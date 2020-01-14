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Україна

Росія могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, з якої був збитий літак МАУ – посол України в США

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Розслідування можливого порушення Росією міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану, має бути важливою частиною розслідування обставин збиття літака МАУ 8 січня. Про це під час спілкування з журналістами у Вашингтоні заявив новопризначений посол України в США Володимир Єльченко.

З 1979-го року проти Ірану була запроваджена низка санкцій, що запроваджують обмеження на продаж в країну зброї

Раніше з’являлися повідомлення, що літак зазнав удару ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", виробленою у Росії. З 1979-го року проти Ірану була запроваджена низка санкцій, як окремими країнами, особливо США, так і міжнародними організаціями, у тому такі, що запроваджують обмеження на продаж в країну зброї.

«Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами», - сказав посол журналістам.

Але зараз більш важливим питанням, сказав Єльченко, є питання відповідальні Ірану, як на індивідуальному рівні – тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого був збитий літак, - так і держави на міжнародно-правову рівні.

«Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках. - сказав він. - Я сподіваюсь, що нам не доведеться звертатися до міжнародних судових інстанцій, це питання буде закрите і полагоджене між Україною і Іраном на двосторонньому рівні. Іран повів себе, на мою думку, цивілізовано. Він визнав вину».

Ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами.

Єльченко розповів, що Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США. За його словами, затримка із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака була, у першу чергу, викликана тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл.

Також компанія-виробник літака «Боїнг», сказав посол, запропонувала свою послуги і повну підтримку у розслідуванні.

«Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями «Боїнг». Вони обов'язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака «Боїнг», - сказав посол.

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“Поруч з нами був рейс на Київ” – українка, яка була в аеропорту Тегерана 8 січня
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“Поруч з нами був рейс на Київ” – українка, яка була в аеропорту Тегерана 8 січня

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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