Факт: 5 російських спортсменок зареєструвались на Арабських спортивних іграх під виглядом сирійок

П'ять спортсменок з Росії зареєструвалися у складі збірної Сирії на Арабських спортивних іграх в Алжирі, відомих раніше як Панарабські ігри.

Російські спортсменки зрікаються громадянства та міняють імена для незаконної участі у змаганнях під прапорами Сирії

Спортивні правила (зокрема підзаконний акт до правила 41 Олімпійської хартії) передбачають трирічний тайм-аут для спортсменів, які змінили громадянство, перш ніж їм буде дозволено представляти нову країну. Змагання під фальшивою національною ідентичністю є серйозним порушенням, нагадує проект Голосу Америки Поліграф.

Поліграф також здійснив власне розслідування та підтвердив заяву російського спортивного журналіста Сергія Лісіна про те, що спортсменки з Росії вдалися до зміни громадянства і навіть імені та дати народження, щоб незаконно увійти до збірної Сирії та взяти участь у змаганнях.

Змагання у Алжирі організовуються кожні чотири роки Союзом арабських олімпійських комітетів, що складається з 22 членів.

5 спортсменок, про яких йдеться, були громадянками Росії та членами російських національних збірних. Натомість міжнародні спортивні правила забороняють спортсмену мати більше однієї “спортивної національності” одночасно.

Дарія Джеджула

Міністерство спорту Росії включило Дар'ю Андріївну Джеджулу, 19 листопада 1995 року народження, до списку кандидатів у збірну Росії з бадмінтону 2023 року.

На веб-сайті Всесвітньої федерації бадмінтону вона також вказана як Дарія Джеджула, яка народилася 19 листопада 1995 року, представляє Росію. На сайті Арабських спортивних ігор 2023 року вона значиться у складі сирійської збірної під іншим ім'ям - Даша Дедхула - і з іншою датою народження - 18 листопада 1999 року.

Фотографії, опубліковані на сайті Федерації бадмінтону Республіки Татарстан і в російській онлайн-соцмережі та соціальній мережі «ВКонтакте» (раніше «ВКонтакте»), підтверджують, що учасниця збірної Росії з бадмінтону Дар’я Джеджула і учасниця збірної Сирії з бадмінтону Даша Дедхула — одна і та сама людина.

Дарія Малкова

Малкова Дар'я Василівна, 16 листопада 2000 року народження, зарахована Мінспорту Росії до складу збірної Росії з велоспорту на 2023 рік.

На веб-сайті Арабських спортивних ігор 2023 року вона зареєстрована як сирійська велогонщиця Дарі Малко, яка народилася 4 липня 2001 року.

5 липня в інтерв'ю телеграм-каналу Baza і сайту "Матч-ТВ" Дар'я Малкова підтвердила, що зареєстрована у складі збірної Сирії. Вона стверджувала, що зараз тренується в Сирії, але наполягала, що не збирається змагатися в Алжирі і нічого не знає про те, що була зареєстрована як сирійська велогонщиця.

Тетяна Малкова

Малкова Тетяна Василівна, 26 грудня 2005 року народження, перебуває у складі збірної Росії з велоспорту на 2023 рік. 20-22 червня Малькова брала участь у чемпіонаті Росії з велоспорту у Воронезькій області.

На сайті Арабських спортивних ігор 2023 Малкова зареєстрована як спортсменка з Сирії під вигаданим іменем Татя Малко, а дата народження змінена на 25 грудня 2005 року.

В інтерв’ю РІА Новини 5 липня Малкова підтвердила, що вона та її сестра Дарія Малкова зареєстровані як сирійські велогонщики в Алжирі, але сказала, що «не планує брати участь у Панарабських іграх».

Карина Полудкіна

На початку липня Карина Полудкіна брала участь в молодіжному чемпіонаті Росії з легкої атлетики в Єкатеринбурзі.

На веб-сайті World Athletics, міжнародної керівної організації з легкої атлетики, Карина Полудкіна вказана як російська спортсменка, яка народилася 16 вересня 2003 року.

На сайті Арабських спортивних ігор 2023 року вона зареєстрована як учасниця національної збірної Сирії Каріна Полуд, яка народилася 15 вересня 2003 року. 6 липня в інтерв'ю телеканалу "Матч" Полудкіна заявила, що була зареєстрована у складі збірної Сирії без її відома.

Анастасія Сорокіна

Міжнародна федерація водних видів спорту World Aquatics вказує Сорокіну як російську спортсменку, яка народилася 1 червня 2004 року. За словами тренера збірної Росії з плавання Сергія Колобкова, Сорокіна входить до цієї команди. Сорокіна зареєстрована як член національної збірної Сирії на Арабських спортивних іграх під ім'ям Енас Соркіне, народилася 31 травня 2004 року.

5 липня в інтерв'ю російському спортивному сайту Sports.ru Сорокіна зізналася, що збиралася брати участь в Арабських спортивних іграх у складі збірної Сирії під вигаданим ім'ям і прізвищем і з фальшивою датою народження: «Мені запропонували конкурс як комерційний старт; організатори сказали, що проблем не буде. У підсумку, коли ситуація змінилася, ми вирішили знятися з конкурсу, щоб не було проблем».

Раніше 5 липня Мінспорту Росії заявило, що російські спортсмени не беруть участі в Арабських спортивних іграх і не заявляли про зміну громадянства, «за винятком двох осіб». ТАСС цитує міністерство, назвавши цих двох спортсменок Мілану Мугу (дзюдо) і Олександру Максимову (художня гімнастика), зазначивши, що вони були серед спортсменів, які офіційно представляють збірну Сирії, але «не були включені в затверджені списки кандидатів у спортивні команди» Російської Федерації на 2023 рік».