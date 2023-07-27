Росія оголосила в розшук суддю МКС. США обіцяють підтримувати притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

Росія оголосила в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) на тлі повідомлень ЗМІ про те, що адміністрація президента США Джо Байдена наказала американським відомствам поділитися доказами російських воєнних злочинів з МКС, який видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за звинуваченням у воєнних злочинах.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Суддя Томоко Акане стала третьою високопоставленою чиновницею МКС, яку оголосили в "розшук за статтею Кримінального кодексу РФ" в онлайн-базі МВС Росії, але там не було згадано, у якому злочині Росія звинувачує міжнародну суддю з Японії.

США будуть допомагати Україні притягнути Росію до відповідальності – Кірбі

У четвер газета New York Times повідомила з посиланням на неназваних американських чиновників, що президент Байден віддав розпорядження державним службам сприяти Міжнародному кримінальному суду в зборі свідчень російських воєнних злочинів в Україні. Байден, який раніше називав Путіна «воєнним злочинцем», заявляв, що ордер МКС на арешт «виправданим».

Оглядачі зазначають, що це рішення може означати значну зміну в політиці США щодо співпраці з МКС. США не ратифікували угоду про створення Міжнародного кримінального суду та досі відмовлялися співпрацювати з МКС, вважаючи, що подібна співпраця розглядатиметься як визнання Вашингтоном юрисдикції суду.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що Білий дім докладає зусиль для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за її злочини в Україні.

«Президент Байден був надзвичайно чітким, що ми хочемо пересвідчитися, що Росія належним чином притягнена до відповідальності за воєнні злочини та звірства в Україні, які російські сили, воєнізовані формування та приватні підрядники, такі як група Вагнера, явно вчиняють проти народу України», – сказав Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.

Кірбі додав, що США «зі самого початку чітко дали зрозуміти, що будемо допомагати Україні».

«У них є спецпрокурор, який збирає докази. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм зібрати ці докази, проаналізувати ці докази та зробити їх доступними для відповідних міжнародних механізмів із притягнення до відповідальності, які можуть з'явитися після закінчення війни. І це включатиме певну координацію, певну підтримку роботи, яку здійснює Міжнародний кримінальний суд», – сказав Кірбі.

Росія «розслідує злочини» суддів МКС після ордеру на арешт Путіна

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з питань прав дітей Марії Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації сотень дітей з України, що кваліфікується як воєнний злочин.

Росія визнає, що вивезла тисячі дітей з України, але каже, що це було зроблено виключно для захисту дітей-сиріт і дітей, покинутих без батьківської опіки у зоні бойових дій.

Як нагадує агентство Reuters, через три дні після видачі ордера на арешт Путіна, Росія відповіла на ордер МКС. Вона порушила кримінальні справи проти прокурора МКС Каріма Хана та суддів, які видали ордер на арешт Путіна, зокрема проти Томоко Акане та італійського судді Росаріо Сальваторе Айтала.

Слідчий комітет Росії, який розслідує серйозні злочини, негайно розпочав кримінальне розслідування проти Хана, Айтали, Акане та судді МКС Серхіо Херардо Уганда Годінеза за «незаконне» домагання арешту Путіна.

Москва відхилила ордер МКС, а президент України Володимир Зеленський назвав цей крок «історичним рішенням».

У повідомленні використано інформацію Reuters, AP.