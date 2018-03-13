Росія стає більш агресивною – Тіллерсон поспілкувався з пресою в літаку

"Під час перельоту додому з Нігерії, Тіллерсон зайшов до заднього відсіку літака для короткого спілкування і довго говорив про Росію", - написав у Twitter журналіст АР.

Спілкуючись з пресою, Тіллерсон відзначив, що він більшість часу у свій перший рік на посаді присвятив спробам вирішити проблеми і зменшити розбіжності з Кремлем. Після року зусиль «ми не дуже просунулись», - зауважив Тіллерсон, відзначивши, що його «надзвичайно непокоїть» Росія, повідомляє АР.

«Натомість, ми бачимо з їх боку поворот то більшої агресії, - наголосив Тіллерсон. - Мене та інших дуже й дуже непокоїть, що ми, як видається, бачимо певний спалах дій, які ми не повною мірою розуміємо, як і їх цілі».

Тіллерсон, який спілкувався з Путіним ще тоді, коли працював у керівництві Exxon Mobil, намагається співпрацювати з Росією і шукати точки співпраці, такі як припинення вогню в Сирії. Однак ефективність цих зусиль зменшується. Намагання Тіллерсона переконати Москву перестати підтримувати Асада, або вийти з Криму, не досягли мети, наголошує видання.

Останнім елементом стало отруєння колишнього російського шпигуна в Британії. «Я не розумію, чому хтось зробив би таке таке. Однак, відома речовина не є широко розповсюдженою», - сказав Тіллерсон журналістам. «Її має дуже, дуже обмежене коло учасників», - додав він.

Критики Дональда Трампа повсякчас звинувачують адміністрацію в неспроможності протистояти Кремлю, особливо через втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Зокрема, адміністрацію критикують за зволікання із введенням санкцій проти іноземних компаній та урядів, які співпрацюють з Росією в сфері оборони або розвідки, як передбачає законодавство, прийняте торік Конгресом.

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