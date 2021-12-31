Росіянам показали базу CША в Баварії, де нещодавно тренувались українці

Предствники Росії провели дводенний візит до тренувальної бази Сухопутних Сил США в Баварії, де нещодавно тренувались українські військові. Про це першим написало американське оборонне видання Stars and Stripes.

Візит було проведено 21-22 грудня в рамках виконання вимог Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо прозорості військових навчань, повідомило командування Сухопутних сил США в Європі та Африці.

США, Україна та низка інших країн-членів ОБСЄ раніше закликали Росію саму виконувати положення Віденського документа, зокрема щодо інформувння про військові навчання "Запад" а також пересування військ поблизу України.

Під час перебування на полігоні російська інспекційна команда, серед іншого, "провела проліт над навчальною зоною Грефенвор, навчальною зоною Гогенфельц", повідомили військові США.

Раніше в грудні на полігоні Гогенфельц відбулись навчання Сombined Resolve XVI, повідомили в Сухопутних силах США. В навчаннях взяли участь 4 600 військових з Болгарії, Грузії, Греції, Італії, Литви, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Великої Британії та США.

"Для нашої роти брати участь в таких навчаннях є чимось новим і іншим, - наводять слова командувача Українською механізованою ротою Андрія Третяка, Сухопутні сили США у повідомленні про навчання. - Гадаю, рота отримала новий доствід протягом цих навчань".

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