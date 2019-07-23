Південна Корея заявляє, що провела попереджувальні постріли проти російського літака

Сотні попереджувальних пострілів провели військові Південної Кореї в бік російського військового літака А-50, який двічі перетнув повітряний простір країни зранку 23 липня. Про це заявило військове командування Південної Кореї.

Росія заперечує ці події і заявляє, що Південнокорейські літаки перехопили два бомбардувальники у повітрі над нейтральними водами.

Пізніше 23 липня Міністерство оборони Японії в своїй заяві підтвердило слова Південнокорейського відомства. Військові Південної Кореї заявили, що в польоті брало участь три російські і два китайські військові літаки – вони підлетіли до зони обов'язкової ідентифікації. Один літак - російський А-50 - підлетів ближче до Південної Кореї і двічі перетнув повітряний простір країни.

"Місія надала б їм повну карту державних систем протиповітряної оборони (Південної Кореї)", - говорить Пітер Лейтон, аналітик Азійського інституту Гріффіта, розмірковуючи над можливими цілями місії, в коментарі CNN

Сеул засвідчив свій протест проти дій Росії. Радник з національної безпеки Кореї Чун Ї-йонг надіслав попередження Раднику з нацбезпеки Росії Патрушеву про те, що Південна Корея вдасться до "набагато потужніших кроків", якщо Росія проводитиме подібні маневри. Сеул також висловив протест китайським та російським дипломатам.

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