Висилання дипломатів та санкції нагадують про Холодну війну

На тлі повідомлень з Білого дому, що президент Дональд Трамп готується підписати рішення Конгресу США про нові санкції щодо Росії, російський президент оголосив вимогу до 1 вересня скоротити штат американських дипломатичних представництв на 755 осіб і натякнув на можливість нових дій проти Сполучених Штатів.

Віце-президент США Майк Пенс, який відвідує східну Європу, написав у Twitter, що “нещодавні дипломатичні дії, вжиті Москвою, не змінять відданості США справі безпеки, нашим союзникам та миролюбним країнам”... "На підтвердження цього, дуже скоро, президент США підпише закон, щоб посилити і кодифікувати санкції США проти Росії”.

Газета New Yourk Times початкову реакцію Вашингтона називає стриманою.

“Це гідна жалю і неспровокована дія”, - сказано у заяві Державного департаменту. “Ми оцінюємо вплив таких обмежень і вирішуємо, як відповісти на них”.

США не повідомляють точну загальну кількість працівників у Росії, але з різних джерел лунають неофіційні цифри від 1000 до 1200 і значна частина з тих людей є російськими громадянами.

Washington Post подає аналіз з поясненням, що більшість людей, яких уряд США винаймає для праці в Росії, є працівниками Державного департаменту і відповідають за діяльність посольства, консульств, візових операцій та виконання дипломатичної роботи.

Але серед них є також працівники багатьох американських установ, зокрема міністерств оборони, сільського господарства, Національної космічної агенції США, бібліотеки Конгресу тощо.

Крок Кремля називають найжорсткішим подібним кроком з 1986 року, коли починався занепад комуністичної влади у Радянському Союзі.

Тоді через повну заборону радянським громадянам працювати в американських представництвах дипломатичні працівники були змушені виконувати обов’язки водіїв та механіків.

Розмови про Холодну війну

Агенція Reuters доходить висновку, що дії Москви вказують на принаймні тимчасову відмову від сподівань на покращення відносин з Вашингтоном після приходу до влади президента президента Трампа.

Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії 2016 року обіцяв налагодити стосунки з Росією, які різко погіршилися в результаті російської агресії в Україні та через звинувачення про російське втручання у політичні процеси у США.

Але намагання адміністрації Трампа затьмарені розслідуваннями можливих зв’язків з Росією і натрапили на активний спротив американських політичних кіл, в яких Москву називають порушницею міжнародних законів та силою, ворожою до Західних принципів свободи й демократії.

Російський оглядач Павло Фельґенгауер написав для у базованого у Вашингтоні аналітичного центру Jamestown Foundation, що у Москві говорять про можливість “нової Холодної війни” і подальшого зростання жорсткості російських дій.

У Москві також сподіваються скористатися окремими розбіжностями між США та Євросоюзом, щоб підірвати режим західних санкцій.

“Нашими союзниками вони (європейці) не будуть, але коли зачеплені їхні економічні інтереси, тимчасовий мезальянс можливий”, - сказав голова комітету у закордонних справах Ради федерації (верхньої палати російського парламенту) Константін Косачов.

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