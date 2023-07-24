"Росія активно не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує" - реакції світу на атаки РФ по Одещині

Протягом ночі Росія внаслідок удару безпілотниками знищила три українські зернові склади на Одещині на річці Дунай. Після виходу РФ з Чорноморської зернової угоди саме цей шлях був ключовим для експорту українського збіжжя.

В результаті російської атаки постраждали шестеро людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У Telegram він написав: "Через влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів. В одному із технічних приміщень здійнялася пожежа, яку вже ліквідували".

Пізніше в понеділок, як повідомляє Reuters, з посиланням на власні оцінки, майже 30 кораблів стали на якір біля портового терміналу Ізмаїл, ще три судна також зупинили рух уздовж водного шляху, що веде до терміналу Рені-Одеса.

Україна та світові лідери неодноразово засуджували нові російські удари по цивільній, зокрема портовій інфраструктурі на Одещині, що тривають вже тиждень, а також російську загрозу торговим кораблям. 26 липня ситуацію довкола транспортування українського зерна через Чорне море обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО.

"Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну і, отже, на глобальну продовольчу безпеку", – написав президент Румунії Клаус Йоганніс у Twitter.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію повернутись до зернової угоди. На саміті із систем продовольства в Римі в понеділок, генсек ООН заявив: "З припиненням Чорноморської ініціативи найуразливіші верстви населення заплатять найвищу ціну. Як коли ціни на продукти харчування зростають, за це платять усі. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що завдає шкоди всім. Але це особливо руйнівно для вразливих країн, які намагаються нагодувати своїх людей".

Своїми атаками Росія "намагається досягти поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей, - твітує український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. - Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, згуртувати глобальну відповідь на продовольчий тероризм".

Посолка США в Україні Бріджит Брінк написала у Twitter: "Росія знову загострила свою війну проти українців, їх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки. У той час як атаки Росії на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує".

"Росія активно не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, і докладає великих зусиль, щоб зерно було або захоплено, або знищено", - твітує посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Як повідомляє CNN, на тлі ситуації в Україні зростають світові ціни на продовольство, а вихід Росії з угоди, ймовірно, матиме наслідки далеко за межами регіону.

"Останніми місяцями Росія не атакувала зернову інфраструктуру сухопутних та внутрішніх водних шляхів України, - сказав Reuters один європейський трейдер. - Будь-яке переривання цього трафіку може швидко вдарити по міжнародних поставках зерна".

Французький трейдер в коментарі агенції назвав це "серйозною подією та сильним ударом" по українському експорту, додавши: "Без Чорноморського коридору та тепер з атаками на альтернативні маршрути буде важко вивезти українське зерно з країни".

У статті використано матеріали Reuters.