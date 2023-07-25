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Росія мінує море біля українських портів і хоче звинуватити Україну у нападах на кораблі – Велика Британія
За даними британської розвідки, Росія встановлює додаткові морські міни на підходах до українських портів і може вдатись до нападів на цивільні кораблі, заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд.
Такими оцінками Великої Британії поділився також і прем’єр-міністр країни Ріші Сунак в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським, заявила посадовиця.
За словами Вудворд, офіційний Лондон згоден з оцінкою США, що йдеться про скоординовану спробу з боку Росії покласти провину на Україну за будь-які напади на цивільні кораблі в Чорному морі. Як повідомляв Голос Америки, Білий дім заявив 24 липня, що російські сили можуть розширити атаки проти української цивільної зернової інфраструктури і атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. При цьому Росія може здійснювати атаки під фальшивим прапором, звинувачуючи Україну, застерегли у Білому домі.
У вівторок, 25 липня, з ініціативи України Рада Безпеки ООН збереться на засідання щодо ескалації нападів Росії на Одесу та спроби перетворити глобальні поставки продовольства на зброю.
Барбара Вудворд додала, що удари Росії включать використання надзвичайно великої кількості ракет AS4 Kitchen (російські ракети Х-22 Буря). Це 5,5-тонна зброя, яка фактично призначена для знищення авіаносців. “Я вважаю абсурдним використання такої важкої зброї для знищення продовольства, це свідчить про те, що використання як зброї глобальних поставок продовольства є продуманою частиною стратегії Росії”, – сказала Вудворд.
За інформацією британського видання Independent, Ріші Сунак сказав Володимиру Зеленському, що “приголомшений російськими ударами по Одесі”.
Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі своєю чергою попередив: “Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства, націлившись на цивільні судна в Чорному морі”.
Він сказав, що підніме цю проблему на засіданні Ради Безпеки ООН.
“Росія повинна припинити тримати в заручниках глобальні поставки продовольства і повернутися до [зернової] угоди”, — сказав Клеверлі.
Як повідомляв Голос Америки, Росія не тільки вийшла з Чорноморської зернової домовленості, але і здійснила упродовж тижня руйнівні бомбардування українських портів і зернових терміналів, що спричинили зростання цін на збіжжя на міжнародних біржах.
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ООН відкидає заяви Росії, що українських військовополонених в Оленівці вбив удар ракети
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у вівторок закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі щонайменше 50 українських військовополонених, які загинули минулого року під час вибуху в слідчому ізоляторі в Донецькій області. ООН відкинув твердження Москви, що військовополонені були вбиті ракетою.
В’язні, які утримувалися в підконтрольному Росії слідчому ізоляторі в Оленівці на сході Донецької області, загинули внаслідок вибуху 28-29 липня 2022 року. На неперевірених відеоматеріалах російських ЗМІ видно обгорілі залишки в’язниці та обвуглені тіла.
Міністерство оборони Росії тоді заявило, що відповідальним за це був ракетний удар американської ракети HIMARS. Київ, який регулярно порушує питання про цей інцидент, стверджує, що Росія влаштувала вибух в Оленівській в'язниці, щоб приховати погане поводження з українськими в'язнями.
Міністерство оборони Росії не відразу відповіло на електронний запит про коментар. Москва раніше заперечувала жорстоке поводження з військовополоненими.
«Військовополонені, які отримали поранення або загинули в Оленівці, та їхні родичі заслуговують на правду та притягнення до відповідальності винних у порушеннях міжнародного права», – заявив Верховний комісар з прав людини Фолькер Тюрк у зверненні до журналістів.
ООН заявила, що провела численні інтерв’ю з постраждалими та проаналізувала додаткову інформацію, додала, що інцидент «не був спричинений ракетою HIMARS».
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