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Хоча сили РФ переважають чисельністю, це не означає, що Україна не може захищати себе - Пентагон
Високопосадовець Пентагону розповів у вівторок представникам медіа, що російські сили готуються відрізати Донбас з півночі й півдня, готуючись до більших воєнних дій. Представник Міноборони США повідомив, що є свідчення, що військовики РФ намагаються використати досвід попередніх помилок, зокрема у питанні проблем із логістикою і постачанням.
"Є висока ймовірність, що це може тривати довгий час, - повідомили у Пентагоні й додали, що в Україні все ще є чимало бойової потужності, а також Києву надходять поставки зброї. - Хоча російські сили, звісно, переважають чисельністю, це не означає, що у них (в українців - ред.) немає власних переваг чи здатності захищати себе".
Тим часом, американська влада розглядає питання про введення нових санкцій проти Росії через її повномасштабну війну в Україні, а Києву США продовжить постачати озброєння. Про це журналістам повідомила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.
Журналісти також запитали представницю адміністрації президента Джо Байдена, чи американська влада планує визнати Росію державою-спонсором тероризму. У відповідь Псакі сказала: "У президента Зеленського є низка запитів, і ми розглядаємо частину з них". Вона нагадала, що за чітко визначеною процедурою зараз державами-спонсорами тероризму США визнають Іран, Північну Корею, Кубу та Сирію.
Як і напередодні, Псакі підкреслила, що у планах президента Джо Байдена немає візиту до України і що влада не повідомлятиме про плани таких поїздок з боку американського уряду "з безпекових міркувань".
Президент України Володимир Зеленський закликав Байдена продемонструвати підтримку США у боротьбі проти Росії, приїхавши до Києва, нагадує "Радіо Свобода". 17 квітня він висловив припущення, що Байден приїде, але сказав, що рішення має ухвалити президент США і воно залежатиме від ситуації з безпекою.
Напередодні Білий дім заявив, що замість Байдена, найімовірніше, до України прибуде високопосадовець такого рівня як держсекретар Ентоні Блінкен чи міністр оборони Ллойд Остін. Псакі також висловила сподівання на поновлення роботи посольства США у Києві. «Це, безперечно, наша мета. Очевидно, що дипломатична присутність на місцях є важливою», сказала Псакі.
Російська називає свої воєнні дії в Україні від 24 лютого "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
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Пентагон: Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів, ніж два тижні тому
В Пентагоні заявили, Україна отримала від інших країн платформи та запчастини до літаків, щоб збільшити кількість власного авіафлоту. Про це заявив речник американського Міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок.
“Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому. І це не випадково”, - сказав Джон Кірбі.
Україна отримала від інших країн підтримку, щоб деякі з її літаків знову стали діючими. Зараз Україна має більше доступних літаків-винищувачів з фіксованим крилом, ніж два тижні тому.Джон Кірбі, речник Пентагону
Він додав, що інші країни, які мають досвід роботи з такими типами літаків, змогли допомогти Україні підняти та запустити недіючі літаки. “Українці отримали додаткові судна та деталі, щоб допомогти підняти більше літаків у повітря”, - додав Кірбі.
Речник Пентагону не уточнив, про які саме країни чи типи літаків йдеться. Він додав, що за схожою схемою інші країни допомогли Києву також і з танками.
“Українці отримали танки від інших країн - я маю на увазі ті типи танків, які їм відомі, і які вони знають, як використовувати. Деякі країни надали танки, деякі країни надали запчастини, щоб вони могли знову привести в дію свої непрацездатні танки”, - сказав Джон Кірбі.
Раніше у Пентагоні повідомили журналістам, що хоча зараз сили Росії переважають чисельністю, це не означає, що Україна не може захищати себе. Там додали, що що в Україні все ще є чимало бойової потужності, і що Києву надходять нові поставки зброї.
Шольца критикують після розмови західних лідерів з Байденом
Президент США Джо Байден провів розмову з союзниками щодо допомоги Україні.
В розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністрр Японії Фуміо Кішида, генсек НАТО Єнс Столтенберґ, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Іоганніс та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Лідери висловили підтримку Україні а також обговорили зусилля з того, щоб "завдати значних економічних витрат Росії, щоб притягнути її до відповідальності", йдеться в повідомленні Білого дому, виданому за результатами розмови, повідомляють ЗМІ.
В ході розмови Фуміо Кішида повідомив інших учасників, що Японія планує надати Україні позики на 300 мільйонів доларів Україні, що втричі перевищує попередню пропозицію, пише Reuters.
На прес-конференції після розмови, Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжуатиме постачати озброєння Україні, зокрема те, яке оборонна промисловість країни може швидко забезпечити, включаючи протитанкову та оборонну зброю.
Опозиція в Німеччині розкритикувала Шольца за відмову надати важку зброю Україні.
Німецьке новинне агентство DPA наводить слова голови опозційного парламентського союзу Йоганна Вадфул: "Ми хочемо підтримати уряд в українській кризі, - йдеться у твіті. - Однак, якщо Шольц не діятиме, він "може розраховувати, що ХДС та ХСС наступного тижня проти нього". "Олаф Шольц має діяти і приносити результат, бо він частково відповідальний за нездатність України себе захистити", - додав він.
Канада ввела санкції проти дочок Путіна
У вівторок канадська влада повідомила про введення санкцій проти 14 представників російської влади, включаючи двох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Катерину Тіхонову і Марію Воронцову, які, як вважається, можуть брати участь у приховуванні реальних доходів російського лідера, повідомляє Reuters.
Крім них, серед внесених до "чорного списку" людей - голова російського ЦБ Ельвіра Набіулліна, бізнесмени Петро Авен, Михайло Фрідман, Михайло Гуцерієв, Герман Хан, Олег Бойко, Ігор Макаров, Олександр Пономаренко. Також під обмеження потрапили політик Олександр Торшин, віолончеліст Сергій Ролдугін, дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова, пише "Радіо Свобода".
На початку квітня "Голос Америки" повідомляв, що Білий дім, а також Лондон, ввели новий пакет санкцій проти Кремля, куди, окрім доньок Путіна й дружини та доньки Лаврова, зокрема, потрапив і колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
Тим часом, наступна мета для нових санкцій США, за словами заступника міністра фінансів США Адевалє Адеємо, - російський військово-промисловий комплекс, а у ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти.
Напередодні Путін заявив, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн".
При цьому західні економісти оцінюють, що заходи обмеження призведуть до 15% падіння російської економіки у 2022 році, а рівень інфляції може перевищити рекордний за 11 років показник у понад 18%, зазначала раніше агенція Reuters.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Експлейнер: Як можна притягнути до відповідальності росіян, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні? Відео
Воєнними злочинами називаються порушення міжнародного гуманітарного права. Умисні удари по цивільному населенню, використання малолітніх солдат і катування та зґвалтування є воєнними злочинами. Немає єдного документа, який би визначав усі воєнні злочини.
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