Російський суд оштрафував компанію Apple за “недостовірне” висвітлення війни в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в ООН у четвер, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися не використовувати їжу як інструменту війни.

У комюніке країни пообіцяли «вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни».

"Це є потужним твердженням, і ми закликаємо інших приєднатися. Звичайно, місце, де ми бачимо це негайно і найгостріше, – це Україна, де в рамках агресії Росія спочатку заблокувала українські порти, фактично блокуючи експорт зерна до світу, для якого Україна була ключовою країною забезпечення продуктами харчування," - сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що за час дії Чорноморської зернової ініціативи понад 30 мільонів тонн зерна змогли потрапити з України на світові ринки, при цьому більш ніж половина від цього обсягу надійшла до країн, що розвиваються.

Він наголосив, що зрив зернової угоди Росією спричинив зростання цін на продукти харчування по всьому світу, а також зменшення доступу до продовольства особливо для країн, що розвиваються.

"Як ми бачимо, Росія з тих пір не тільки розриває угоди, але й навмисно цілить у склади з продовольством в Україні, буквально знищуючи продовольство, а також засоби для його виробництва, тримає порти та морські шляхи під загрозою, щоб перешкодити відправляти ці продукти з України людям, які цього потребують", - сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що багато країн у світі зацікавлені в тому, аби відновити Чорноморську зернову ініціативу, втім усе залежить від рішення Москви.

"Я думаю, що ми почули з усього світу, звичайно, засудження цих дій та сильне бажання з боку багатьох країн повернути цю домовленість. А це дуже просто. Росія сама вирішує, чи робити це. Звичайно, вона може закінчити війну, яку вона розпочала завтра, і це остаточно вирішить проблему. Але, не враховуючи це, світ принаймні наполягає на тому, щоб вона відновила Чорноморську зернову ініціативу," - сказав Блінкен.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи можна відправляти українське зерно у відкрите море іншими шляхами, в обхід домовленостей в рамках зернової ініціативи, Блінкен зазначив, що розглядаються усі можливі варіанти збільшення експорту зерна з України, включно з наземними, потенційними морськими та річковими шляхами, залізницею, однак цього недостатньо.

"Навіть максимізуючи інші маршрути, буде дуже важко компенсувати те, що Україна могла робити з Чорноморською зерновою ініціативою. Іншими словами, тих обсягів, на мою думку, буде важко досягти. І навіть якби, наприклад, існував ефективний і безпечний спосіб переміщення морем із півдня, поки Росія обстрілює порти та виробничі потужності, зерносховища, саме зерно, це буде неймовірно важко. Тож я думаю, ми дійсно повинні дивитися, на те, що робить Росія," - сказав Блінкен.

Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме ротаційне президентство в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному.