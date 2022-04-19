Хоча сили РФ переважають чисельністю, це не означає, що Україна не може захищати себе - Пентагон

Високопосадовець Пентагону розповів у вівторок представникам медіа, що російські сили готуються відрізати Донбас з півночі й півдня, готуючись до більших воєнних дій. Представник Міноборони США повідомив, що є свідчення, що військовики РФ намагаються використати досвід попередніх помилок, зокрема у питанні проблем із логістикою і постачанням.

"Є висока ймовірність, що це може тривати довгий час, - повідомили у Пентагоні й додали, що в Україні все ще є чимало бойової потужності, а також Києву надходять поставки зброї. - Хоча російські сили, звісно, переважають чисельністю, це не означає, що у них (в українців - ред.) немає власних переваг чи здатності захищати себе".

Тим часом, американська влада розглядає питання про введення нових санкцій проти Росії через її повномасштабну війну в Україні, а Києву США продовжить постачати озброєння. Про це журналістам повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

Журналісти також запитали представницю адміністрації президента Джо Байдена, чи американська влада планує визнати Росію державою-спонсором тероризму. У відповідь Псакі сказала: "У президента Зеленського є низка запитів, і ми розглядаємо частину з них". Вона нагадала, що за чітко визначеною процедурою зараз державами-спонсорами тероризму США визнають Іран, Північну Корею, Кубу та Сирію.

Як і напередодні, Псакі підкреслила, що у планах президента Джо Байдена немає візиту до України і що влада не повідомлятиме про плани таких поїздок з боку американського уряду "з безпекових міркувань".

Президент України Володимир Зеленський закликав Байдена продемонструвати підтримку США у боротьбі проти Росії, приїхавши до Києва, нагадує "Радіо Свобода". 17 квітня він висловив припущення, що Байден приїде, але сказав, що рішення має ухвалити президент США і воно залежатиме від ситуації з безпекою.

Напередодні Білий дім заявив, що замість Байдена, найімовірніше, до України прибуде високопосадовець такого рівня як держсекретар Ентоні Блінкен чи міністр оборони Ллойд Остін. Псакі також висловила сподівання на поновлення роботи посольства США у Києві. «Це, безперечно, наша мета. Очевидно, що дипломатична присутність на місцях є важливою», сказала Псакі.

Російська називає свої воєнні дії в Україні від 24 лютого "спецоперацією" з "демілітаризації".

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"