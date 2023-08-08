Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не має очікуваних успіхів на полі бою - Кириленко

Росія застосовує на Донеччині тактику випаленої землі, бо не досягає очікуваних результатів на полі бою. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у вівторок під час онлайн-брифінгу, організованого Центром аналізу європейської політики (CEPA) у США.

"Не маючи успіхів тих, на які вони розраховували на фронті, Російська Федерація просто демонструє всьому світу та Україні свою нелюдяність, і те, що для них будь-які правила війни, міжнародні конвенції просто неписані, що вони їх не дотримувались і не будуть дотримуватись. І саме їхня злість і неспроможність досягти результату проявляється в тому, що вони нищать цивільні міста як по лінії фронту звісно, фактично вся лінія фронту на Донеччині зруйнована, так і відносно віддалені від лінії фронту міста, населені пункти невеличкі, вони руйнуються Російською федерацією з усіх видів озброєння, які в них є", - сказав Кириленко.

За даними Павла Кириленка, у Донецькій області наразі зруйновано близько 81500 приватних житлових будинків, а 5400 багатоквартирних будинків або знищені повністю, або пошкоджені частково. Крім того, за його словами, на Донеччині зруйновано понад 1300 об'єктів соціальної інфраструктури (лікарні, школи, садочки та інші освітні заклади), а також 90 об'єктів транспортної інфраструктури (мости, транспортні розвʼязки та переправи).

"Це фактично найбільша цифра руйнувань в Україні, які війна принесла саме на Донеччину, але саме Донеччина є ключовим форпостом, який стримує ворога", - зауважив Кириленко.

Голова Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що найбільш інтенсивні бої на Донеччині наразі тривають на Бахмутському, Мар’їнсько-Вугледарському та Лиманському напрямках.

"Це найгарячіші напрямки, проте вони мають різні тенденції. На Бахмутському напрямку бойові дії мають уже наступальний характер, на Лиманському напрямку - оборонний характер, і на Мар’їнcько- Вугледарському напрямку вже також мають наступальний характер. Там, де я застосовую формулювання "наступальний характер", я маю на увазі наступальні дії з боку Збройних Сил України", - сказав Павло Кириленко.

Він додав, що під контролем української влади перебуває 51% території Донецької області, на якій досі проживає 492 тисячі осіб.

"Запроваджена обовʼязкова евакуація, вона ухвалена і діє фактично протягом року - від 2 серпня 2022 року проводиться обовʼязкова евакуація на території Донецької області. Також ми застосовуємо ще більш жорсткий механізм - обовʼязкову евакуацію у примусовий спосіб сімей із дітьми, батьків із дітьми, де діти неповнолітні. Особливо це стосується лінії фронту", - сказав Кириленко.

У понеділок ввечері, 7 серпня, Росія завдала ракетного удару по центру Покровська Донецької області. В МВС України повідомили про 7 загиблих і 81 поранену особу внаслідок російської атаки. Серед постраждалих - діти 10 та 16 років.

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