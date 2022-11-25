«Росія використовує зиму як зброю проти України». Партнери України в ООН звинувачують Росію у прагненні завдати страждань українцям

Після масованих атак на українську інфраструктуру мільйони українців залишилися на багато годин без світла, тепла і води. Як кажуть оглядачі, Москва перейшла до тактики ударів по українській інфраструктурі, після того як з вересня Київ завдає поразки російським військам на полі бою.

На засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 23 листопада, посол Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що Росія тепер навмисно обстрілює лікарні та медичні установи, щоб завдати якнайбільших страждань українцям.

«Росія свідомо бомбить лікарні та інші медичні установи. Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 703 подібних нападу з лютого», – сказав представник Великої Британії в ООН.

Його колега зі США додала, що Росія намагається «перетворити зиму на зброю», а тактика президента Росії Володимира Путіна полягає у тому, щоб «змусити українців до покори тим, що він спробує заморозити країну».

«Схоже, Путін вирішив перетворити енергетичні об'єкти України на руїни. Мотиви Путіна не можуть бути більш прозорими і більш холоднокровними. Він явно використовує зиму як зброю, щоб завдати величезних страждань українському народу. Він вирішив, що якщо він не може захопити Україну силою, то спробує заморозити країну, (і так змусити) до покори», – сказала посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд.

Із засудженням дій Кремля виступила і Посолка Ірландії в ООН Кейт Моран, яка сказала, що Російська Федерація ігнорує численні заклики міжнародної спільноти припинити свою агресію проти України.

«Росія продовжує свій шлях ескалації, смерті та руйнування. Але, як ми вже неодноразово пояснювали, є інший шлях. Ірландія ще раз закликає Російську Федерацію припинити всі військові дії, вивести свої війська та повернутися на шлях діалогу та дипломатії», – сказала представниця Ірландії в ООН.

Москва визнає атаки на базову інфраструктуру, але виправдовує їх тим, так вона зменшує здатність України вести боротьбу та підштовхує її до переговорів.

З іншого боку, посол Москви в ООН Василь Небензя заявив, що інфраструктуру України її ракети протиповітряної оборони та сказав, що Захід повинен припинити їх постачання. Він назвав заклики України і Заходу до Росії «безрозсудними погрозами та ультиматумами».

Тим часом Україна продовжує контрнаступ, а Західні країни продовжують нарощувати військову підтримку, щоб як пообіцяв міністр оборони США Ллойд Остін взимку Україна здобула перевагу над своїм суперником, який перегруповується для оборони, передусім на Донбасі.

Росія перекидає елітні війська з Херсонщини на Донбас – британська розвідка

Росія продовжує потерпати від воєнних поразок, незважаючи на те, що у вересні вона призвала сотні тисяч резервістів та оголосила про анексію окупованих нею земель.

Британська розвідка пише, що за останні два тижні, тобто після виходу з Херсона, Росія передислоковує свої елітні підрозділи повітряно-десантних військ для зміцнення своїх позицій на Донбасі.

«З вересня по жовтень більшість сильно ослаблених підрозділів ВДВ були зосереджені на обороні контрольованої Росією території на захід від річки Дніпро в Херсонській області, – мовиться у повідомленні британської розвідки, яка додає, що тепер деякі підрозділи ВДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами.

Британські аналітики вважають, що погано підготовані резервісти не посилять, а послаблять «нібито елітний потенціал ВДВ», але Росія, не маючи іншого вибору, ймовірно, «усе одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими».

Військові аналітики говорять, що після відступу з Херсонщини, Росія має набагато коротшу лінію для захисту, щоб утримати захоплені землі. Також допомагає російським позиціям те, що більше третини фронту зараз розташовано за річкою Дніпро.

«Боротьба між українськими військами на сході та півдні буде більш жорсткою через кілька факторів: більш складний рельєф (річки та маршрути), довші лінії постачання, спроба одночасно включити все нові види зброї та тактики, – написав у Twitter Марк Гертлінг, колишній командувач сухопутними силами США в Європі, який додає, що залучати нове озброєння у бойових умовах «дуже складно».

Експерти, що аналізують стан бойових дій, кажуть, що конфлікт входить у свою першу зиму, яка має показати, чи зможе Україна продовжувати свою кампанію з відновлення території, а російське командування зберегти свої сили та повернутися до наступу на українські території.

У повідомленні використано інформацію агентства Reuters.