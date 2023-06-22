Російські дипломати повторюють брехню. Соромно – посол США в ОБСЄ Карпентер

Російським дипломатам, які “змушені повторювати брехню” Москви “має бути соромно”. Таку заяву зробив 22 червня посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. Він також припустив, що, можливо, саме через сором російський посол не присутній більшість днів на засіданнях ОБСЄ.

Серед неправдивих наративів Москви посол США в ОБСЄ, зокрема, назвав російські заяви про “боротьбу проти мілітаризованого нацистського режиму” та “західного сатанізму” в Україні.

“Як загарбницька війна Росії проти України провалюється, так і її війна проти правди. Брехня Росії ніколи не змінить фактів, і з плином часу світ бачить це все ясніше”, – зазначив Карпентер.

Натомість Росії, наголосив він, доведеться “жити вічно з цією правдою” – про порушення нею Статуту ООН та Гельсінського заключного акту.

Філософія Кремля така: “Що моє, то моє, а що твоє – моє”.

Карпентер наголосив, що РФ продовжує атакувати Україну ракетами, так само продовжує “атакувати правду”, а її зброєю є “дезінформація та брехня” з метою “виправдати невиправдане”, у тому числі, власні воєнні злочини та злочини проти людства.

Дипломат озвучив низку взаємосуперечливих фальшивих тверджень Росії, що постійно змінюються “у справжньому оруеллівському стилі”.

Зокрема, вигадане Росією твердження, ніби війна проти України є необхідною відповіддю на “передбачувані загрози з боку США і НАТО”. Карпентер назвав це нісенітницею та додав, що Москва планує продовжити цей “фарс”, запланувавши на 10 вересня фіктивні вибори на окупованих територіях України.

"Усі держави-учасниці [ООН та ОБСЄ, - ред.], включно з тими, які межують з Росією, добре усвідомлюють, я запевняю вас, усі в цій залі чудово усвідомлюють, що філософія Кремля така: “Що моє, то моє, а що твоє – моє”. Ми спостерігаємо це постійно протягом останніх кількох років”, – сказав Карпентер.