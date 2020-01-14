Росія могла порушити міжнародні санкції, продавши Ірану ракетну систему, з якої був збитий літак МАУ – посол України в США

Розслідування можливого порушення Росією міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану, має бути важливою частиною розслідування обставин збиття літака МАУ 8 січня. Про це під час спілкування з журналістами у Вашингтоні заявив новопризначений посол України в США Володимир Єльченко.

З 1979-го року проти Ірану була запроваджена низка санкцій, що запроваджують обмеження на продаж в країну зброї

Раніше з’являлися повідомлення, що літак зазнав удару ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", виробленою у Росії. З 1979-го року проти Ірану була запроваджена низка санкцій, як окремими країнами, особливо США, так і міжнародними організаціями, у тому такі, що запроваджують обмеження на продаж в країну зброї.

«Це, можливо, питання більш далекої перспективи. Але ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами», - сказав посол журналістам.

Але зараз більш важливим питанням, сказав Єльченко, є питання відповідальні Ірану, як на індивідуальному рівні – тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого був збитий літак, - так і держави на міжнародно-правову рівні.

«Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, я сподіваюся, що цей шлях буде пройдено іранською стороною до кінця і вона виплатить всі належні компенсації, і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках. - сказав він. - Я сподіваюсь, що нам не доведеться звертатися до міжнародних судових інстанцій, це питання буде закрите і полагоджене між Україною і Іраном на двосторонньому рівні. Іран повів себе, на мою думку, цивілізовано. Він визнав вину».

Ми маємо говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються такими продажами.

Єльченко розповів, що Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США. За його словами, затримка із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака була, у першу чергу, викликана тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл.

Також компанія-виробник літака «Боїнг», сказав посол, запропонувала свою послуги і повну підтримку у розслідуванні.

«Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями «Боїнг». Вони обов'язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака «Боїнг», - сказав посол.

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