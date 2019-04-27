20% росіян говорять, що хотіли б емігрувати - Gallup

Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють амерканські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п'ятий росіянин говорить, що за можливості хотів би емігрувати. Такі дані оприлюднила соціологічна служба Gallup.

За прогнозами ООН, населення Росії скоротиться на 8% до 2050 року, однак, цей процес може пришвидшитись, свідчить опитування.

З 2014 року, відсоток працездатних росіян, які хотіли б емігрувати зріс втричі з 14% до 44% для населення віком від 15 до 29 років, і з 7% до 22% для росіян віком від 30 до 45, повідомляє Gallup.

Політика Путіна є одним з факторів, які посилюють бажання росіян емігрувати, говорять аналітики. В 2018 році 12% дорослих, які схвалюють політику Путіна хотіли емігрувати, як і 40% тих хто не схвалює політку Путіна.

Економічні умови відіграють меншу роль у бажанні емігрувати, йдеться в дослідженні.

Хоча відносини Росії з Заходом погіршились після агресії Росії в Україні а також через позицію Росії стосовно НАТО, росіяни, які хотіли б емігрувати, найчастіше прагнуть переселитись до ЄС (40%), або США (16%).

Навіть збільшення народжуваності не змінить демографічну ситуацію, йдеться в дослідженні. Тепер Путін, ймовірно буде надавати громадянство російськомовним мешканцям України, Казахстану, Узбекистану та Молдови, розмірковують дослідники.

Аналітиків в США вразили дані опитування.

"Це величезне число: 44% росіян віком від 15 до 29 хочуть покинути країни. І надають перевагу переїзду до Німеччини та... США", - твітує директор Центру Байдена Майкл Карпентер.

"Путін Великий?" - саркастично зауважив колишнній посол США в Росії Майкл Макфол.

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