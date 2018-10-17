DFR навело докази наявності нових російських систем зв'язку на Донбасі

З'явились додаткові докази наявності просунутого нещодавно розробленого російського військового устаткування на Донбасі. Про це заявляє Лабораторія цифрових досліджень (@DFRLab), проект аналітичного центру Atlantic Council.

Коментуючи дослідження, колишній посол США до Росії Александер Вершбоу наголосив на тому, що наявність цього устаткування ще раз доводить, що Росія веде війну проти України.

"Росія веде війну проти України, @DFRLab виявило "просунуте нещодавно розроблене військове устаткування" на Донбасі минулого тижня", - написав Вершбоу у Twitter.

Дослідник компанії Bellingcat Арік Толер назвав дослідження @DFRLab "суперцікавим". Дослідження наголошує на тому, як Росія перефокусувалась на високотехнічні, логістичні зусилля в Україні.

"Нове суперцікаве дослідження ​ # MinskMonitor показує як Росія надіслала систему "Аурига-1.2В" (застосовану два роки тому в Сирії, наявну лише у використані російських військових) до Донецьку. Наголошує на тому, як Росія зосереджується на високотехнічних логістичних зусиллях в Україні", - пише Толер у Twitter.

@DFRLab виявило дві фотографії із зображенням нових модулів супутникової комунікації на непідконтрольній урядові території східної України. Це – другий відомий випадок розгортання цієї системи.

@DFRLab вже повідомляло про наявність російського військового устаткування на сході України, особливо, що стосується систем електроніки та дронів, які розташовано на непідконтрольній урядові території України через прямі і умисні дії російських військових, йдеться в дослідженні.

Ці системи на додаток до інших видів участі Росії, дуже посилюють бойові спроможності керованих Росією сепаратистів через механізми підтримки, такі як психологічні операції через перехоплення сигналу, розвідку та посилення комунікацій.

В той час, як Росія зменшила кількість дійсних військових та важкої зброї на сході України, вона залишила на тому ж рівні, якщо не посилила кількість та якість нелетального обладнання, а також продовжує надавати необхідний персонал з технічним знанням роботи цих систем, наприклад, спеціалістів з електронних бойових дій, зазначають у @DFRLab.

9 червня 2018 року, користувач мережі ВКонтактє Артьом Донецьк розмістив декілька фото, з яких видно, що він бере участь в керованих Росією бойових операціях в Донецькій області. В альбомі є дві його фотографії на фоні військової супутникової антени. Ця радарна установка ідентична російській установці "Аурига-1.2В", яку почали виробляти з 2014 року. Цю систему не експортували до України. Іншими словами, вона могла опинитись на сході України через безпосередню допомогу Росії для сепаратистів, наголошують дослідники.

В 2016 році цю систему було помічено у російських військових у Сирії. Вперше "Ауригу-1.2В" було виставлено в 2015 році на виставці присвяченій "Дню Інновацій" російського Міністерства оборони у Владивостоці.

Конкретний час застосування установки "Аурига-1.2В" не відомий, хоча очевидно використання цієї системи в рамках керованої Росією операції на підтримку так званих сепаратистів, переконані аналітики.

Хоча система в основному призначається для відео спілкування, можливо її використовували в якоcті більш захищеного способу спілкування з підрозділами на лінії фронту.

Можливо також, що систему "Аурига" використовували для зв'язку між російськими військовими, однак про це не можна точно стверджувати на основі інформації з відкритих джерел.

Все ж, очевидно, що керовані Росією сепаратисти продовжують покладатись на російські ресурси та експертні поради, вважають у @DFRLab.

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