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"Росія активно не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує" - реакції світу на атаки РФ по Одещині
Протягом ночі Росія внаслідок удару безпілотниками знищила три українські зернові склади на Одещині на річці Дунай. Після виходу РФ з Чорноморської зернової угоди саме цей шлях був ключовим для експорту українського збіжжя.
В результаті російської атаки постраждали шестеро людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У Telegram він написав: "Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували".
Пізніше в понеділок, як повідомляє Reuters, з посиланням на власні оцінки, майже 30 кораблів стали на якір біля портового терміналу Ізмаїл, ще три судна також зупинили рух уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.
Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям. 26 липня ситуацію довкола транспортування українського зерна через Чорне море обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО.
"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", – написав президент Румунії Клаус Йоганніс у Twitter.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутись до зернової угоди. На саміті із систем продовольства в Римі в понеділок, генсек ООН заявив: "З припиненням Чорноморської ініціативи найуразливіші верстви населення заплатять найвищу ціну. Як коли ціни на продукти харчування зростають, за це платять усі. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім. Але це особливо руйнівно для вразливих країн, які намагаються нагодувати своїх людей".
Своїми атаками Росія "намагається досягти поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей, - твітує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. - Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, згуртувати глобальну відповідь на продовольчий тероризм".
Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter: "Росія знову загострила свою війну проти українців, їх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки. У той час як атаки Росії на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує".
"Росія активно не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, і докладає великих зусиль, щоб зерно було або захоплено, або знищено", - твітує посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
Як повідомляє CNN, на тлі ситуації в Україні зростають світові ціни на продовольство, а вихід Росії з угоди, ймовірно, матиме наслідки далеко за межами регіону.
"Останніми місяцями Росія не атакувала зернову інфраструктуру сухопутних та внутрішніх водних шляхів України, - сказав Reuters один європейський трейдер. - Будь-яке переривання цього трафіку може швидко вдарити по міжнародних поставках зерна".
Французький трейдер в коментарі агенції назвав це "серйозною подією та сильним ударом" по українському експорту, додавши: "Без Чорноморського коридору та тепер з атаками на альтернативні маршрути буде важко вивезти українське зерно з країни".
У статті використано матеріали Reuters.
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Блінкен обговорив безпеку регіону із головою румунського МЗС після атаки РФ неподалік території Румунії
Державний секретар США обговорив безпекову ситуацію із міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску після російської атаки по території України неподалік румунського кордону.
Головні дипломати двох країн "обговорили міцне американсько-румунське стратегічне партнерство та можливості продовження двостороннього та багатостороннього співробітництва, включаючи колективну безпеку та непохитну підтримку України та Молдови, глобальну продовольчу безпеку та співпрацю у сфері безпеки Чорного моря", - йдеться у повідомленні прес-служби Держдепу.
Як відзначає CNN, нічний обстріл Росією Одещини, зокрема річкового порту на Дунаї поблизу Румунії, - це російський удар, що стався найближче до кордонів НАТО від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.
Нагадаємо, протягом ночі Росія внаслідок удару безпілотниками знищила три українські зернові склади на Одещині на річці Дунай.
"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", – написав президент Румунії Клаус Йоганніс у Twitter.
26 липня ситуацію довкола транспортування українського зерна через Чорне море обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО.
HRW: Сили Малі та "Група Вагнера" коять звірства у Малі
Правозахисна організація Human Rights Watch у понеділок заявила, що збройні сили Малі та, "імовірно" найманці "Групи Вагнера", "з грудня 2022 року стратили та спричинили насильницьке зникнення кількох десятків мирних жителів у центральному регіоні Малі".
За даними HRW, сили Малі та "Група Вагнера" також "знищили та розграбували цивільне майно та, ймовірно, катували ув’язнених у військовому таборі".
Правозахисна група заявила, що опитала 40 людей, які знають про інциденти, у тому числі 20 свідків зловживань, трьох членів сімей жертв, двох лідерів громади, п’ятьох малійських громадських активістів, вісьмох представників міжнародних організацій і двох політичних аналітиків із Сахелю.
HRW повідомила, що також "переглянула відео, яке демонструє докази жорстокого поводження з боку малійських солдатів і пов’язаних з ними іноземних сил".
Міністр закордонних справ Малі Адулайе Діоп закликав Раду Безпеки ООН "негайно" вивести миротворчі сили ООН у Малі, MINUSMA, через кризу довіри між малайськими офіційними особами та 15 000 членами MINUSMA.
Міністр закордонних справ Малі Адулайе Діоп закликав Раду Безпеки ООН «негайно» вивести миротворчі сили ООН у Малі або MINUSMA через кризу довіри між малійськими офіційними особами та 15 000 членами MINUSMA.
Рада Безпеки вирішила припинити присутність MINUSMA в Малі, але її персонал залишатиметься там до 31 грудня. У зв’язку з майбутнім припиненням присутності MINUSMA в Малі Каріне Канеза Нантуля, заступник директора HRW по Африці, сказала: "Африканський Союз та Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS) повинні висловити стурбованість серйозними порушеннями з боку малійських збройних сил і їхніх союзників, очевидно, бійців "Групи Вагнера", і посилити тиск на малійську владу, щоб припинити ці порушення та притягнути винних до відповідальності".
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Після саміту НАТО Путін перейшов до зухвалих обстрілів України – МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчув зухвалість і перейшов до ескалації, вийшов із зернової угоди, провів нові атаки проти Одеси і Дунайського порту. Посадовець переконаний - прийшов час подвоїти зусилля у допомозі Україні перемогти та стати членом НАТО.
“Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін відчуває зухвалість до ескалації, виходу із зернової угоди, нападу на Одесу і на дунайський порт. Ми маємо переконатись, що нашу рішучість допомогти Україні досягти перемоги та членства в НАТО краще розуміють. Час подвоїти наші зусилля”, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Посилення обстрілів України та розширення зони обстрілів до Чорного моря, Миколаївської та Одеської областей може бути пов’язано із тим, що Україну не запросили до НАТО, вважає канадський експерт Майкл Маккей. “Результатом саміту в НАТО було те, що Україну не запросили до НАТО та не надали чітких часових рамок, коли Україна зможе приєднатись. Внаслідок цього російська терористична держава посилила атаки та розширила їх у Чорному морі, Миколаївській та Одеські області, – прямо поряд із кордоном із Румунією”.
На обстріли Одещини та зернової інфраструктури відреагували і інші союзники України.
Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що Росія обстрілами портової інфраструктури продовжує перешкоджати тому, щоб українське зерно дійшло до тих, хто його потребує.
“Росія атакувала минулої ночі ще більше зернової експортної інфраструктури, поціливши дунайські порти. Росія активно перешкоджає тому, щоб українське зерно дійшло до тих, хто його потребує і докладає зусиль, щоб це зерно було або заблоковане, або знищено”, – заявила Сіммонс.
Вчора Сіммонс також відреагувала на обстріли Одеси. Вона зауважила, що в центрі Одеси, куди поцілили російські ракети не було військових об’єктів. «Одеса, центр міста, зазнав бомбардування Росії. Жодних військових об'єктів. Просто гарне українське місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнає переслідувань за порти, через які експортують життєво важливі продукти у всьому світі», – написала Сіммонс у Twitter.
«Продовжуються невпинні напади Росії на мешканців та інфраструктуру Одеси, об’єкт всесвітньої спадщини та порт, життєво важливий для глобальної продовольчої безпеки», - написала очільниця посольства США в Україні Бріджит Брінк.
Вона додала: «Тут не виправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові силоси знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди».
Результати саміту НАТО у Вільнюсі цього місяця розчарували низку оглядачів, однак в самому Альянсі заявляють, що після саміту - Україна стала ближче до Альянсу ніж будь-коли.
“Україна зараз ближче до НАТО, ніж коли-небудь”, – заявив генеральний секретар НАТО у підсумковій прес-конференції НАТО у Вільнюсі генеральний секретар НАТО. Він також наголосив, що вчора союзники ухвалили багаторічний план допомоги Україні у переході від армійських стандартів та озброєнь радянських часів до стандартів, які повністю сумісні з НАТО.
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Джилл Байден в Парижі відзначає повернення США до ЮНЕСКО
Джилл Байден представляла свою країну на Олімпіаді в Токіо, на коронації короля в Лондоні та на королівському весіллі в Йорданії. Вона має ще одну нагоду застосувати свої навички посла цього тижня, коли Сполучені Штати офіційно знову приєднаються до агентства ООН, яке займається освітою, наукою та культурою в усьому світі.
Байден прибула до Парижа вранці в понеділок у супроводі своєї дочки Ешлі Байден, і разом з іншими VIP-особами виступить на церемонії у вівторок у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Американський прапор буде піднято на честь повернення США до членства ЮНЕСКО після п'ятирічної відсутності.
ЮНЕСКО прагне сприяти глобальній співпраці в освіті, науці та культурі. Організація веде перелік об’єктів Всесвітньої спадщини, гідними вічного збереження.
Агентство в неділю засудило напад Росії на собор в Одесі та інші об’єкти культурної спадщини в Україні в останні дні та повідомило, що відправить команду до чорноморського портового міста для оцінки збитків.
У своїй заяві ЮНЕСКО зазначила, що історичний центр Одеси був оголошений ЮНЕСКО об’єктом Всесвітньої спадщини на початку цього року, і заявила, що атаки російських військ суперечать нещодавнім обіцянкам російської влади вжити запобіжних заходів, щоб зберегти такі об’єкти по всій країні.
Байден відвідає історичне місце у Франції, Мон-Сен-Мішель, 1000-літнє бенедиктинське абатство, яке було внесене до списку Всесвітньої спадщини в 1979 році. Воно розташоване на острові в Нормандії, на півночі країни.
Перша леді США також відвідає американське кладовище та меморіал у Бретані, щоб віддати шану понад 4400 військовослужбовцям США, похованим там, більшість із яких загинули в Нормандії та Бретані під час Другої світової війни. Вона також прибуде до Єлисейського палацу в Парижі у вівторок, де зустрінеться з Бріжит Макрон, колишньою вчителькою та дружиною президента Франції Еммануеля Макрона.
Жінки зустрічалися кілька разів протягом останніх двох років, зокрема у Вашингтоні в грудні минулого року, коли Макрон перебував з державним візитом у США.
Високопосадовці уряду США заявили, що повернення до ЮНЕСКО відповідає меті президента США зміцнити глобальне партнерство та повернути американське лідерство до ООН та інших міжнародних організацій, щоб протидіяти країнам, які не поділяють цінності США.
Інші говорили, що Джилл Байден, яка викладає англійську та письмо в громадському коледжі Вірджинії, найкраще підходить для того, щоб представляти Сполучені Штати в Парижі у вівторок.
«Перша леді як людина, яка все життя викладає та вірить в силу освітніх можливостей у всьому світі, має честь допомогти відсвяткувати цю важливу віху, — сказала Елізабет Александер, прес-секретарка. - Вона з нетерпінням чекає на можливість знову підняти прапор Сполучених Штатів у штаб-квартирі ЮНЕСКО, демонструючи відданість нашої країни міжнародній співпраці в освіті, науці та культурі».
США вийшли з організації, що базується в Парижі, у 2018 році за президентства Дональда Трампа, республіканця, який стверджував, що ЮНЕСКО упереджено ставиться до Ізраїлю.
Адміністрація Байдена, демократа, прагнула брати участь в організації, через занепокоєння, що Китай заповнить порожнечу в лідерстві, утворену відсутністю США.
У червні адміністрація оголосила, що подасть заявку на повернення до організації, що складається з 193 членів, яка також відіграє важливу роль у встановленні міжнародних стандартів штучного інтелекту та технологічної освіти.
Раніше цього місяця керівна рада організації проголосувала за схвалення плану Байдена щодо повторного вступу, і США надали документ, який засвідчує, що вони приймуть запрошення стати 194-м членом ЮНЕСКО.
«Наша організація знову рухається до універсальності», — сказала тоді генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле. Вона назвала повернення США «чудовою новиною для багатосторонності в цілому. Якщо ми хочемо протистояти викликам нашого століття, відповідь може бути лише колективною». У 2017 році адміністрація Трампа оголосила, що США вийдуть з ЮНЕСКО, посилаючись на антиізраїльську упередженість. Це рішення набуло чинності через рік.
США та Ізраїль припинили фінансування ЮНЕСКО після того, як вона проголосувала за включення Палестини до числа держав-членів у 2011 році.
Адміністрація Байдена подала запит, щоб включити до бюджету 2024 року 150 мільйонів доларів для внесків та виплати заборгованості ЮНЕСКО. План передбачає подібні запити на наступні роки до повного погашення боргу в розмірі 619 мільйонів доларів.
Це становить значну частину річного операційного бюджету ЮНЕСКО в 534 мільйони доларів. До виходу США забезпечували 22% загального фінансування агентства.
Раніше Сполучені Штати виходили з ЮНЕСКО за адміністрації Рейгана в 1984 році, оскільки вважали, що агентством погано керують, там є корупція і його використовують для просування радянських інтересів.
США знову приєднались у 2003 році під час президентства Джорджа Буша. На церемонії виступила дружина Буша Лора, колишня вчителька початкової школи та бібліотекар.
Представляти президента вдома та за кордоном є важливою частиною діяльності першої леді, і Джилл Байден подорожує принаймні кілька разів на тиждень, щоб просувати ініціативи адміністрації. Поїздка до Парижа – її четверта самостійна міжнародна подорож цього року. У лютому вона відвідала Намібію та Кенію, а в травні здійснила поїздку до Лондона на коронацію короля Карла III.
У червні вона поїхала до Йорданії, щоб відвідати королівське весілля сина короля Абдалли II, а потім відвідала Єгипет, Марокко та Португалію. Перед тим, як полетіти до Парижа в неділю ввечері, вона була брала участь в події зі збору коштів у п’ятницю та суботу в Массачусетсі для виборчої кампанії свого чоловіка.
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