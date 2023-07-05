Угорщина та Росія домовились, що росіяни збудують два нових реактори на Угорській АЕС "Пакш"

Угорщина очікує, що російське агентство з атомної енергетики “Росатом” побудує два нових реактори на угорській атомній електростанції “Пакш”. Про це йшлося, зокрема, під час візиту до Будапешта представника російського уряду Михайла Мурашка.

Планується, що об’єкти збудують до 2030 і 2031 років, згідно з контрактом від 2014 року, реалізація якого затримується, інформує агенція Reuters.

“Пакш — це проект, який ми реалізуємо разом, і обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проекту, згідно з угодою”, – сказав Мурашко у Будапешті.

Мурашко також заявив під час брифінгу, що Москва підтримуватиме роботу угорських компаній, які присутні в Росії. За інформацією Reuters, це, наприклад, OTP банк і угорський виробник ліків Richter.

Щодо візиту російського урядовця, то Будапешт заявив, що хоче зберегти канали зв’язку відкритими. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що Угорщина хоче продовжувати з Росією “розумну та прагматичну співпрацю”.

Угорщина все ще отримує більшу частину нафти та природного газу з Росії, водночас заявляючи, що намагається диверсифікувати джерела постачання, навіть якщо решта ЄС, в основному, припинила російський імпорт, нагадує Reuters.

Щодо війни Росії проти України Сіярто засудив загалом війну і закликав до мирних переговорів, при цьому розкритикував постачання зброї в Україну і не звинувачував Росію у вторгненні.

“Ми найрішучішим чином засуджуємо війну, але водночас ми вважаємо, що постачання зброї продовжує війну”, — вважає Сіярто. Він також повторив державну риторику про те, що Угорщина не надсилатиме зброї сусідній Україні.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Угорщина блокувала санкції ЄС на ядерний сектор Росії, зокрема на "Росатом", через залежність їхньої атомної енергетики від Росії.

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 1 липня, закликав Євросоюз принаймні запровадити санкції щодо "Росатому".

"Україна не розуміє, чому досі не введено санкції проти "Росатому" та його керівництва, коли представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і ставлять під загрозу нашу загальну безпеку", – сказав Зеленський.