Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Росіянам показали базу CША в Баварії, де нещодавно тренувались українці

Фото: Візит російської інспекційної групи на полігон в Німеччині в рамках Віденського документа

Предствники Росії провели дводенний візит до тренувальної бази Сухопутних Сил США в Баварії, де нещодавно тренувались українські військові. Про це першим написало американське оборонне видання Stars and Stripes.

Візит було проведено 21-22 грудня в рамках виконання вимог Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо прозорості військових навчань, повідомило командування Сухопутних сил США в Європі та Африці.

США, Україна та низка інших країн-членів ОБСЄ раніше закликали Росію саму виконувати положення Віденського документа, зокрема щодо інформувння про військові навчання "Запад" а також пересування військ поблизу України.

Під час перебування на полігоні російська інспекційна команда, серед іншого, "провела проліт над навчальною зоною Грефенвор, навчальною зоною Гогенфельц", повідомили військові США.

Раніше в грудні на полігоні Гогенфельц відбулись навчання Сombined Resolve XVI, повідомили в Сухопутних силах США. В навчаннях взяли участь 4 600 військових з Болгарії, Грузії, Греції, Італії, Литви, Польщі, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Великої Британії та США.

Фото: український солдат (ліворуч) та тренер Сухопутних сил США, 10 грудня, тренувальний полігон в Німеччині
Фото: український солдат (ліворуч) та тренер Сухопутних сил США, 10 грудня, тренувальний полігон в Німеччині

"Для нашої роти брати участь в таких навчаннях є чимось новим і іншим, - наводять слова командувача Українською механізованою ротою Андрія Третяка, Сухопутні сили США у повідомленні про навчання. - Гадаю, рота отримала новий доствід протягом цих навчань".

Дивіться також: Підсумки року для України в ООН. Відео

Підсумки року для України в ООН. Відео
Embed
Підсумки року для України в ООН. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:33 0:00
Direct link

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG