Чому Росія намагається позбутися Чорноморської зернової угоди, що дозволяє Україні експортувати зерно?

Росія намагається позбутися Чорноморської зернової угоди, щоб збільшити власне постачання зерна та отримати контроль над ринками продовольства, пишуть інформаційні агентства.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить причин продовжувати Чорноморську зернову угоду після 17 липня, і звинуватив Захід у тому, що «в частині України» вона стала «комерційною».

Виступаючи перед журналістами у Москві у п’ятницю, Лавров сказав, що однією з «останніх крапель» для Росії став підрив аміакопроводу Тольятті-Одеса, відновлення роботи якого вимагала Росія, і яку підтримало керівництво ООН. Москва звинувачує Київ у підриві трубопроводу, Київ покладає відповідальність за його пошкодження на Росію.

"Я не бачу, які аргументи можуть бути у тих, хто хотів би продовжити Чорноморську ініціативу", - сказав Лавров, якого цитує агентство Reuters.

Угода, якої було досягнуто рік тому за посередництва ООН та Туреччини, дозволяє експортувати продовольство та добрива з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Угоду продовжували тричі, востаннє – до 17 липня. Київ заявив минулого тижня, що на 99,9% впевнений, що Росія припинить угоду.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у телефонній розмові минулого тижня наголосили на важливості продовження угоди, інформував Голос Америки.

Завдяки угоді, що розблокувала експорт зерна з українських портів, Україна змогла вивезти упродовж 10 місяців понад 30,5 млн тонн аграрної продукції та забезпечити продуктами харчування найбідніші країни світу, що найбільше потерпали від зростання цін та дефіциту сільськогосподарських продуктів.

Однак Росія створює перешкоди на шляху українського зерна на світові ринки. Як повідомляв Голос Америки, Україна заявила, що станом на 1 червня, внаслідок “саботажу та гальмування роботи з боку російської делегації” протягом 7 місяців світ недоотримав мінімум 20 млн тонн українського продовольства.

Також Україна звинувачує Росію у крадіжках українського зерна та продажу його як свого на світових ринках. Звинувачення було підтверджено численними незалежними розслідуваннями.

Росія та Україна провідні світові виробники сільськогосподарської продукції та потужні гравці на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.

Росія розширює контроль над світовим ринком продовольства, але заявляє, що готова годувати бідні країни «за свій рахунок» – експерти

Говорячи про те, що Росія не продовжить угоди, Лавров зауважив, що Росія буде забезпечувати зерном найбідніші країни світу «за свій рахунок».

«Якщо Чорноморська ініціатива припинить свою чинність, ми за свій рахунок безкоштовно забезпечимо поставки зерна в найбідніші країни в такому ж чи більшому розмірі», – сказав Лавров.

Тим часом агентство Bloomberg пише, що у діях Росії не йдеться про жодний альтруїзм. Навпаки, після вторгнення в Україну Москва посилила контроль над світовими поставками пшениці, зміцнила свою роль у світовому постачанні продовольства, і завдяки цьому забезпечила політичну підтримку та надходження валюти.

За даними ООН, експорт пшениці приніс Росії 10 мільярдів доларів, що не так суттєво у порівнянні з енергетичними доходами Росії, але контроль на ринком продовольства дає Росії важливий геополітичний важіль. Ключовими покупцями її продуктів харчування є країни Близького Сходу та Північної Африки. Це ті самі країни, які утрималися від ухвалення санкцій і прямого протистояння Росії в ООН, зауважують оглядачі.

«Зерно важливе не тільки для того, щоб нагодувати росіян, це також основний експортний продукт, який посилює м’яку силу Росії, – сказав агентству Bloomberg Скотт Рейнольдс Нельсон, професор історії з Університету Джорджії, – Бути першим у світі експортером пшениці – це досягнення, яке добре розуміють у Москві».

Завдяки поставкам продуктів харчування Росія тримає контроль над Глобальним Півднем, вважає Крістофер Гранвіль, керуючий директор дослідницької фірми TS Lombard і колишній дипломат, з яким говорили репортери Bloomberg.

«Оскільки внутрішня політика Росії перебуває в хаотичному стані після невдалого збройного заколоту, а її міжнародний статус постраждав від війни, зерно залишається головним джерелом впливу, і Москва розширює свій вплив на внутрішній і зовнішній ринок», – пише Bloomberg у своєму аналізі.

Посилаючись на дані Міністерства сільського господарства США, агентство пише, що цього року Росія очікує добрий врожай, зокрема у родючих сільськогосподарських угіддях Північного Кавказу. І це дасть змогу Росії стати джерелом кожного п’ятого вантажу експортованої пшениці в наступному експортному сезоні, який розпочнеться 1-го липня.

На противагу цьому, як пише Bloomberg, частка України скоротиться вдвічі від рівня до вторгнення до приблизно 5%, оскільки виробництво зазнає довгострокової шкоди через заміновані поля та розірвані логістичні ланцюги.

Також Bloomberg пише про те, що Росія консолідує свій контроль над внутрішнім ринком пшениці після того, як західні компанії, зокрема такий американський гігант у торгівлі зерном як Cargill Inc., були змушені покинути російський ринок після вторгнення в Україну, і їхнє місце на ринку зайняли російські компанії. Вони тепер експортують не лише російське зерно, а і те, яке було вирощено українськими фермерами на окупованій Росією частині України, і завдяки зростаючому обсягу допомагають Москві впливати на ціни.

Росія намагається витіснити з ринку європейських виробників зерна

Cтратегія Росії полягала у тому, щоб завоювати частку ринку, а потім використовувати цей важіль впливу, вважають експерти. Угода з Україною про безпечний коридор транспортування зерна, на яку Росія погодилася після масового міжнародного тиску влітку минулого року, через це знову опинилася під загрозою, пише Bloomberg. При цьому президент Путін заявляє, що Росію «знову обдурили».

На тлі очікування збільшення російських поставок експортери пшениці в Європейському Союзі вважають, що зіткнуться з жорсткою конкуренцією з боку дешевого російського зерна на світових ринках.

«Російська пшениця є головною загрозою для експортних продажів ЄС у найближчі тижні та місяці», – цитує агентство Reuters одного з європейських трейдерів.

За словами трейдерів, неофіційна мінімальна експортна ціна в Росії приблизно на 25-30 доларів дешевшою, ніж поставки із Західної Європи.

Трейдери говорять про жорстоку конкуренцію за ринки таких африканських країн, як Марокко, Алжир, та Китай. За деякими пронозами, каже Reuters, Росія може цього року посісти перше місце у світі як експортер зерна.