 200 грамів додала, потихеньку росте.

новонароджений в лікарні ОХМАТДИТ
новонароджений в лікарні ОХМАТДИТ

Тут, у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, поряд з немовлятами постійно – їхні мами й татусі. Зранку й до вечора допомагають лікарям виходжувати пацієнтів вагою в кількасот грамів. І увесь комфорт, який ще донедавна тут могли запропонувати батькам – це стілець. Тепер усе змінилось, – радіє завідувачка відділенням Лариса Ніконова, – бо з’явилась сімейна кімната. Як вона каже, «Тут батькам можна зігріти руки, перевдягтися, якщо з дороги, попити чаю, перекусити, зцідити молоко. І піти побути з дитиною...»

Олексій і Наталя відпочивають у сімейній кімнаті
Олексій і Наталя відпочивають у сімейній кімнаті

Олексій з дружиною іногородні. Передчасні пологи – і ось вони тут. «Тут дозволено батькам перебувати, до дитинки доступ повноцінний. Дуже непогано, нам подобається...», - каже Олексій.

А киянка Наталя тут уже давно, приходить щодня до донечки, що народилась семимісячною. «Я тут цілий день зранку до пізнього вечора. Коли дитині роблять різні маніпуляції, раніше мусила виходити чекати в коридор чи на вулицю. А тепер є можливість прийти сюди, попити чаю, поїсти, посидіти хоч трохи», - розповідає Наталя.

Тут є маленька кухня, є кабінки для зціджування молока, кілька м'яких крісел

Сімейну кімнату обладнали поруч, двері в двері. з відділенням неонатології. Тут є маленька кухня, є кабінки для зціджування молока, кілька м'яких крісел – при потребі розкладаються на спальне місце.

Адміністратор веде облік гостей. Минуло трохи більше місяця, відколи кімната відкрилась, а нею вже скористалися сотні людей. І то не лише мами недоношених діток; ідуть і з інших відділень. Хтось заходить на годинку перепочити, а хтось привіз дитину в хірургію, ніде перебути ніч. ОХМАТДИТ – лікарня національного значення, сюди везуть маленьких пацієнтів з усієї України, пояснює головний лікар Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ Ірина Садов’як.

Ірина Садов’як, головний лікар Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ
Ірина Садов’як, головний лікар Національної дитячої лікарні ОХМАТДИТ

«Ми дуже хотіли, нам дуже потрібна була така сімейна кімната. Це дуже важливо для родини. Дуже важливо, щоб з нашими дітками, з нашими пацієнтами була поруч родина. Це й для них краще. Це один з таких лікувальних методів».

Як розповідає головлікар - коли Дім Рональда МакДональда відкривав першу в Україні сімейну кімнату, при лікарні у Львові, ОХМАТДИТ і собі подав заявку. Тепер просять у Фундації про ще одну кімнату – для батьків онкохворих дітей. А в майбутньому мріють про цілий будинок для батьків своїх маленьких пацієнтів.

Галина Соловей, директор благодійної неприбуткової організації Дім Рональда Макдональда в Україні, розповідає:

Галина Соловей, директор благодійної неприбуткової організації Дім Рональда Макдональда в Україні
Галина Соловей, директор благодійної неприбуткової організації Дім Рональда Макдональда в Україні

"Наша фундація має унікальну місію. Вона допомагає батькам хворих діток бути поруч з ними в лікарнях під час хвороби. І для цього Фундація створює спеціальні умови. Вони відкривають сімейні кімнати в дитячих лікарнях. Це такі комфортні спеціально облаштовані місця в лікарнях, де рідні хворої малечі можуть перепочити, поїсти, навіть переночувати. Інколи навіть і попрати речі. Тому що сюди приїздять люди з найвіддаленіших сіл, містечок. Інколи цей візит незапланований. Тому це місце для батьків дуже потрібне".

Фундація присутня в 64 країнах світу, – розповідає директор. І в деяких працює десятки років. В Україні ж Дому Рональда МакДональда лише 2 роки, вони лише набирають оберти. Вже відкрили сімейні кімнати в лікарнях Львова, Вінниці, Києва. А наступного року обіцяють відкрити ще дві.

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