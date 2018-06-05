У Держдепі коментують доповідь Литви про тіньові оборудки «Росатому»

Раніше в Литві повідомили, що російська держкорпорація нібито укладала тіньові оборудки з метою роздобути проекти в сферах державної інфраструктури та ядерної енергетики

Речниця Державного департаменту США Гедер Науерт вважає, що російська держкорпорація «Росатом» намагається впливати за кордоном. З таким твердженням вона виступила на своїй офіційній сторінці в Twitter.

«Литовська доповідь щодо російського «Росатому» вказує на тіньові оборудки, використання впливу з метою роздобути проекти в державній інфраструктурі та ядерній енергетиці. Ми закликаємо всі країни, які співпрацюють з «Росатомом», таким же чином викривати подібні дії і не миритися з такою поведінкою», - написала Науерт у вівторок.



Раніше Сейм (парламент) Литви затвердив висновки Комітету з національної безпеки і оборони, який розслідував випадки політичної корупції з отриманням політиrами хабарів від представників ділових кіл. Як повідомляють ЗМІ, у висновках Комітету йдеться про те, що литовський концерн MG Baltic і «Росатом», нібито, намагалися вплинути на політичні сили і політичниі процеси в Литві. Фігурують також держпідприємства Литви, низка корумпованих політиків і цілі партії. Згідно з висновками, злиття бізнесу і політики завдало за останні роки збитків державі в розмірі € 1,5 млрд, які необхідно стягнути з винуватців.

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