Росія продовжила угоду про космічну співпрацю зі США до 2030 року

Російський уряд продовжив угоду про космічну співпрацю із США до 2030 року – це одне з небагатьох партнерств між Москвою і Вашингтоном на тлі погіршення відносин.

Оригінальна угода про співпрацю, підписана в 1992 року і вже продовжена чотири рази, створила основу для широких космічних проєктів і досліджень між НАСА та Роскосмосом, космічними агентствами двох країн.

Сюди входила спільна робота на Міжнародній космічній станції, а також перевезення Росією астронавтів і матеріалів та обладнання на орбітальну станцію та з неї. Після рішення США зупинити експлуатацію своїх космічних кораблів російські космічні кораблі «Союз» і «Прогрес» стали єдиним видом транспорту, щоб дістатися до станції.

Торік це змінилося, коли 30 травня 2020 року приватна американська компанія SpaceX вперше запустила у США ракету Falcon 9 зі своїм космічним кораблем Crew Dragon та астронавтами NASA Даґом Герлі і Бобом Бенкеном на борту. 31 травня космічний корабель Crew Dragon зістикувався з Міжнародною космічною станцією, а його екіпаж приєднався до колег.

У серпні астронавти успішно повернулися на Землю з Міжнародної космічної станції в капсулі компанії SpaceX Crew Dragon.

Двостороннє співробітництво тривало навіть тоді, коли США запровадили санкції проти Росії, зокрема, за незаконну анексію Криму.

Минулого місяця Міністерство торгівлі США заявило, що посилює санкції щодо деяких видів експорту до Росії, але частково виключає певні предмети, такі, що стосуються авіації й космосу.

Нещодавно Роскосмос оголосив про угоду з Китаєм щодо вивчення питання побудови спільної місячної бази. А НАСА готується до нових місій, спрямованих на дослідження Марсу.

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