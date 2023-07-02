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Росія вдається до ядерних погроз, коли почувається у небезпеці. Чи треба сприймати таку риторику серйозно? Лорен Зукін. Інтерв'ю
Ядерні погрози Росії свідчать про готовність ескалації, але не обов'язково йдеться про ймовірність використання ядерної зброї чи теракту на ЗАЕС. Про це розповідає докторка політичних наук Лорен Зукін, доцентка Лондонської школи економіки, яка досліджує питання міжнародної безпеки із фокусом на ядерній зброї.
За її словами, Кремль, найімовірніше, не зацікавлений в атаці на ЗАЕС із викидом радіації, адже це може вплинути й на війська та території РФ. Зукін порівнює ядерну риторику Кремля і Пхеньяна, пояснюючи, що до таких погроз ядерні держави вдаються, коли почуваються у небезпеці. Тож вона переконує, що Заходу та Києву не слід вестись на погрози Москви.
В інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки дослідниця також розповіла, у чому небезпека прецеденту руйнування Каховської ГЕС і чому міжнародна реакція на це була значною мірою приглушена.
Марія Прус, Голос Америки: Почнімо із ситуації на ЗАЕС. Нещодавно голова військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що Росія готує теракт на станції, й він може бути здійснений будь-якої хвилини, якщо буде віддано наказ. Як ви думаєте, наскільки це ймовірно та які можливі наслідки такої атаки?
Лорен Зукін, доцентка Лондонської школи економіки: Почнімо з роздумів про те, наскільки ймовірно, що такий вид атаки взагалі може статись. Звичайно, можна використати (для атаки) реактори та спричинити масові руйнування. Існує багато причин, чому ми можемо не обов’язково вважати таку атаку неминучою.
Існує багато причин, чому ми можемо не обов’язково вважати таку атаку неминучою
У коментарях після нещодавнього візиту інспектора ООН було зроблено висновок, що реактори у безпеці та можуть деякий час працювати з наявними запасами води, а уряд США дав зрозуміти, що вони не бачать жодної невідворотної загрози для реакторів.
Отже, хоча є повідомлення про те, що російська розвідка виробила стратегію щодо того, як вони можуть уразити реактор і, можливо, це призведе до викиду радіації та атаки на реактор, - і українці, і росіяни протягом усього конфлікту звинувачували один одного в нападах або обстрілах сил поблизу та на території АЕС, тому це не нове явище, а частина продовження ситуації з активними бойовими діями, які відбуваються в районі цих реакторів, і це, звичайно, досить небезпечно.
Якщо ми побачимо будь-який серйозний вплив на самі реактори, або якщо там закінчиться вода чи щось інше, це наразі малоймовірно, тоді ми зможемо побачити великомасштабні викиди радіації, які не обов’язково обмежуватимуться найближчою територією довкола, залежно від масштабу випромінювання та інших факторів, таких як погода.
М.П.: Чи ви вважаєте, що загроза цієї можливої атаки на атомну електростанцію більш імовірна після того, що сталося з Каховською дамбою?
Л.З.: Отже, проблема з руйнуванням дамби полягає в тому, що цю дамбу використовували для подачі води для охолодження реакторів.
Реактори наразі перебувають у режимі зупинки, що допомагає забезпечити певний захист. Отже, там є ставок води, окремий від водосховища, який використовується для охолодження, який може підтримувати себе досить довго і також може поповнюватися з підземних свердловин.
це створює прецедент для чогось, що ми можемо назвати тактикою «випаленої землі»
Хоча гребля впливає на основне джерело води для цього ставка, це довгострокова екологічна загроза. Якщо вода не поповнюється, це може створити проблеми для роботи станції або відновлення роботи АЕС в певний момент часу, і, безумовно, створює можливість того, що якщо воду з якихось причин неможливо поповнити або виникли додаткові проблеми з водопостачанням, тоді є ймовірність серйозного пошкодження реактора, але це не те, що станеться негайно.
Безпосередньо одна з причин, чому ми все-таки повинні бути стурбовані руйнуванням дамби гідроелектростанції, полягає в тому, що це створює прецедент для чогось, що ми можемо назвати тактикою «випаленої землі», знищення об'єктів, які зазвичай використовуються у цивільних, а не у військових цілях.
Тому важливо переконатися, що ми наголошуємо на цінності міжнародного права та захисту від таких типів атак, і зауважуємо, що руйнування цієї дамби, хоча це, можливо, було здійснено як військову атаку, вона матиме серйозні наслідки для цивільних осіб, які зараз живуть поблизу.
І це відбувається щоразу, коли будь-яка держава знищує, скажімо, енергетичну інфраструктуру чи інші великі цивільні проекти, і це те, що відбувалось під час для всієї російсько-української війни і це створює реальний виклик міжнародному праву та створює повсякденні виклики для українських цивільних.
Міжнародна реакція була, я б сказала, значною мірою приглушеною
М.П.: Якщо говорити про Каховську дамбу, чи вважаєте ви, що міжнародна реакція на знищення ГЕС була надто приглушеною, як кажуть у Києві?
Л.З.: Міжнародна реакція була, я б сказала, значною мірою приглушеною, але вона також відповідала ширшій картині, яку ми спостерігали в цьому конфлікті.
На жаль, руйнування дамби було не таким несподіваним, враховуючи, якою була поведінка Росії у війні досі: напади на дамби та інші типи енергетичної інфраструктури все частіше стають характерною рисою міжнародного конфлікту. Тому, можливо, в ідеалі ми хотіли б набагато більшої міжнародної реакції та набагато ширшого засудження, але я не думаю, що це говорить щось конкретне про ставлення західних країн до цього конфлікту, це скоріше ще раз підкреслює, що нам потрібно посилити міжнародний захист навколо цивільної інфраструктури під час боїв. І не обов’язково це говорить нам, наприклад, що існує втома щодо підтримки України.
я не думаю, що це говорить щось конкретне про ставлення західних країн до цього конфлікту
Натомість ми бачимо продовження політики Заходу, що надає матеріальну та інші види підтримки українським силам і підтримувати ці зв’язки буде важливим для того, щоб дозволити українським військовим досягти успіху у своїх цілях у війні.
М.П.: Повертаючись раніше до того, що ми говорили про візит міжнародних представників на ЗАЕС. Представники МАГАТЕ сказали, що там певне мінування на зовнішньому периметру станції. Чи вважаєте ви, що після того, як вони пішли з території станції, російські сили здійснили подальше мінування ЗАЕС? Чи ви думаєте, що це дійсно може бути реальною загрозою?
Л.З.: Важливо пам’ятати, що ці станції мають багато рівнів захисту, а отже, багато різних способів, якими можна убезпечитись від розплавлення стрижнів.
Одна з моделей, яку ми спостерігали в поведінці росіян навколо атомних електростанцій під час війни, — це деяка бездушність щодо деяких протоколів безпеки, які в ідеалі мали б діяти.
Ми бачили це не лише не лише у Запоріжжі, але й у поведінці російських військ у Чорнобилі, коли вони, наприклад, змушували операторів проводити там дуже довгі зміни, не дозволяючи їм побачитися зі своїми родинами чи отримати відпочинок, який був необхідний.
Тож усі ці типи практик, усе, що загрожують нормальним робочим процедурам на цих станціях, за своєю суттю є небезпека, і ми б хотіли, щоб ці станції діяли відповідно до протоколів максимальної безпеки. Деякі невеликі відхилення від цих планів не обов’язково вказують на те, що гряде якийсь неминучий крах або інше зловмисне планування.
викид радіації з заводу спричинить не лише руйнівний вплив на навколишнє середовище, серйозну шкоду для українців, які живуть неподалік, але також, ймовірно, вплинуть на російські військові сили та можуть легко перекинутися на інші території, включно з іншими регіонами Росії
Тому ми повинні турбуватися про протоколи безпеки на станціях, але МАГАТЕ також підтвердило, що існує багато способів уберегти електростанцію, і саме такої поведінки ми можемо очікувати в найближчому майбутньому.
Зважаючи на це, необхідно підтримувати регулярне водопостачання для станції, тому важливо, щоб російські сили визнали, що захист станції важливе для всіх. Що викид радіації зі станції спричинить не лише руйнівний вплив на навколишнє середовище, серйозну шкоду для українців, які живуть неподалік, але також, ймовірно, вплинуть на російські військові сили та можуть легко перекинутися на інші території, включно з іншими регіонами Росії. Тому знищення однієї з цих (блоків) електростанції не є стратегічним варіантом для будь-яких військових і не є чимось, що забезпечить дуже велику перевагу.
знищення однієї з цих (блоків) електростанції не є стратегічним варіантом для будь-яких військових
Тож я вважаю, що ми повинні пам’ятати, що коли ми думаємо про ризики будь-якої небезпеки на цій станції, стимулом для всіх є гарантування безпечної роботи станції, і, сподіваюся, це те, що зроблено у співпраці з МАГАТЕ та тими, хто працював на заводі і досі допомагав ним керувати.
М.П.: А чи може це змінитися із просуванням українських військових на полі бою, коли вони, ймовірно, повертатимуть території та наблизяться до Запорізької атомної електростанції?
Л.З.: Я не військовий стратег і не думаю, що можу передбачити, що військові збираються робити на станції.
Якби відбулися якісь суттєві зміни в розташуванні сил поблизу, нам довелося б подумати про те, що це означатиме для тих, хто контролює завод, як виглядатиме перехід контролю за станцією. Усі ці питання висять у повітрі.
І МАГАТЕ каже, що вони не очікують, наприклад, що Україна та Росія підпишуть якийсь договір про управління станцією. Адже дуже важко зафіксувати такі деталі в активній зоні бойових дій, і ось чому нам потрібно переконатися, що електростанції та інша основна інфраструктура захищені та існують певні процеси, які можуть відбутись для адаптації до можливих умов бойових дій просто зараз.
Ми не знаємо, як це виглядатиме, але, сподіваюся, міжнародна спільнота готова допомогти в цьому.
Ядерна загроза Росії
М.П.: Якщо говорити про російські ядерні погрози та розміщення Кремлем ядерної зброї в Білорусі. Очевидно, у Росії відбулося багато подій із заколотом «Вагнера», але також Білорусь тепер бере участь у всіх цих подіях. Як взагалі, на вашу думку, можуть змінити ядерні загрози з боку Росії останні події?
Росія чітко дала зрозуміти, що вона може бути готова застосувати тактичну ядерну зброю за певних умов, наприклад, якщо на кону стоїть доля країни
Л.З.: Одним відносно чітким фактором у російській ядерній політиці є те, що їхня доктрина виокремлює (carve out – ред.) можливість для країни використовувати тактичну ядерну зброю – ядерну зброю, яка може мати менший вплив, ніж деякі з найбільших видів зброї, хоча сьогоднішня тактична ядерна зброя все ще має більшу потужність, ніж зброя, яка використовувалася в Хіросімі та Нагасакі.
Тож Росія чітко дала зрозуміти, що вона може бути готова застосувати тактичну ядерну зброю за певних умов, наприклад, якщо на кону стоїть доля країни.
Протягом усієї війни Росія погрожувала ядерною зброєю. Це означає як зміну матеріальної політики, так і приведення російських ядерних сил у бойову готовність. Хоча незрозуміло, чи це була просто риторика зміни доктрини, чи це насправді передбачало значне переміщення російських сил.
І вони також зробили відверті словесні погрози або заяви на різних рівнях уряду, а також неурядові, але впливові діячі також використовували цю риторику. Тож російські ядерні загрози були постійними протягом усього конфлікту.
сьогоднішня тактична ядерна зброя все ще має більшу потужність, ніж зброя, яка використовувалася в Хіросімі та Нагасакі
Тож наскільки серйозно ми можемо сприймати ці загрози і чи змінює це участь Білорусі? Те, що Білорусь надає певну підтримку Росії у проведенні військових операцій і розгортанні тактичної ядерної зброї в Білорусі, може бути витлумачено як сигнал про потенційну готовність Росії використовувати тактичну ядерну зброю в конфлікті. Я не маю на увазі, що Росія буде або хоча б планує використовувати цю зброю. Але вона намагається дати сигнал, що може бути готова це зробити за певних умов.
Це політика ескалації, спрямована на те, щоб викликати страх у свідомості не лише українців, а й західних союзників. Щоб вони не не вдавалися до певної межі ескалації, і, зокрема, Росія дала зрозуміти, що існує певна політика, як-от безпольотна зона (запроваджена в Україні за участі НАТО – ред.), яку вона не готова сприймати.
Це політика ескалації, спрямована на те, щоб викликати страх у свідомості не лише українців, а й західних союзників
Тож Росія може фактично встановити певні кордони навколо конфлікту за допомогою ядерних загроз, і я думаю, що розміщення ядерної зброї в Білорусі посилює цю модель поведінки, а не змінює її.
М.П.: Тому у вашій недавній публікації ви порівнюєте російські ядерні погрози й ядерну риторику Північної Кореї. Поясніть основні відмінності та подібності між державами в цьому питанні?
Л.З.: Тож у моєму дослідженні я систематично розглядаю використання Північною Кореєю ядерних загроз. Я переглянула 124 тисяч документів північнокорейських заяв англійською мовою та дослідила, коли Північна Корея робить погрози своєму противнику, а з 1996 року в середньому Північна Корея робить близько 49 погроз на місяць, багато з них мають ядерну природу.
ми можемо подивитися на зміст загроз, щоб побачити типи питань, які дійсно хвилюють держави
Теорії міжнародної політики могли б сказати нам, що це ситуація «хлопчика, який кричить про вовка». Північна Корея постійно погрожує ядерною зброєю. І як ми дізнаємося, чи дійсно ці погрози мають сенс? І ми також бачили такі розмови навколо російських ядерних загроз.
Ці вчені можуть припустити, що постійне використання ядерних погроз є порожньою риторикою і що ми не обов’язково знаємо, який висновок робити з ядерних погроз, які виглядають досить розрізненими, які надходять від різних рівнів уряду та повторюють різні ідеї та цілі.
Тож дослідження, яке я провела, покликане допомогти нам визначити деякі з цих загроз. Що я виявила в дослідженні Північної Кореї, то контекст полягає в тому, що погрози можуть надати нам два типи інформації.
По-перше, ми можемо подивитися на зміст загроз, щоб побачити типи питань, які дійсно хвилюють держави. По суті, куди вони можуть бути готові вкласти додаткові ресурси чи навіть в чому загострювати ситуацію?
І по-друге, ми можемо подивитися на частоту погроз і подумати про те, як ми можемо зрозуміти, коли можна побачити ескалацію.
Так, наприклад, у Північній Кореї, коли ми бачимо додаткові 9 погроз на тиждень, то наступного тижня ми можемо побачити збільшення ймовірності якоїсь провокації на 11 процентних пунктів. Наприклад, це випробування ракети чи транскордонна провокація.
Ця інформація говорить нам, що ці погрози є частиною ширшого пакету політики, згідно з якою держави погрожують, коли відчувають найбільшу загрозу.
Погрози, по суті, є попередженням
Ми також можемо зробити схожий аналіз російських загроз. Коли Росія погрожує, ми можемо поглянути на зміст і сказати, наприклад, що Росія зробила кілька ядерних погроз, це вказує на те, що вони не бажають терпіти безпольотну зону з боку НАТО. І якщо це так, то ми могли б очікувати, що якщо НАТО прийме таку політику, Росія може фактично піти на ескалацію.
Погрози, по суті, є попередженням. Ця ескалація не обов’язково має бути ядерною. Застосування ядерної риторики у цих погрозах демонструє, що ставки високі, але не всі ці загрози слід буквально тлумачити як плани Росії застосувати ядерну зброю, принаймні не в неминучому сенсі.
ескалація не обов'язково має бути ядерною
Паралелі між ядерними загрозами Північної Кореї та Росії дають нам трохи впливу та розуміння того, чому держави погрожують ядерною зброєю та як ми можемо це інтерпретувати.
По суті, я стверджую, що ядерні держави використовують ядерні погрози, щоб продемонструвати сфери, де вони відчувають найбільшу загрозу, де вони можуть бути готові до ескалації, але ця ескалація не обов'язково має бути ядерною.
М.П.: Тоді що б ви сказали українцям, які занепокоєні ядерною загрозою? Чи вважаєте ви, що зараз ситуація більш небезпечна, ніж це було в інші часи, з огляду на ескалацію риторики зараз?
Л.З.: Жити в умовах ядерної загрози неймовірно важко, і хоча це події з дуже низькою ймовірністю, звісно, Україна хвилюється, і вона має хвилюватися.
ми не повинні очікувати, що кожна російська ядерна загроза, яка виходить з Москви, є ознакою того, що буде використана ядерна зброя
Це підкреслює необхідність того, щоб міжнародне співтовариство об’єдналося та розробило способи захисту від ядерної загрози та план відповіді на випадок, якщо якась із цих катастрофічних подій дійсно станеться.
Тим не менш, важливо повторити, що це малоймовірні події, і ми не повинні очікувати, що кожна російська ядерна загроза, яка виходить з Москви, є ознакою того, що буде використана ядерна зброя, і ми повинні визнати, що є багато учасників, залучених у намагання переконатися, що ядерна ескалація не відбувається в Україні і, сподіваюся, не відбувається більше ніде у світі.
М.П.: Тож якщо підсумувати загалом ядерні загрози, що виходять з боку Росії, чи ви вважаєте, що зараз існує справжня небезпека?
Л.З.: Важливо, щоб ми визнали, що ядерні погрози вказують на наявність серйозної занепокоєності безпекою, і що Росія може навіть розглянути певну ескалацію, якщо перетнуті певні межі, які вона намагається встановити.
Але якщо розглядати кожну ядерну погрозу як знак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю, ми можемо іти на поступки Росії, які можуть не бути корисними чи стратегічними.
не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози для спроби примусу України чи інших західних держав є успішним
Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози для спроби примусу України чи інших західних держав є успішним. Якщо країни НАТО припиняють протистояння кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує окрему ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробити ефективні політичні рішення.
З іншого боку, якщо ми ставимось до всіх загроз як до пустих балачок, що вони нічого не означають, то ми можемо випадково підштовхнути війну до ескалації, якої можна було б уникнути. Це делікатний акт балансування, але надзвичайно важливий для України та для ширшого міжнародного порядку.
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- Голос Америки
В ISW оцінили ймовірність російського теракту на ЗАЕС
Російські війська навряд чи спричинять навмисну «аварію» на ЗАЕС. Росія, ймовірно, продовжує використовувати загрозу навмисного радіологічного інциденту у намаганнях стримувати українські контрнаступальні дії та підтримку Заходу для України перед майбутнім самітом НАТО. Таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Раніше ISW оцінювало, що російські сили не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, і що радіологічний інцидент може ще більше погіршити здатність Росії закріпити свою окупацію півдня України, залишивши території непридатними для проживання та управління», - йдеться в останньому аналізі ISW.
Аналітики також зауважують, що «ймовірне знищення Росією дамби Каховської гідроелектростанції (КГЕС) негативно вплинуло на російські сили, тим не менш не можна виключати ймовірні плани Росії щодо диверсії на ЗАЕС».
Звіт ISW допускає кілька сценаріїв дій РФ.
- Російські війська можуть скидати опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному українському переходу через нині здебільшого осушене водосховище.
- Російські війська можуть спробувати створити радіологічний шлейф, щоб охопити більшу територію півдня України, хоча реактори сконструйовані таким чином, щоб зробити це важко.
- Російські війська можуть здійснити техногенну «аварію» з меншим радіаційним радіусом для перешкоджання українському наступу поблизу самої ЗАЕС.
Разом з тим аналітики зауважують, що жоден із цих варіантів не принесе більшої військової користі для російських сил, ніж ймовірні наслідки, які вони спричинять.
Як повідомляв раніше Голос Америки, США продовжують ретельно моніторити ситуацію навколо Запорізької АЕС на предмет підвищення радіаційного фону, покладаючись на наявні ресурси моніторингу поблизу станції. Наразі показники не викликають занепокоєння.
Про це заявив Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, попри те, що в Україні вважають таку загрозу досить високою.
Джон Кірбі додав, що адміністрація президента США регулярно спілкується із МАГАТЕ та послався на останні звіти організації про те, що на ЗАЕС не зафіксовано поточних проблем чи ознак неминучої аварії.
Утім посадовець нагадав, що атомна електростанція, навіть зупинена, «не повинна перебувати в центрі бойових дій». Це все ще зумовлює небезпеку.
В матеріалі використані джерела ISW
- Голос Америки
Китай переосмислює роль Путіна і власну стратегію щодо Росії загалом – ЗМІ
Після заколоту “Групи Вагнера” у Росії західні експерти активно коментують ослаблення російської влади та позицій особисто президента РФ Володимира Путіна. ЗМІ також аналізують, який вплив це падіння матиме на ставлення Китаю до Росії.
Пекіну вигідний при владі в Росії саме Путін
Так, газета New York Times пише 1 липня, що повстання “Групи Вагнера” оприявнило ризики Китаю щодо Росії. Китайському лідеру Сі Цзіньпіну потрібно, щоб Путін залишався при владі, а Росія щоб стабільно допомагала відстоювати спільні інтереси країн і “продовжувала кидати виклик Сполученим Штатам”, переконане видання.
Газета нагадує, що лише 3 місяці тому Сі Цзіньпін у Москві висловлював свою впевненість у “твердій підтримці”, якою російський президент користується серед свого народу.
Китай вичікував з реакціями аж до “розв’язки” заколоту Пригожина
Натомість у день подій довкола вагнерівців, наголошує CNN, Китай мовчав до пізнього вечора неділі і таки видав реакцію з короткою заявою на підтримку Росії, але вже коли “короткий і хаотичний заколот розвіявся”.
Інцидент у коментарі КНР назвали “внутрішньою справою Росії”.
Але NYT свідчить, що колишня впевненість Сі у підтримці Путіна народом наразі під питанням.
“Китай розглядає Росію як необхідного партнера у створенні виклику світовому порядку, де панують Сполучені Штати”, - пишуть оглядачі газети. Але лідера Китаю очевидно турбує прагнення російського керівництва до ризику та залучення приватної армії.
А довгострокова ставка на самого Путіна працюватиме надалі лише, якщо той зберігатиме контроль над ситуацією належно. Оскільки повстання викликало сумніви щодо потужності влади Путіна.
Понад те, Китай усвідомлює, що внутрішня політика уряду Путіна насправді досить крихка, вважає Сяо Бінь, науковий співробітник Інституту досліджень Росії, Східної Європи та Центральної Азії Академії суспільних наук Китаю. Така крихкість існувала й раніше, але вона зросла з початком російсько-української війни, каже експерт.
Вичікувальну мовчанку Китаю аж до кінця інциденту з Пригожиним відзначає і видання Politico: “Пекін мовчки спостерігав за суботньою спробою повстання, і зробив заяву лише після того, як курява вляглася”.
Того ж дня у столиці Китаю прийняли заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка. І віце-міністр закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй сказав за результатами зустрічі: “Під стратегічним керівництвом президента Сі Цзіньпіна і президента Володимира Путіна китайсько-російська політична довіра продовжує поглиблюватися”.
Разом з тим, Пекін висловив бажання, щоб Москва “якнайшвидше інформувала Китай у майбутньому” для “вчасного” спілкування та можливості перехресної перевірки інформації “в умовах складної міжнародної атмосфери”.
Чи втратить особисто Путін китайську підтримку
Через те, що Китай публічно підтвердив свою підтримку Кремля після події з “Групою Вагнера”, деякі аналітики вважають, що відносини, ймовірно, залишаться міцними, принаймні "назовні" – через спільні інтереси двох лідерів.
Інші оглядачі припускають, що Китай бажає певною мірою дистанціюватися від Росії, оскільки заколот міг змусити Пекін задуматися про те, як його власні геополітичні, економічні та територіальні інтереси постраждають, якщо Путіна раптово повалять.
За 23 роки влади Путіна відносини Росії з Китаєм помітно покращилися (порівняно з, наприклад, радянською епохою та часами президента Бориса Єльцина), пише NYT. А будь-яка ознака перспективи зміни влади в Росії змушує Китай непокоїтися, що новий лідер переналаштує націю на більш дружні стосунки із США.
CNN нагадує: авторитарний лідер Китаю за останні десятиліття зустрічався з Путіним особисто 40 разів з 2012 року – набагато більше, ніж будь-який інший світовий лідер.
Пекін не засудив вторгнення Росії до України, але те, що війна затягується, посилює побоювання Китаю, що це зрештою дестабілізувати владу Путіна. Маску його тотального контролю зруйнувало саме повстання “Групи Вагнера”, стверджують у CNN.
«Китай, ймовірно, боїться ефекту доміно: якщо Росія впаде, він може стати наступним", - цитує медіа Вень-Ті Сунга, політолога з програми вивчення Тайваню Австралійського національного університету. Політолог також припускає, що Пекін, ймовірно, стурбований ослабленням Путіна.
Ставка “не на того хлопця”
“Спостерігаючи за розгортанням повстання в Росії, можна припустити, що Сі тепер відчуває, що зробив ставку не на того хлопця”, – пише з Пекіну для видання Atlantic аналітик Майкл Шуман.
Шуман стверджує, що внутрішні проблеми Путіна стають на заваді його здатності демонструвати вплив за кордоном, а затяжна війна в Україні виявила слабкі сторони російської армії.
Утім, видання також припускає, що повстання “Групи Вагнера” не змінить офіційної політики Китаю, а навпаки ще й більше переконає Сі Цзіньпіна у важливості Путіна як гарантії того, що в Росії не настане дестабілізації. У заяві МЗС Китаю зазначено, що “дружній сусід та всеосяжний стратегічний партнер у новій ері, Китай підтримує Росію та її державну стабільність”.
До слова, у Global Times, інформаційному виданні Комуністичної партії Китаю, названо тези про те, що Путін був послаблений, спробою Заходу “видати бажане за дійсне”. Газета також звинувачує західні ЗМІ в “розкрутці” повстання, щоб “спотворити зв’язки Китаю з Росією”.
Atlantic своєю чергою наголошує, що, підтримуючи Путіна, Сі продовжуватиме псувати відносини з країнами, які мають ресурси для сприяння економічному розвитку Китаю. Це засвідчила реакція Єврокомісії, яка випустила стратегію економічної безпеки, спрямованої на захист інтересів Європи від загроз з боку Китаю. Тоді як прем’єр-міністр Китаю Лі Цян говорив під час європейського візиту про важливість взаємодії.
Загроза “російського сценарію” для самого Китаю чи вигоди для країни від “слабкого Путіна”
Майкл Шуман із видання Atlantic називає події в Росії уроком для Китаю. Цей епізод може стати попередженням про можливу внутрішньополітичну вразливість, каже аналітик. У разі, якщо Китай наважиться на військове захоплення Тайваню, то окрім внутрішніх проблем війна може зазнати невдачі або виявитися тривалою і дорогою, тобто ще однією програшною ставкою для Пекіна.
Водночас NYT припускає, що “слабший Путін” може стати можливістю для Китаю досягти певних успіхів у просуванні власних інтересів. Вень-Ті Сунг, політолог з Австралійського національного університету каже, що Пекін може добитися від Росії додаткових поступок, наприклад, щодо доступу до більшої кількості російських технологій і більш сприятливих умов для газопроводу “Сила Сибіру 2” та перенаправлення поставок російського газу до Китаю.
Сварки між Китаєм і Росією не передбачається
Попри усі наявні ознаки китайського занепокоєння, “було б стратегічною помилкою думати, що інцидент з Вагнером може розділити Китай і Росію”, – застерігає Ван Вень, виконавчий декан Інституту фінансових досліджень Чонянь при Університеті Реньмінь у Пекіні, цитує науковця NYT.
Таке ж застереження публікує і катарський телеканал Аль Джазіра. “Китай навряд чи буде стурбований “слабшим Путіним” після повстання Вагнера”, - йдеться у публікації. Зв’язки між Китаєм і Росією залишаться міцними навіть після невдалого заколоту, вважають журналісти видання. Але також наводять цитати аналітиків, що Пекін, ймовірно, стане дедалі обережнішим щодо російського лідера та майбутньої стабільності його уряду.
Для Сі Цзіньпіна події в Росії стали приводом для нервування, оскільки питання про безпеку режиму є головною проблемою для китайського лідера, каже Елізабет Вішнік, старша наукова співробітниця Східноазіатського інституту Везерхеда Колумбійського університету.
Прораховуючи усі можливі варіанти, Китай усе ж, імовірно, готується до “постпутінської Росії”, - пише для Євразійського центру «Атлантичної ради» (Atlantic Council) шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд.
- Голос Америки
Human Rights Watch знову звинувачує Україну у «невибірковому використанні заборонених протипіхотних мін»
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) в п'ятницю знову звинуватила українських військових у «невибірковому використанні заборонених протипіхотних мін».
Як мовиться у повідомленні, після публікації звіту у січні цього року організація виявила нові докази використання заборонених мін проти російських військ, які вторглися в Україну в 2022 році.
Група закликала уряд України виконати зобов’язання, взяті на початку цього місяця, не використовувати таку зброю, розслідувати підозри в її використанні, а також притягнути винних до відповідальності.
Директор департаменту з озброєння Human Rights Watch Стів Ґуз заявив, що обіцянка українського уряду розслідувати «очевидне використання його військовими заборонених протипіхотних мін» є також «важливим визнанням його обов’язку захищати цивільне населення».
«Швидке, прозоре та ретельне розслідування може мати далекосяжні вигоди для українців як зараз, так і для майбутніх поколінь», – сказав Ґуз у заяві, яку HRW публікує на своєму сайті.
Організація наголошує, що уряд взяв на себе таке зобов’язання 21 червня 2023 року на засіданні, присвяченому Договору про заборону мін у Женеві, «майже через п’ять місяців після того, як українські офіційні особи заявили, що розглянуть звіти Human Rights Watch та інших груп про те, що українські сили використовували цю зброю в операціях з повернення окупованих територій, захоплених російськими військами».
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Публікація січневого звіту HRW викликала обурення в Україні, у тому числі серед правозахисників
Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група різко розкритикували правозахисну організацію Human Rights Watch за оприлюднену 31 січня доповідь про використання українськими збройними силами протипіхотних мін ПФМ-1 в районі Ізюма в Харківській області.
Українські правозахисники наголошували, що незалежно від коректності дослідження, оприлюднення такого звіту несе значні репутаційні ризики для України «та, безсумнівно, вплине на зусилля держави щодо забезпечення постачання західної зброї».
Вони попереджали, що звіти міжнарождних правозахисних організацій, які користуються значною громадською довірою в Європі та США, вже не одноразово використовувала російська пропаганда і вони «підривають суспільну підтримку постійної військової допомоги Україні з боку західних урядів».
На їхню думку, «у ситуації, коли Україна є об’єктом агресії значно більш могутньої у військовому відношенні держави, публікація такої доповіді принесе велику шкоду, значно більшу, ніж користь від отримання результатів дослідження».
Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група заявили, що «глибоко обурені тим, що HRW фактично підтримує нашого ворога».
Новий звіт – продовження старого
У новому звіті HRW стверджує, що українські солдати випустили ракети «Ураган», які розкидали тисячі мін ПФМ-1 на окупованих Росією територіях у місті Ізюм і навколо нього в період з квітня по вересень 2022 року, коли велися бої за це місто. Кожна з цих ракет викидає 312 протипіхотних мін ПФМ-1S, йдеться у звіті.
Звіт повідомляє, що нові докази використання українськими силами протипіхотних мін у 2022 році надійшли з фотографій, опублікованих в інтернеті особою, яка працює на сході України.
На підставі україномовних написів на боєголовці та співставленні їх з повідомленням у соцмережах, фахівці дійшли висновку, що гроші на протипіхотні міни надійшли від неназваної організації через іншу недержавну організацію.
У міністерстві оборони України наприкінці листопада 2022 року на запит HRW повідомляли, що українська армія дотримується міжнародних зобов'язань. Відомство також відмовилося надати коментарі з приводу звіту, пославшись на те, що до закінчення війни не повідомлятиме про типи зброї, які воно використовує.
Чим небезпечні протипіхотні міни?
Україна підписала міжнародний договір про заборону таких мін від 1997 року і ратифікувала його ще у 2005 році, взявши на себе зобов’язання знищити запаси цієї зброї. Загалом до Конвенції про заборону протипіхотних мін входять 164 держав – серед них усі країни-члени НАТО, за винятком США, і всі країни-члени Європейського Союзу.
Росія не приєдналася до договору, але, як мовиться у звіті, використання нею протипіхотних мін «порушує міжнародне гуманітарне право... оскільки вони за своєю суттю є невибірковими».
Після вторгнення Росії в лютому 2022 року HRW опублікувала чотири звіти, в яких задокументовано використання російськими військами 13 типів протипіхотних мін, які вбили та поранили мирних жителів.
Протипіхотні міни вибухають через контакт з нею людини і можуть вбивати та калічити ще довго після закінчення конфлікту.
Серед найсвіжіших випадікв, у середині червня пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомила, що мешканець Харківщини наступив на протипіхотну міну, яка відірвала йому пальці правої ступні. У повідомленні не було сказано про походженя цієї міни.
За даними ДСНС, на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни, часто травмуючись чи втрачаючи життя. За оцінками, третина від загальної площі України є потенційно небезпечними через замінування.
- Голос Америки
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що зараз найкращий час вербувати російських шпигунів через невдоволення росіян Кремлем
Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдоволення у Росії війною в Україні дає «унікальну можливість» для того, щоб вербувати шпигунів, і відомство її не змарнує.
Виступаючи у суботу з лекцією в Англії, керівник американської зовнішньої розвідки заявив, що росіяни на різних рівнях невдоволені своїм керівництвом, тож це дає шанс для набору шпигунів, повідомляє агентство Reuters.
«Невдоволення війною продовжуватиме роз’їдати російське керівництво, незважаючи на постійну державну пропаганду та репресії», – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, під час лекції для британського фонду Дітчлі в Оксфордширі в Англії.
«Це невдоволення створює унікальну можливість для нас, у ЦРУ, у нашій основній діяльності розвідувальній службі із залученням людей. Ми не змарнуємо цю можливість», – сказав Бернс.
Виступаючи в Англії, Бернс також сказав, що збройний заколот лідера найманців «Групи Вагнера» Євгена Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни президента Володимира Путіна в Україні.
Бернс наголосив, що перед тим, як почати діяти, Пригожин розкрив брехливе обґрунтування Кремля вторгнення в Україну та ведення війни російським військовим керівництвом.
«Вплив цих слів і дій буде проявлятися протягом деякого часу — це яскраве нагадування про те, як війна Путіна роз’їдає його власне суспільство та його власний режим», – сказав Бернс.
Він назвав заколот "збройним викликом російській державі", але сказав, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати брали і не братимуть участі".
Як повідомляв Голос Америки, американські ЗМІ написали, що Бернс зателефонував голові російської розвідки Сергію Наришкіну, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не відігравали жодної ролі у повстанні «Групи Вагнера», яке було припинено тиждень тому.
Президент Джо Байден заявив у понеділок, що коротке повстання російських найманців проти Кремля було частиною боротьби всередині російської системи, і що Сполучені Штати та їхні союзники не були до нього залучені.
Також ЗМІ повідомили, що на початку минулого місяця директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і керівництвом української розвідки.
Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю американська газета New York Times написала, що адміністрація президента США Джо Байдена, радила українським посадовцям не намагатися скористатися з хаосу в Росії через заколот Євгена Пригожина і його "Групи Вагнера" для того, щоб Кремль не звинуватив Україну, чи США у тому, що вони залучені до цього повстання.
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