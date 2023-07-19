Росія використовує їжу як зброю не лише проти України, але і проти найвразливіших у світі – Держдеп

Речник державного департаменту Метью Міллер заявив на брифінгу у середу, що Росія вчергове показала, що використовує їжу як зброю, коли вона бомбардує український порт в Одесі і погрожує кораблям, що вивозять зерно, у міжнародних водах.

«Росія продовжує використовувати продукти харчування як зброю на війні. Це другий день поспіль, коли ми бачимо, як Російська Федерація погрожує кораблям у міжнародних водах», – сказав Міллер.

Він заявив, що Москва «використовує продовольство як зброю війни» не лише проти українського народу, але проти найвразливіших людей у світі.

«Вчора речник Кремля висловив приховані, можливо, можна навіть назвати їх явними погрозами щодо суден, які перевозять українське зерно, сказавши, що вони не можуть забезпечити їхню безпеку, що, я думаю, кожен може зрозуміти, що це означає. І сьогодні ви бачите, як вони знову посилюють ці загрози, другий день поспіль після початку атак на Одесу, з якої експортується зерно», – сказав речник Держдепу.

Він додав, що думає, що «зараз усім у світі має бути цілком зрозуміло, що Росія використовує продовольство як зброю війни не лише проти українського народу, але проти всіх людей у світі, особливо найбільш слаборозвинених країн, які залежать від зерна з регіону».

Україна готова годувати світ, але бездушні рішення Росії негативно відображаються на мільйонах нужденних людей. Таку заяву у Twitter опублікувала посолка США в Україні Бріджит Брінк з огляду на російські атаки на Одеську область вночі проти 19 липня.

“Ще більше актів жорстокості – на фоні того, як Росія використовує продовольство в якості зброї, виходячи з Чорноморської зернової ініціативи, останні дві ночі вона вражає портову інфраструктуру та зернові термінали в Одесі ракетами та безпілотниками”, – написала Бріджит Брінк.

Саманта Пауер, керівниця американського Агентства з міжнародної допомоги USAID, перебуваючи в Одесі, заявила: “Я думаю, що країни та світові лідери повинні публічно засудити рішення Росії вийти із ініціативи, яка полягала у вивезені їжі із України для решти світу”.

За словами Пауер, дві третини пшениці з України було експортовано у результаті Чорноморської зернової ініціативи країнам, що розвиваються.

“Це величезна кількість пшениці. Але знову ж таки, не може бути нейтралітету щодо використання їжі як воєнної зброї”, – каже Пауер.

Кожна людина, яка вірить у викорінення голоду у світі, за її словами, повинна повстати проти кроку, який безпричинно створює більше голоду у світі, кожен лідер, кожен громадянин повинен об’єднатися у цьому питанні, вважає очільниця USAID.

Росія свідомо цілить по інфраструктурі зернової угоди, заявив про ці події президент України Володимир Зеленський.

“Світ відчайдушно потребує українського зерна”, – неодноразово повторював генеральний секретар Антоніу Ґутерріш.

За його словами, безперебійність надходження продукції на світові ринки підтримує стабілізацію цін на продовольство та запобігає голоду для мільйонів людей. Утім, перебої з постачанням продукції через війну призводить до зворотнього.

“Я глибоко шкодую про рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської ініціативи – включно з відкликанням російських гарантій безпеки судноплавства в північно-західній частині Чорного моря”, - заявив Ґутерріш з приводу дій Росії.

Чорноморська угода забезпечила експорт понад 32,9 мільйонів тонн продовольчих товарів з українських портів, інформує ООН.