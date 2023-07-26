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Російських і білоруських спортсменів не можна допускати на Олімпіаду навіть під нейтральним прапором – міністри Естонії, Латвії та Литви
Заборона на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях – навіть під нейтральними прапорами – має діяти увесь час тривання агресії Росії проти України. Так у Twitter прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала спільну заяву міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви до Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських і білоруських спортсменів у майбутніх Олімпійських іграх, які розпочнуться 26 липня наступного року в Парижі.
“Важливо зберегти заборону участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть під нейтральним прапором під час олімпіади у Парижі”, – написала Каллас.
Міністри у згаданій заяві високо оцінили нещодавнє підтвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) того, що Росія та Білорусь не отримають офіційних запрошень на літні Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.
“Проте ми глибоко стурбовані рекомендацією МОК відкрити шлях для спортсменів з Росії та Білорусі для участі в міжнародних змаганнях під завісою нейтралітету. Такий підхід є невиправданим, оскільки Росія та її спільниця Білорусь продовжують вести жорстоку війну проти України, щоб знищити суверенну націю-учасницю Олімпійських ігор”, – йдеться у заяві.
Агресія Росії та звірства, заподіяні Україні та її народу, включаючи спортивну спільноту, лише погіршилися, тому необґрунтовано пом’якшувати будь-які заходи проти Росії та Білорусі, вважають посадовці.
Через загарбницьку війну Росії проти України, зокрема, загинули сотні українських спортсменів, а українські спортивні споруди були знищені або пошкоджені під час навмисних нападів на цивільну інфраструктуру, нагадали підписанти заяви. А також додали, що багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну.
Міністри закликали МОК дотримуватися власних обмежувальних заходів, поки Росія продовжує неспровоковану, невиправдану та незаконну агресивну війну, і не дозволяти російським і білоруським спортсменам повернутися до Олімпійські ігри в будь-якому статусі.
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Україна стає "суперлабораторією" з технологій дронів та штучного інтелекту - Washington Post
Війна та розвиток штучного інтелекту допомогли Україні стати країною з виробництва дронів, про це пише американське видання The Washingto Post.
“Технології штучного інтелекту, які розробляє все більша кількість українських компаній-виробників дронів, є одним із кількох інноваційних стрибків, які відбуваються на внутрішньому ринку безпілотних літальних апаратів України, які прискорюють і демократизують смертоносність безпілотних військових засобів. Це особливо важливо для української армії, яка слабше озброєна, і яка бореться з більшим і краще оснащеним російським ворогом”, - пишуть для WP журналісти Девід Стерн, Ізабель Хуршудян та Алекс Гортон у статті “Війна в Україні стимулює революцію збройних безпілотників за допомогою штучного інтелекту”.
Суперлабораторія винаходів
Журналісти розповідають, що українці за допомогою штучного інтелекту навчили свої дрони обходити російські системи радіоелектронної боротьби. Мовляв, під час глушіння дрон з вибухівкою, навіть якщо втратить зв'язок з оператором, не падає на землю, а замикається на цілі, прискорюється до неї та знищує її. Українські виробники називають ці дрони “джавелінами для бідних”, пише американське видання.
Війна перетворила Україну “на своєрідну суперлабораторію винаходів, яка приваблює інвестиції”, - мовиться у статті. Одним із великих іноземних інвесторів в цю галузь є колишній керівник Google Ерік Шмідт, який вже вклав 10 мільйонів доларів разом з іншими інвесторами в український стартап-акселератор, що інвестує в безпілотники та інші оборонні технології.
За даними джерел WP, Шмідт зустрічався з міністром оборони України восени минулого року, і він може бути зацікавленим в інвестуванні в Україну мільйонів доларів для розширення виробництва безпілотників.
Ерік Шмідт, нагадує WP, колись консультував Пентагон у питаннях технологій штучного інтелекту. “Він (Шмідт) поділився переконанням, що в майбутньому безпілотники відіграватимуть вирішальну роль на суші, в повітрі та на морі в розмінуванні полів і формуванні безжальних зграй безпілотних літальних апаратів-камікадзе. “Майбутнє війни диктуватимуть і вестимуть безпілотники”, — цитує Еріка Шмідта Washington Post.
Крім того, за даними видання, зараз з українськими військовими працює понад 200 українських виробників безпілотників, щоб посилити потужності своїх дронів, зокрема, здатність вбивати та шпигувати за ворогом.
Міноборони України також підтримує вітчизняних виробників дронів, наголошує WP. Зокрема, уряд поділився з виробниками “російськими технологіями глушіння”, щоб компанії могли “перевірити свою продукцію на деякі з найдосконаліших у світі засобів радіоелектронної боротьби — привілею, якого не має переважна більшість міжнародних компаній-виробників дронів”.
Ефективність дронів у контрнаступі
У питанні нинішнього контрнаступу ЗСУ, експерти з питань дронів не покладають багато надій на “ударні безпілотники”. Мовляв, вони “навряд чи забезпечать вирішальну перевагу в контрнаступі через їх обмежений радіус дії та розмір корисного навантаження, а також нерівну місцевість на багатьох милях щільних російських мінних полів і окопів”.
При цьому опитані експерти вважають, що “забезпечити найбільший безпосередній вплив на полі бою” можуть українські дрони-розвідники, які вже неодноразово демонстрували свою ефективність, особливо у роботі з артилерією.
Небезпека ШІ та дронів
Автори статті зауважують, що дронні винаходи українців після війни можуть становити небезпеку. Якщо потраплять на чорний ринок, вони можуть створити чимало клопоту “для урядів, які намагаються протистояти сепаратистським бойовикам, наркокартелям чи екстремістським угрупованням, що прагнуть отримати перевагу у технологіях”.
“Оскільки десятки тисяч людей проходять навчання на дронах з обох сторін цієї війни, дуже ймовірно, що цей досвід пошириться далеко й широко, включно з безчесними гравцями”, — коментує для WP експерт із дронів аналітичного центру CNA Семюель Бендетт.
Втім для України, принаймні допоки триває війна, розвиток вітчизняної індустрії дронів лишається пріоритетом. З часу повномасштабного вторгнення у рамках урядової програми “Армія дронів” пройшли навчання близько 10 тисяч людей. Ще 10 тисяч операторів український уряд планує навчити впродовж наступних півроку.
- Голос Америки
Онлайн-експлуатація: біженці все частіше стають жертвами сексуальної наруги у мережі
Жертвами торгівля людьми і у тому числі сексуальної онлайн-експлуатації стають понад 25 мільйонів людей щороку, а із зростанням кількості біженців через війну ці цифри лише зростають. Про це розповіла генеральна секретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельга Шмід.
Посадовиця наголосила, що близько 80-90% біженців – жінки та діти, і саме вони є жертвами злочину торгівлі людьми та сексуальної експлуатації, у тому числі в інтернеті.
“Ми робимо все, щоб протидіяти цьому, підвищувати обізнаність, співпрацювати з урядами, щоб разом протистояти організованій злочинності. Треба працювати з правоохоронними органами, з громадянським суспільством”, – наголосила Шмід у своєму виступі в американському Центі Вілсона в середу.
Як повідомляв Голос Америки, у партнерстві з організацією Thomson Reuters, в ОБСЄ створили сайт-пам’ятку helpforukrainians.info, щоб допомогти українським біженцям бути пильними щодо ризиків торгівлі людьми та експлуатації.
А видання Guardian наводить дані аналізу глобального трафіку пошукових систем про підвищений інтерес до порнографії за участю українок з часу вторгнення Росії в Україну. У березні минулого року дослідники зафіксували стрибок кількості таких запитів у 300%. Тенденція тривала і в наступні місяці. Виявлено, що у січні 13 відеороликів, на яких, за описами, зображені українські біженці, переглянули 275 тисяч разів.
ОБСЄ запустила кампанію під назвою “Будь у безпеці” з метою підвищення обізнаності українських біженок із способами протидії торговцям людьми.
Організація також повідомляла, що їм відомо про спроби вербувань у чатах, якими користуються українці, а також – збільшення тематичної реклами в інтернеті, інформує Радіо Свобода.
У Вашингтоні Гельга Шмід зустрілася із Держсекретарем США Ентоні Блінкен, котрий зауважив: “Життєво важливо, щоб ОБСЄ могла продовжувати свою роботу та всі свої місії. На жаль, організація зазнала значного обструкціонізму з боку Росії, що намагається перешкодити їй рухатися вперед”. Як відомо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні припинила свою діяльність 31 березня 2022 року.
Під час зустрічі були обговорені питання стосовно ситуації в Україні, а також у Молдові. Ще одна з основних тем переговорів – зміни клімату.
- Голос Америки
$10 млн на аудит допомоги Україні пропонують витратити республіканці з бюджету США
Республіканці в американському Сенаті пропонують виділити 10 мільйонів доларів на створення служби з контролю над витратами уряду США на підтримку України. Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету США на наступний рік запропонували сенатори-республіканці Джош Говлі, Дим Ріш, Роджер Вікер та Джон Кеннеді.
Оглядачі відзначають, що співавтори поправки представляють різні точки зору, що є в Республіканській партії щодо допомоги Україні. Так, Говлі послідовно виступає проти надання Україні допомоги. Ріш та Вікер є палкими прихильниками допомоги Україні і щодо перевірок раніше заявляли, що чинна система аудиту є достатньою.
"Конгрес ввів більше двох десятків детальних вимог нагляду і багато вимог прозорості щодо допомоги Україні, але республіканці вважають, що потрібно ще працювати, щоб покращити прогрес", - сказав Вікер Fox News.
"За мільярдами доларів витрат на Україну потрібен справжній нагляд. Це крок у вірному напрямку", - сказав Говлі в коментарі виданню Punchbowl.
"Ми маємо приблизно 54 наглядові механізми, що працюють ... але більшість каже: "Завжди можна зробити більше". І, гадаю, так і буде", - заявив Кеннеді Punchbowl.
Запропонована поправка передбачає, що нова служба аудиту включатиме 30 посадовців. Обсяг допомоги, схваленої Конгресом США для України з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищив 100 мільярдів доларів.
- Голос Америки
Лідер республіканців в Сенаті: США мають надати Україні зброю, щоб завершити боротьбу
Із закликом до уряду США збільшити і прискорити збройну допомогу Україні, а до американського Сенату - інвестувати у військово-промисловий комплекс США, щоб забезпечити довгострокову допомогу України одночасно із підсиленням захисту США, звернувся лідер Республіканської партії в американському Сенаті Мітч Макконнелл.
Макконнелл виголосив свою заяву під час обговорення оборонного бюджету США в залі Сенату у вівторок.
"Адміністрація Байдена має почати рухатися зі відповідною швидкістю та дати нашим друзям в Україні смертоносні інструменти, необхідні для завершення їхньої боротьби", - звернувся Макконнелл до президента США Джо Байдена, представника Демократичної партії.
"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку Росії та Китаю", - додав сенатор.
Макконнелл засудив напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні і відзначив швидку ескалацію агресії з боку Путіна.
"Минув лише тиждень з того часу, як Володимир Путін вийшов з угоди, яка дозволяла транзитне постачання українського зерна Чорним морем. Але Росія вже перейшла від погроз суднам, що перевозили світові запаси зерна, до нападу на склади зерна в Одесі та інших прибережних містах", - заявив сенатор.
Режим, який використовує священнослужителів як пропагандистів і агентів впливу та руйнує історичні молитовні будинки, не є другом для віруючихМітч Макконнелл
Він відзначив, що удари Росії по найбільшому православному собору Одеси чітко вказують на неповагу Путіна до релігійних установ, а "режим, який використовує священнослужителів як пропагандистів і агентів впливу та руйнує історичні молитовні будинки, не є другом для віруючих".
Макконнелл розкритикував Байдена за повільне надання зброї Україні і наголосив на успішному застосуванні британських крилатих ракет в контрнаступі ЗСУ.
Цього тижня із закликом збільшити допомогу Україні звернулись також і сенатори-демократи. Світ з українською перемогою - безпечніший, тому критично важливо переконатись, що Путін зазнає провалу. Про це в колонці для The New York Times написали американський сенатор Марк Келлі (Аризона) та сенаторка Таммі Дакворт (Іллінойс).
“Ми були на фронті. Ми знаємо, чого потребує Україна”, - переконують сенатори. Обоє - ветерани армії США і, що мають досвід бойових дій. Сенаторка Дакворт навіть отримала важкі поранення, які ледь не коштували їй життя.
“Ми знаємо правду, яку засвоює кожен бойовий ветеран: попри все планування та зважування перед війною, більшу частину з цього можна викинути, коли починається бій. Ви часто дізнаєтесь про своїх ворогів більше за перші 24 години конфлікту, ніж за роки їх вивчення”, - пишуть законодавці у колонці.
Саме так трапилось у випадку з Україною, переконані вони. До початку повномасштабного вторгнення багато хто вважав, що Росія зможе захопити Київ за тижні, якщо не за дні. Однак дуже швидко стали очевидними проблеми російської армії із технікою, тренуванням та дисципліною.
Як повідомляв Голос Америки 25 липня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні – новий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів для посилення контрнаступу України.
До пакету увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерія, бронетехніка. Українські військові отримають додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, міномети калібру 120 мм і 60 мм, трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW).
До України надійдуть у складі нового пакету 32 бронетранспортери Stryker, Javelin та інші протитанкові системи та ракети, безпілотні авіаційні системи Hornet (розвідувальні безпілотники), авіаційні ракети Hydra-70, тактичні аеронавігаційні системи, підривні боєприпаси для подолання перешкод.
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