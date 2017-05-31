Росіяни могли відмити $10 млрд через Deutsche Bank – Федеральна резервна система США

Найбільший німецький банк Deutsche Bank сплатить 41 мільйон доларів штрафу за неналежний контроль за операціями з відмивання коштів в рамках угод з американськими компаніями та особами, вказує Associated Press. Федеральна резервна cистема США повідомила, що недоліки банку щодо контролю за відмиванням коштів дозволили клієнтам з Росії провадити фіктивні угоди з цінними паперами і переводити кошти до офшорів в 2011-2015 роках, повідомляє Reuters.

Це вже другий штраф накладений на Deutsche Bank цього року регулятором Нью-Йорку та британським регулятором через прогалини в режимі контролю за відмиванням грошей, через які заможні росіяни, нібито, відмили 10 мільярдів доларів незаконних коштів, повідомляє Bloomberg. Відмивання коштів могло відбуватись через так звані «дзеркальні операції», коли банкіри купували російські акції в рублях і одночасно продавали таку саму кількість акцій в Лондоні. Це дозволило переводити рублі в долари і гроші йшли з Великобританії, через Кіпр, Естонію та США, вказує Bloomberg з посиланням на слідчих.

Deutsche Bank пообіцяв покращити нагляд за дотриманням законодавства з боротьби проти відмивання коштів в транзакціях з Америкою. «Ми виконаємо всі необхідні дії, зазначені в рекомендаціях Федеральної резервної системи і будемо відповідати їх очікуванням» - йдеться в заяві Deutsche Bank.

Операції банку з Росією також привернули увагу конгресменів США. В рамках розслідування можливого втручання Росії до виборів США, група конгресменів на чолі з Максін Вотерс звернулась до Deutsche Bank за інформацією про схеми з відмивання коштів росіянами, а також за банківськими даними президента Трампа та його сім’ї, адже Deutsche Bank є одним з найбільших кредиторів бізнесу Трампа з нерухомості, повідомляє Associated Press.

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