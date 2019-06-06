Пайфер: фактор російської агресії - основна перепона для надання Україні плану дій вступу до НАТО

Президент України Володимир Зеленський повернувся з Брюсселя, де висловив підтримку продовженню курсу Києва на вступ до НАТО та ЄС.

Однак, в короткостроковій перспективі, членство України в НАТО є малоймовірним, пише дослідник американського аналітичного центру Brookings Institute та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Те, що Київ і досі не отримав план дій для членства в НАТО, хоча Україна набагато далі просунулась на шляху до відповідності стандартам НАТО, ніж країни, що отримали план дій для членства в 1999 році, свідчить про існування вагомих перепон для такого рішення, переконаний Пайфер.

І головним тут є російський фактор, вважає він. Так, деякі країни – члени НАТО прислухаються до позиції Москви. Іншим важливим питанням є те, що хоча план дій не передбачає застосування статті 5 – основоположної статті альянсу, що передбачає спільний захист в разі нападу на одного з членів – все ж невідомо, що має робити Альянс в разі нападу на країну, якій надано план дій для членства.

Пайфер назвав свою формулу для України в НАТО "не тепер, але і не ніколи"

Яким має бути вихід із ситуації, коли Москва, очевидно, не хоче полишати політику сфер впливу стосовно своїх сусідів, розмірковує дослідник. Пайфер відкидає ідею свого колеги дослідника Brookings Майкла Огенлона, який пропонує створити нейтральну зону від Швеції та Фінляндії на півночі до Чорного моря та Кавказу. Росія б відвела свої війська з цих країн, а Захід зняв би санкції з Росії і припинив розширення НАТО. Країни нейтральної зони, за цим планом, могли б вступити до ЄС. Пайфер переконаний, що таку ідею не підтримають Україна, Грузія а також власне Фінляндія та Швеція.

Натомість, Пайфер радить Україні посилювати співпрацю з НАТО і фактично втілювати план дій, бо Москва, на його думку, в основному виступає проти самого факту надання плану, але не його фактичного втілення. Пайфер назвав свою формулу для України в НАТО "не тепер, але і не ніколи".

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