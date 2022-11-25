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«Росія використовує зиму як зброю проти України». Партнери України в ООН звинувачують Росію у прагненні завдати страждань українцям
Після масованих атак на українську інфраструктуру мільйони українців залишилися на багато годин без світла, тепла і води. Як кажуть оглядачі, Москва перейшла до тактики ударів по українській інфраструктурі, після того як з вересня Київ завдає поразки російським військам на полі бою.
На засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 23 листопада, посол Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що Росія тепер навмисно обстрілює лікарні та медичні установи, щоб завдати якнайбільших страждань українцям.
«Росія свідомо бомбить лікарні та інші медичні установи. Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 703 подібних нападу з лютого», – сказав представник Великої Британії в ООН.
Його колега зі США додала, що Росія намагається «перетворити зиму на зброю», а тактика президента Росії Володимира Путіна полягає у тому, щоб «змусити українців до покори тим, що він спробує заморозити країну».
«Схоже, Путін вирішив перетворити енергетичні об'єкти України на руїни. Мотиви Путіна не можуть бути більш прозорими і більш холоднокровними. Він явно використовує зиму як зброю, щоб завдати величезних страждань українському народу. Він вирішив, що якщо він не може захопити Україну силою, то спробує заморозити країну, (і так змусити) до покори», – сказала посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд.
Із засудженням дій Кремля виступила і Посолка Ірландії в ООН Кейт Моран, яка сказала, що Російська Федерація ігнорує численні заклики міжнародної спільноти припинити свою агресію проти України.
«Росія продовжує свій шлях ескалації, смерті та руйнування. Але, як ми вже неодноразово пояснювали, є інший шлях. Ірландія ще раз закликає Російську Федерацію припинити всі військові дії, вивести свої війська та повернутися на шлях діалогу та дипломатії», – сказала представниця Ірландії в ООН.
Москва визнає атаки на базову інфраструктуру, але виправдовує їх тим, так вона зменшує здатність України вести боротьбу та підштовхує її до переговорів.
З іншого боку, посол Москви в ООН Василь Небензя заявив, що інфраструктуру України її ракети протиповітряної оборони та сказав, що Захід повинен припинити їх постачання. Він назвав заклики України і Заходу до Росії «безрозсудними погрозами та ультиматумами».
Тим часом Україна продовжує контрнаступ, а Західні країни продовжують нарощувати військову підтримку, щоб як пообіцяв міністр оборони США Ллойд Остін взимку Україна здобула перевагу над своїм суперником, який перегруповується для оборони, передусім на Донбасі.
Росія перекидає елітні війська з Херсонщини на Донбас – британська розвідка
Росія продовжує потерпати від воєнних поразок, незважаючи на те, що у вересні вона призвала сотні тисяч резервістів та оголосила про анексію окупованих нею земель.
Британська розвідка пише, що за останні два тижні, тобто після виходу з Херсона, Росія передислоковує свої елітні підрозділи повітряно-десантних військ для зміцнення своїх позицій на Донбасі.
«З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених підрозділів ВДВ були зосереджені на обороні контрольованої Росією території на захід від річки Дніпро в Херсонській області, – мовиться у повідомленні британської розвідки, яка додає, що тепер деякі підрозділи ВДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами.
Британські аналітики вважають, що погано підготовані резервісти не посилять, а послаблять «нібито елітний потенціал ВДВ», але Росія, не маючи іншого вибору, ймовірно, «усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими».
Військові аналітики говорять, що після відступу з Херсонщини, Росія має набагато коротшу лінію для захисту, щоб утримати захоплені землі. Також допомагає російським позиціям те, що більше третини фронту зараз розташовано за річкою Дніпро.
«Боротьба між українськими військами на сході та півдні буде більш жорсткою через кілька факторів: більш складний рельєф (річки та маршрути), довші лінії постачання, спроба одночасно включити все нові види зброї та тактики, – написав у Twitter Марк Гертлінг, колишній командувач сухопутними силами США в Європі, який додає, що залучати нове озброєння у бойових умовах «дуже складно».
Експерти, що аналізують стан бойових дій, кажуть, що конфлікт входить у свою першу зиму, яка має показати, чи зможе Україна продовжувати свою кампанію з відновлення території, а російське командування зберегти свої сили та повернутися до наступу на українські території.
У повідомленні використано інформацію агентства Reuters.
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Чому завершальний крок Фінляндії і Швеції до вступу в НАТО затягується?
Оголошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про відкладення на 2023 рік ратифікації країною вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, а також подальше затягування такого кроку Туреччиною, знову вказало на політичні перешкоди для цього етапу розширення Альянсу, що обіцяв бути надзвичайно швидким.
Низка країн - союзників, зокрема Велика Британія, а також США і Німеччина вже дали зрозуміти, що фіни і шведи можуть розраховувати на допомогу у захисті від потенційної агресії, але лише ратифікація вступу тих двох країн усіма 30-ма членами Альянсу означає гарантію колективного захисту і право їхнього голосу в організації.
Угорщина підтримує членство тих двох країн в НАТО.Віктор Орбан
Фінляндія та Швеція вирішили, що їм треба стати членами НАТО з огляду на російське вторгнення в Україну і оголосили про своє рішення навесні 2022 року, в той час як російська армія була відбита від Києва, але далі наступала на українському сході й півдні.
Зранку 18 травня, коли генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у Брюсселі приймав від фінського і шведського послів заявки на членство, українські солдати ще тримали оборону "Азовсталі" в напівзруйнованому Маріуполі.
«Я тепло вітаю заявки Фінляндії і Швеції на вступ в НАТО. Ви - наші найближчі партнери і ваше членство в НАТО зміцнить нашу спільну безпеку», - сказав тоді Столтенберґ, додавши, що союзники в Альянсі «налаштовані опрацювати всі питання й швидко дійти до завершення».
Несподівано серед 30 країн НАТО виявився один голос проти, коли Туреччина заявила, що блокуватиме вступ, бо невдоволена тим, що в Анкарі називають підтримкою, якою, буцімто користуються «терористи» зокрема курдські активісти, що знайшли політичний притулок в тих північноєвропейських країнах.
На саміті НАТО 29-30 червня у Мадриді Туреччина після розмов з Швецією та Фінляндією таки підписала з усіма союзниками протокол про приєднання тих двох країн до Альянсу.
Але Анкара досі не демонструє готовність ратифікувати протоколи; так само як це досі не зробив також і Будапешт та відміну від решти 28 держав НАТО.
Угорська проблема
З Будапешта увесь це час не лунало заперечень чи оголошення проблем з фінським і шведським вступом, але разом з Туреччиною Угорщина залишилася удвох на противагу союзникам, які ратифікували вступ Швеції та Фінляндії ще влітку і на початку осені.
«Ми поінформували Швецію і Фінляндію, що Угорщина підтримує членство тих двох країн в НАТО», - заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан 24 листопада, але не пояснив, чому угорський парламент, де партія Орбана має беззастережну більшість, до цього часу відмовлявся ставити ратифікацію на голосування.
За відсутності оголошених причин затягування в Будапешті Віктор Орбан з поміж європейських лідерів залишається найприхильнішим до Росії, де президент Владімір Путін не лише відверто виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, але й назвав розширення альянсу головним виправданням для війни проти України.
На тлі того як ЄС у відповідь на російську агресію нарощував санкції проти Москви, угорські посадовці їздили в Росію зокрема, щоб гарантувати закупівлю російської нафти й газу.
Угорщина, хоч і приєднувалась до європейських санкцій проти Росії, але при цьому неодноразово домагалася їх послаблення, постійно називаючи санкційний режим недієвим і шкідливим.
В Будапешті заявили, що, на відміну від інших європейських сусідів, обмежать підтримку України лише гуманітарною сферою і не дозволять союзникам доставляти для українців військову допомогу через угорську територію.
Коли 9 східноєвропейських держав 2 жовтня підписали заяву про підтримку бажання України вступити в НАТО, Угорщини серед них не виявилося.
Угорщина у якості члена ЄС підтримала надання цього літа Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.
Але уряд Віктора Орбана має свої серйозні проблеми в ЄС, де Європейський парламент у вересні постановив, що Угорщину більше не можна вважати повноцінно демократичною країною.
Виконавчий орган ЄС заблокував виділення Угорщині багатомільярдних субсидій, звинувативши владу в Будапешті у порушенні принципів верховенства закону, і натякнувши на проблему корупції.
Віктор Орбан вимушений був пообіцяти європейським партнерам, що здійснить необхідні реформи, але при цьому розгорнув кампанію критики дій Брюсселя і тиску з вимогами виділити фонди.
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