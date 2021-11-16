Держдеп: випробування Росією ракети в космосі, ескалація на кордоні України позначаються на відносинах США та РФ

Попри те, що з часу саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, що пройшов в червні, минуло кілька місяців, ще зарано говорити, чи можливі більш стабільні та передбачувані відносини між США та Росією, заявив речник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу для преси в понеділок.

Він назвав діяльність російських військ навколо України а також випробування Росією протисупутникової ракети в космосі факторами, що ускладнюють двосторонні відносини.

"Те, що ми бачимо сьогодні: випробування протисупутникової ракети а також незвична військова діяльність на кордоні з Україною, про яку держсекретар говорив минулого тижня, а також інші ознаки - однозначно змушують нас задуматись, але ми тримаємо дипломатичні канали відкритими", - заявив Прайс у відповідь на питання щодо відносин США та РФ.

Щодо військової діяльності Росії на кордоні з Україною, Нед Прайс запевнив, що США проводять переговори "з європейськими союзниками і партнерами, включаючи Україну". Він зауважив, що ескалація з боку Росії становитиме значне занепокоєння для Сполучених Штатів.

Прайс також наголосив, що союзники та партнери США в регіоні "глибоко занепокоєні" діями Росії і декілька європейських країн провели власні переговори високого рівня з Росією і висловили подібне занепокоєння.

"Ми сподіваємось на більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. але надія - це не стратегія. Ми уважно спостерігатимемо за діями Російської Федерації в наступні дні та тижні", - додав Нед Прайс.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив випробування Росією ракети, що зруйнувала супутник і створила 1500 уламків в космосі, які загрожують іншим супутникам а також підвищують ризик перебування астронавтів на Міжнародній космічній станції. Блінкен відзначив, що така поведінка Росії суперечить її заявам про мирне освоєння космосу.

Дивіться також: Час-Тайм. Як НАТО реагує на концентрацію сил РФ поблизу України