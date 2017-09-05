Росія застосовує нову доктрину генерала Герасімова – Politico

Дії Росії в США можуть здатись суперечливими, зазначає американський експерт з питань міжнародної політики Моллі Мак’ю в статті для Politico. "Росія то застосовує ботів, щоб підтримати Трампа під час президентської кампанії, а то вказує прокремлівським медіа зображувати слабкість Трампа після його приходу до влади. Путін виганяє американських дипломатів з Росії, зменшуючи можливості для налагодження відносин з адміністрацією, яку він спочатку хотів бачити при владі", - перераховує дослідниця.

"Щоб це зрозуміти, потрібно знати доктрину генерала Валерія Герасимова, начальника Генерального штабу збройних сил Росії", - зазначає Мак’ю.

Генерал, в своїй невеликій публікації «Цінність науки в передбаченні», виклав нову військову доктрину, яка більше схожа на хакерство суспільства ворога, аніж на війну в лоб.

Завдяки Інтернету та соціальним медіа, стали можливими операції психологічного впливу про які радянські агенти тільки мріяли

"Власне, «правила війни» істотно змінились, - пише російський генерал, - збільшилась роль не військових способів досягнення політичних і стратегічних цілей, які, в ряді випадків, за своєю ефективністю, значно перевищують силу зброї... все це доповнюється військовими засобами прихованого характеру".

"Підхід є партизанським, з залученням, хакерів, ЗМІ, бізнесменів, витоків інформації, неправдивих новин, а також із застосуванням як звичайних, так і асиметричних заходів, - відзначає дослідниця Моллі Мак’ю, - завдяки Інтернету та соціальним медіа, стали можливими операції психологічного впливу про які радянські агенти тільки мріяли. Доктрина Герасимова розбудовує ці нові інструменти і ставиться до не військових тактик не просто як до допоміжного засобу, а як до найкращого способу виграти. Така тактика і є справжньою війною", - пише Мак'ю.

Метою протистояння, за Герасимовим, є досягти середовища постійного неспокою та конфліктів всередині ворожої країни.

Кремль не робить ставку на переможця, він послаблює ворога і створює середовище, де ніхто крім Кремля виграти не може​

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"Під час протестів 2014 року в Україні, Кремль підтримував екстремістів з обох боків – як проросійські сили, так і українських ультранаціоналістів, щоб підігріти конфлікт перед незаконною анексією Криму і війною на сході України. Плюс масштабна інформаційна війна і неоднозначне середовище – в якому ніхто не впевнений у мотивації іншого і ніхто не є героєм – саме там Кремль може легко контролювати. Це – доктрина Герасимова в дії", - переконана дослідниця.

"Однак, не всі аналітики погоджуються з важливістю доктрини Герасимова, - зазначає Мак'ю, - Деякі вважають, що Росія так завжди робила, або що роль Росії перебільшують, або що конкуренція між різними олігархічними групами всередині Кремля означає, що центральної стратегії немає. Однак, немає сумнівів в тому, що це втручання є систематичним і багаторівневим".

За словами Мак’ю, Кремль не робить ставку на переможця, він послаблює ворога і створює середовище, де ніхто крім Кремля виграти не може.

«Тут міститься справжня сила тіньової війни Герасимова – важко чинити спротив ворогові, якого не видно, або немає впевненості, що він є. Слабкість цієї доктрини в тіньовому керівництві. Тактика не працює, коли їх робота і їхні цілі стають відомими", - попереджає дослідниця.

Моллі Мак'ю закликає активно і чітко протистояти загрозі, зміцнити оборону та розробити дії у відповідь.

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