Росія отримує інвестиції, а Україна – поради – експерти критикують плани Total інвестувати до РФ

Минулого тижня, французька компанія Total, що працює в сфері енергетики, підписала масштабну угоду з російською Novatek в сфері зрідженого газу. Проект буде втілюватись на півночі Сибіру і відкриє можливості щорічного видобутку газу обсягом 19,8 мільйона тон, повідомляють на сторінці компанії у Twitter.

В рамках угоди, Total придбає 10 відсотків в російському проекті на Арктиці. Угоду було підписано під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Росії. Вона є свідченням здатності Кремля знаходити іноземних партнерів незважаючи на західні санкції, зауважують оглядачі.

Оголошення про угоду викликало обурення серед ряду експертів.

Гроші переважили мораль в цій угоді, переконана колишня перша леді України.

«2,6 мільярда доларів інвестицій до Росії знову доводять, що гроші переважають мораль. Макрон і Франція допомагають фінансувати війну режиму Путіна проти України», - написала у Twitter Катерина Ющенко.

В цій угоді проявились подвійні стандарти щодо Росії та України, вважає політичний аналітик з Канади Аріяна Ґіць.

«Україні говорять реформуватись, щоб залучити інвестиції, але по відношенню до корумпованої Росії, що проводить войовничу, геноцидну політику, голови держав виявляють готовність до співпраці і підтверджують масштабні інвестиції. Що це говорить нам про стандартні поради, які дають Україні?», - написала Аріяна Ґіць у Twitter.

Російський опозиціонер та шахіст Гаррі Каспаров побачив розбіжності між словом і ділом у політиці президента Франції Макрона стосовно Росії.

«Чи веде Макрон Францію та Європу, або лише французьку енергетичну компанію Total до опортуністичних угод з Росією та Іраном? Він говорить як де Голль, але діє як Петан», - написав Каспаров у Twitter

Послаблення зв’язків між США та Європою зіграло свою роль у позиції Макрона, вважає колишній високопосадовець Пентагону і дослідник Центру Байдена Майкл Карпентер.

«Коли царює прагнення прибутку, компанія продає всілякі геополітичні інтереси. Зазвичай, дипломатичний тиск США мав би змогу відвернути жахливе рішення Total, але не зараз, коли вторинні санкції США стосовно Ірану отруїли наші стосунки з Європою», - наголосив Карпентер у Twitter.

«Макронівське умиротворення Путіна є обурливим і небезпечним. Однак, нахил до Москви частково став результатом політики Трампа з введення митних тарифів проти Європи, одностороннього виходу з угоди стосовно Ірану, виходу з Паризької угоди зі зміни клімату та інше. Трансатлантичні зв’язки слабшають», - відзначив Карпентер.

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