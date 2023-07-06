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- Голос Америки
Одні росіяни вбивають інших, бо не дійшли згоди як “правильно” вбивати українців – експерти про заколот Пригожина
Лідер “Групи Вагнера” Євген Пригожин більше не перебуває в Білорусі та повернувся до Росії, а вагнерівці далі розміщені у своїх постійних таборах, заявив керівник Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитують світові ЗМІ. Відсутність Пригожина у пубілчному просторі з часу його невдалого заколоту 23-24 червня, викликає хвилю здогадок і спекуляцій щодо того, що могло статися з колись популярним командиром групи найманців і як це вплине на стабільність режиму президента Росії Володимира Путіна.
“Чому ви питаєте у мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія “Вагнер” та керівник цієї компанії? Це компанія, ви чудово розумієте, російська. Тому питання явно не до мене”, – сказав Лукашенко білоруському медіа, на яке посилається видання Politico.
Він також додав, що “дуже серйозні бійці ПВК “Вагнер” перебувають у своїх постійних таборах”, куди були виведені “після Бахмута”.
Як нагадує інформагенція Аssociated Press, Лукашенко був посередником у домовленості, що передбачала гарантії безпеки Пригожина та його бійців і вони начебто відбули до Білорусі після заколоту в Росії. Але 6-го липня Лукашенко заявив, що не знає, де перебувають вагенрівці, утмі підтвердив, щого його пропозиція в силі.
Натомість CNN пише, що сам Пригожин “каламутить воду через нібито угоду про припинення заколоту”.
Лукашенко запевнив кореспондента CNN, що лідер “Групи Вагнера” наразі не в Білорусі.
“Щодо Пригожина, він перебуває у Санкт-Петербурзі. Де він сьогодні вранці? Можливо, до Москви поїхав, може, ще кудись”, – нечітко висловився Лукашенко під час прес-конференції у Мінську. Утім, він також висловив упевненість, що вагнерівці будуть “активовані миттєво”, якщо Лукашенко потребуватиме їхньої допомоги “для захисту держави”.
У Кремлі каналу CNN відмовилися коментувати ситуацію, заявивши, що не відстежують пересування Пригожина. “У нас немає на це ані можливості, ані бажання”, - сказали американському ЗМІ у Москві.
CNN також нагадує висловлювання лідера Кремля Путіна, який погрожував жорсткою відповіддю учасникам заколоту Пригожина та навіть тим, що бійці будуть покарані за зраду.
Своєю чергою, Лукашенко підкреслив, що мати армію найманців безпечно, але “вони помилялися”.
Відповідаючи на питання про можливе місце знаходження лідера “вагнерівців”, Ендрю Бейтс, заступник прес-секретаря Білого Дому наголосив, що не має нових подробиць про його місцеперебування. Але США продовжують стежити за "Групою Вагнера”, повідомили у Білому домі.
Тим часом російське та білоруське телебачення, які раніше показували сюжети про успіхи вагнерівців в Україні, розпочали кампанію із дискредитації Пригожина. Зокрема, оприлюднюють фрагменти кримінального минулого Пригожина та матеріали з обшуку у його, як припускається, помешканні, де виявлена зброя, “підозрілі пакети” з натяком на наркотики, колекція різнокольорових перук та ікон тощо.
"Пригожинівські проблеми" Путіна
Тим часом, експерти у Вашингтоні вважають, що проблеми, які у влади Путіна виникли у стосунках з Пригожиним, є типовими для авторитарного режиму.
Якийсь час Пригожин був дуже близьким до Путіна та мав “прямий доступ до його вух”, завдяки чому заробив свої статки, нагадала під час зустрічі російська журналістка Євгенія Альбац. За її словами, йдеться про мільярди доларів завдяки контрактам з Міністерством оборони Росії, укладеним за сприяння Путіна.
Коли стартувало повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, нагадала Альбац, російська армія досить швидко зрозуміла, що їй не вистачає живої сили та потужностей, щоб окупувати Україну, тоді було вирішено залучити “Групу Вагнера”.
Певний час Путін використовував його для того, щоб урівноважити вплив міністерства оборони, що набуло більшої ваги під час війни. “Звичний трюк КДБ”, - каже Альбац під час обговорення, яке організувала Атлантична рада у Вашингтоні у четвер, 6-го липня.
Та коли Пригожин втратив доступ до Путіна, він запідозрив, що більше не потрібен Кремлю і без його протекції перебуває в небезпеці, то керівник найманців вдався до останнього способу впливу - оголосив свій “марш справедливості”. Альбац нагадала, що фактично “Група Вагнера” не окуповувала Ростов, як було сказано у медіа, тому що це було “вагнерівське місто” – багато бійців «Вагнера» звідти родом або перевезли сюди свої сім'ї раніше.
Браян Вітмор, старший науковий співробітник Атлантичної Ради, вважає, що фактично йдеться про зведення рахунків між двома вороогуючими фракціями в оточенні Путіна, які входять до його “злочинного синдикату”. Як він каже, це – класичне явище, яке у російських реаліях називають “разборка”. При цьому, як зауважує дослідник, всі вони – за те, щоб продовжувати війну в Україні і ррорбити це ефективніше.
“Тут ви маєте випадок, коли одні росіяни вбивають інших росіян, тому що вони не згодні щодо того, як правильно вбивати українців. І це свідчить про стан сучасної Росії”, – каже Вітмор.
На думку експерта, до Росії прийшов страх політичних змін, коли еліта розділена, громадськість незадоволена. Постає питання, чи зможе система пережити цей шок. Невизначеності додає і відсутність одного з найвищих російських військових начальників – генерала Сергія Суровікіна, котрого, як повідомляв Голос Америки, також не видно в громадському просторі після невдалого заколоту.
Путін не впевнений у тому, чи зможе система вижити.Браян Вітмор
Путін не впевнений у тому, чи зможе система вижити, вважає Вітмор. А якщо й зможе, то єдиним інструментом, який залишився у нього, є, в основному, щедрий підкуп. Путін потрохи рухається в цьому напрямку – підвищує зарплату поліції та службам безпеки на 10,5%, задовільняє запит про танки та артилерію для Росгвардії тощо.
Це створює наступну проблему, бо система Путіна, яка історично віддає перевагу лояльності над компетентністю, була збудована у мирний час, а не для війни, коли особливо потрібна впевненість, а не потрясіння, і тим більше – повстання.
Росію чекають репресії і чистки
На переконання Вітмора, Путін піде шляхом репресій і чисткок, щоб вселити страх у системі.
“Думаю, з точки зору Путіна, системі потрібен страх прямо зараз, тому що якщо ви усуваєте страх у цьому середовищі, це дуже небезпечно для режиму”, – пояснює експерт. Тут знову постає питання “щедрості” та “пріоритетності лояльності” понад компетентністю. А все це разом “не віщує нічого хорошого для режиму”.
Щось фундаментальне змінилося в Росії.Браян Вітмор
Щось фундаментальне змінилося в Росії, вважає Вітмор. “Ми все ще спостерігаємо наслідки, і я не впевнений, що наразі ми можемо повністю зрозуміти, де перебуваємо і куди рухаємося на даний момент”, - попереджає експерт.
"Тріщини" у російських елітах
Марія Снєговая, дослідниця Центру аналізу європейської політики додала під час дискусії, що через хаотичну реакцію Москви на повстання Пригожина можна впевнено стверджувати, що Кремль був заскочений зненацька. Снєговая наголошує, що еліти розчаровані ситуацією у Росії, пропаганда також втрачає успіхи у створенні картинки, ніби Путін - народний улюбленець.
Крім того, успіхи у просуванні українського контрнаступу потенційно теж сприяють подальшій дестабілізації всередині Росії, каже Снєговая. Вже помітні місцеві заклики до незалежних дій у відповідь на бездіяльність Кремля.
“Тож одну річ ми можемо сказати напевно – Путін вклав багато сил у розв’язання цієї абсолютно жахливої війни в Україні, а коли бліцкриг не спрацював, то зробив ставку на війну на виснаження, сподіваючись, що з часом західна єдність зламається і Україна врешт повинна буде здатися. Однак і це не надало переваги Кремлю, і ми перш за все бачимо все більше помітних ознак тріщин в елітах”, – сказала Снєговая.
Експертка висловила сумнів, що нинішня ситуація принесе користь Росії на майбутнє.
Журналістка Євгенія Альбац додала, що мільйони росіян, які читають Телеграм-канал Пригожина - це дуже важливий факт, що с відчить прро ширророоке невдоволення режимом.
"Так чи інакше, ми все ще не знаємо, що саме відбувається. Я думаю, що у Путіна та його оточення є багато причин боятися та вживати запобіжних заходів", - каже Альбац.
Пригожин приносив прибутки «корпорації», що керує Росією, його нелегко замінити – Альбац
Журналістка також зауважила, що одним з таких "запобіжних заходів" для Путіна був сам Пригожин. За однією з версій, він, як частина організованої злочинності, відповідав за контроль золотих копалень у Центральноафриканській Республіці та Судані, що повинні зберігати ресурси для Путіна та його близьких людей на випадок їхньої втечі з Росії.
Тому Путіну нелегко позбутися Пригожина, каже Альбац. Журналістка радить "запастися попкорном" для подальшого спостереження за цим "серіалом".
"Росія – країна, яка контролюється корпорацією", - пояснює Євгенія Альбац. Частина з учасників корпорації втратили свої статки і майно у США чи на Французькій Рив'єрі, тож шукатимуть "змін, які принесуть їм гроші".
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Білий дім: США “активно розглядають” питання надання Україні касетних боєприпасів
Адміністрація президента США Джо Байдена оцінює можливість надання Україні касетних боєприпасів. Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс 6-го липня під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна.
“Це питання активно розглядається. У мене немає оголошення в цей момент з цього приводу. Наш фокус на тому, щоб продовжувати оснащення України широким спектром боєприпасів, які вони активно використовують, відважно захищаючи свою країну та свій суверенітет від незаконного нападу Росії, воєнних злочинів і звірств”, – наголосив заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс.
За інформацією видання Reuters з посиланням на американських високопосадовців, очікується, що в пʼятницю США оголосять новий пакет озброєнь для України, який може включати і касетні боєприпаси.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці червня американські законодавці з Гельсінської групи просили президента Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у США і не використані за часів холодної війни.
Ця нищівна зброя заборонена до виробництва і використання окремою угодою, ратифікованою у понад 120 країнах світу, проте, згідно з повідомленнями українського уряду та неурядових організацій, її не раз застосовувала Росія проти України. США, Україна та Росія не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів.
Це питання активно розглядається. У мене немає оголошення в цей момент з цього приводу.заступник прес-секретаря Білого Дому Ендрю Бейтс
Також Ендрю Бейтс під час прес-конференції на борту Air Force One наголосив, що США згуртували світ на підтримку України, що посилило НАТО і зробило цю місію найпотужнішою за всю історію існування організації.
Ендрю Бейтс підкреслив, що США будуть продовжувати працювати над тим, щоб Україна мала все необхідне озброєння, щоб і надалі вона могла ефективно захищати себе, а також “мала можливість вести переговори з позиції максимальної сили”.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за даними проекту Кільського інституту, який відстежує міжнародну військову підтримку Україні, «загальний обсяг нових двосторонніх зобов’язань щодо підтримки України з боку інших країн був низьким навесні 2023 року порівняно з попередніми періодами».
Також на повільне надходження спорядження поскаржився президент України Володимир Зеленський в своєму інтерв’ю американському телеканалу CNN, яке було оприлюднено 6-го липня. Він сказав, що Україна була вимушена розпочати контрнаступальні операції цього літа пізніше, ніж прагнула, і досі наступальні операції ще не відбуваються в деяких місцях, “бо у нас нема відповідної зброї”.
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Україна, НАТО та 5 стаття: позиції союзників та думки експертів. Відео
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: на саміті у Вільнюсі союзники наблизять Україну до Альянсу. Деякі західні експерти пропонують свій варіант угоди, де в разі приєднання Києва до НАТО принцип колективної оборони стосувався б лише територій, що перебувають під контролем Києва.
- Голос Америки
«Після війни Україна стане чистим експортером безпеки для НАТО» - Макфол, колишній посол США у Росії
Майкл Макфол – колишній посол США у Росії за адміністрації Барака Обами (у 2012-2014 роках), а зараз професор міжнародних досліджень у Стенфордському університеті та є співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола). Він є автором низки видань та статей, Макфол був також спеціальним помічником президента США з відносин із Росією та Євразією при Раді національної безпеки США.
В інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода Важі Тавберідзе Макфол розповів про майбутнє України в НАТО, заколот «Вагнера» та Росію після Путіна.
Заколот «Вагнера» показав поведінку Путіна у критичній ситуації – він не піднімає ставки, а йде на переговори
Важа Тавберідзе, Радіо Свобода: Що ми дізнались про Путіна та Росію з огляду на короткотривале повстання Євгена Пригожина?
Майкл Макфол: Загалом, якщо порівняти авторитет Путіна в межах країни, серед військових та командирів до цих подій і після, його позиції значно послабились. Завжди, коли проти тебе готують заколот, коли є «примара громадянської війни» – це, до речі, його фраза, не моя – це говорить про те, що ти не у повній мірі контролюєш, що відбувається у твоїй країні. Щодо армії Вагнера, головорізів, найманців, які залишають поле бою, це – добре для України та погано для воєнних дій Росії.
Не дійшло до ескалації, підвищення ставок, він не використав військової сили. Він почав переговори зі «зрадниками»
Коли почався заколот, він ішов доволі успішно, вони захопили Ростов та вийшли на Москву. Путін виступив з доволі різкою промовою – я її слухав в прямому ефірі, а потім ще кілька разів передивлявся. Він назвав їх зрадниками та сказав, що влада використає усі засоби, щоб розчавити заколот. Та коли настав кульмінаційний момент він цього так і не зробив. Не дійшло до ескалації, підвищення ставок, він не використав військової сили. Він почав переговори зі «зрадниками».
І тут важливо зрозуміти мене. Існує переконання, що Путін – крутий хлопець, що він активізується, якщо ми перетнемо межу. Він активізується, якщо ми надішлемо танки; активізується, якщо надамо Патріоти; активізується, коли пошлемо винищувачі. А зараз ми чуємо, що через цю ж причину краще не надсилати ракети дальньої дії ATACMS.
Я не знаю, що він зробить з Україною, не вдаватиму, що знаю. Але ця справа, де Путін мав можливість перейти до активніших дій, він мав для цього військові засоби та не зробив цього дає хороший урок для країн, що підтримують Україну. А можливо він насправді капітулює, можливо, перейде до переговорів під загрозою програти війну в Україні.
В.Т.: У своїх мемуарах ви писали наступне: «Поки Путін керує Росією стратегічне партнерство неможливе». Усе ніби зводиться до того, що «наша проблема не росіяни, а Путін». Які на Вашу думку відносини можуть скластись із ймовірним наступником Путіна? Чи проблема може таки бути і в самій Росії, а не лише Путіні?
Росіяни ґвалтують українських жінок і дітей, росіяни коять масові звірства в Україні. Тобто Путін не може робити все це без підтримки росіян. І тому я не згоден з виправданнями, що росіяни не винні
М.М.: Я намагався аналітично у своєму рукописі припустити, що є Путін, і ми не можемо знати чи росіяни дійсно його підтримують. Як же можна достовірно це розуміти, коли немає реальних вільних та чесних виборів, коли немає незалежної преси? Неможливо за цих умов розуміти, чи ти насправді популярний.
Але я змінив свої погляди після жахливої, варварської війни в Україні, після того як Путін наказав вторгнутись в Україну. Не було голосування з цього приводу, чи референдуму. Ми не знаємо, що насправді росіяни думали щодо його рішення. Існує опитування, проведене навіть незалежними західними організаціями до вторгнення, яке вказує, що вони не хотіли воювати.
Але з початком вторгнення підтримка з’явилась, як це часто буває з країнами, що починають війну. І тепер росіяни ґвалтують українських жінок і дітей, росіяни коять масові звірства в Україні. Тобто Путін не може робити все це без підтримки росіян. І тому я не згоден з виправданнями, що росіяни не винні, до них не варто погано ставитись чи накладати санкції через те, що у них в країні панує самодержавство.
Після війни Україна захищатиме малі країни-сусіди, які не мають можливостей ЗСУ
В.Т.: Хочу запитати у Вас про саміт НАТО у Вільнюсі, що наближається та консенсус, який схоже існує серед країн-членів, що вони не можуть запросити країну, яка воює. З першого погляду це видається логічним. Але як це розуміти українцям? Чи запросить НАТО до себе Україну, якщо та програє? А що буде у випадку замороження конфлікту? Що якщо Україна здобуде асолютну перемогу?
М.М.: Слід пам’ятати, що всі країни-члени НАТО – демократії, а не диктатури, тому влада має прислухатись до людей. Тому я розумію аргументи від адміністрації Байдена, що американський народ не підтримає запрошення України в НАТО, поки та у стані війни. Вони думають, хоч і помилково я вважаю, бо все куди складніше, що нам доведеться вступати у війну з Росією.
Я сподіваюсь, що саміт у Вільнюсі дасть значно потужніший сигнал щодо членства України в альянсі, ніж це було у минулому. Вважаю, що треба чесно зізнатись, що з часу саміту у Бухаресті (2008 рік) і заплутаних меседжів для України та Грузії … серйозна розмова про їхнє членство була заморожена.
Нам потрібно переглянути наше ставлення до того, хто надає захист кому у відносинах Україна-НАТО
Завжди було побоювання, «Якщо ми щось зробимо, Путін відповість, можливо він нападе на Україну». І що? З часу Бухареста він двічі напав на Україну, один раз на Грузію. Тому такі аргументи потрібно назавжди відкинути. Ми не розширили НАТО, коли ще могли. Я вважаю, що ми могли зробити більше ще у 1990-ті, але це вже давня історія.
По-друге, я вважаю, нам потрібно переглянути наше ставлення до того, хто надає захист кому у відносинах Україна-НАТО. Зараз Україна отримує зброю від НАТО та є імпортером безпеки з НАТО.
Але після війни Україна перетвориться на найбільш кваліфіковану, модернізовану армію у Європі, вони вже сьогодні на цьому шляху. І Україна стане вже чистим експортером безпеки НАТО, а не імпортером. Вони забезпечуватимуть захист маленьких країн-сусідів, таких як Естонія, Латвія, Литва та інших. У них немає таких військових можливостей як у ЗСУ, особливо враховуючи те, як зараз Україна позбувається всього радянського сміття та переходить на західне озброєння.
В.Т.: Тобто, Україна – найсхідніший та найбільш укріплений бастіон НАТО. На заході є на це попит?
М.М.: Я сподіваюсь, що буде. Якщо ми хочемо посилити стримування Росії, Україна буде важливим партнером у цьому.
І дозвольте повернутись до вашого зауваження про заморожений конфлікт. Якщо якимось чином він таки перетвориться на заморожений, це не може бути виправдання, щоб казати: «Ну, ми не можемо тепер отримати членство в НАТО». Я думаю про аналогію з Західною Німеччиною у 1955 році, коли вона приєдналась до НАТО. Кордони були невизначені, але ми вирішили, що в наших інтересах допомогти Німеччині, стабілізувати там ситуацію та у довгостроковій перспективі створити умови для возз'єднання країни.
Я переконаний, що якщо, на жаль, кордони якимось чином не повернуться до 1991 року, метою України має стати успішна економіка, капіталістична економіка, успішна демократія; і для цього потрібна безпека. Та настане час, коли їхній успіх змусить людей по той бік кордону возз’єднатися, так як це було в Німеччині у 1989 році. І це має бути метою, і членство в НАТО є частиною досягнення цієї мети.
Суддя зі США, батьки якого втекли від радянських репресій, адвокатує за Україну в Конгресі. Відео
Американський суддя з Аризони Орест Єйна – онук воїна легіону Українських січових стрільців та син українців, які втекли від репресій радянської влади в часи Другої світової.
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