Російських і білоруських спортсменів не можна допускати на Олімпіаду навіть під нейтральним прапором – міністри Естонії, Латвії та Литви

Заборона на участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях – навіть під нейтральними прапорами – має діяти увесь час тривання агресії Росії проти України. Так у Twitter прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас прокоментувала спільну заяву міністрів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви до Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських і білоруських спортсменів у майбутніх Олімпійських іграх, які розпочнуться 26 липня наступного року в Парижі.

“Важливо зберегти заборону участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть під нейтральним прапором під час олімпіади у Парижі”, – написала Каллас.

Міністри у згаданій заяві високо оцінили нещодавнє підтвердження Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) того, що Росія та Білорусь не отримають офіційних запрошень на літні Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

“Проте ми глибоко стурбовані рекомендацією МОК відкрити шлях для спортсменів з Росії та Білорусі для участі в міжнародних змаганнях під завісою нейтралітету. Такий підхід є невиправданим, оскільки Росія та її спільниця Білорусь продовжують вести жорстоку війну проти України, щоб знищити суверенну націю-учасницю Олімпійських ігор”, – йдеться у заяві.

Агресія Росії та звірства, заподіяні Україні та її народу, включаючи спортивну спільноту, лише погіршилися, тому необґрунтовано пом’якшувати будь-які заходи проти Росії та Білорусі, вважають посадовці.

Через загарбницьку війну Росії проти України, зокрема, загинули сотні українських спортсменів, а українські спортивні споруди були знищені або пошкоджені під час навмисних нападів на цивільну інфраструктуру, нагадали підписанти заяви. А також додали, що багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну.

Міністри закликали МОК дотримуватися власних обмежувальних заходів, поки Росія продовжує неспровоковану, невиправдану та незаконну агресивну війну, і не дозволяти російським і білоруським спортсменам повернутися до Олімпійські ігри в будь-якому статусі.