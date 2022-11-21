Російські лідери "діють як справжні терористи" – новообрана президентка Парламентської Асамблеї НАТО

Новообрана президентка Парламентської асамблеї НАТО (ПА НАТО), сенаторка Франції Жоель Ґарріо-Майлам засудила війну Росії проти України та відзначила український народ за захист західних цінностей.

Жоель Ґарріо-Майлам подякувала Асамблеї за підтримку та зазначила, що західні союзники не прислухалися до попереджень своїх східних партнерів до того моменту, коли президент Володимир Путін наказав ввести російські війська в Україну.

"Тепер - безсумнівно", - сказала вона і додала, що російські лідери "діють як справжні терористи, проявляючи безпрецедентне варварство, атакуючи цивільних осіб та цивільну інфраструктуру" в Україні: "Ми повинні діяти, і вони повинні бути засуджені як терористи міжнародними трибуналами".

"Як парламентарії НАТО, ми повинні підтримувати Україну, ми повинні підтримувати її народ. Людей, які щодня виявляють мужність і стійкість у служінні нашим цінностям свободи, демократії та суверенітету", – додала вона.

Ґарріод-Майлам, колишня віце-президентка і представниця Асамблеї протягом 14 років, була обрана на посаду президентки ПА НАТО шляхом акламації під час 68-ї щорічної сесії. На цій посаді Ґарріо-Мейлам перебуватиме рік, вона замінила конгресмена США Джеральда Е. Коннолі.

Тим часом, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що парламентська асамблея НАТО у резолюції закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. "Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації", – написав він у Facebook.

Виступаючи на асамблеї через відеозв'язок, президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч Україна й не є державою НАТО, але "мільйони наших людей, і більшість громадян ваших держав підтримують європейську та євроатлантичну інтеграцію України".

Він заявив, що українці захищають європейські цінності на полі бою в повномасштабній війні і закликав країни Альянсу підтримати заявки Києва на членство в ЄС та НАТО, а також продовжити допомогу у боротьбі проти повномасштабної російської агресії: "Україну потрібно забезпечити достатньою кількістю та якістю систем ППО й ПРО. Достатньою вагою оборонної та фінансової підтримки. Держава-терорист повинна бачити, що в неї немає шансів".

Раніше Голос Америки повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у промові на відкритті засідання заявив: "Маємо бути готові підтримувати Україну довго [...]. Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну".