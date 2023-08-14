В Польщі арештували двох росіян за шпигунство та розповсюдження вагнерівської пропаганди

Польські правоохоронці заарештували двох росіян за поширення пропаганди від імені групи найманців Вагнера. Їм висунули звинувачення у шпигунстві. Про це у понеділок заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські, повідомляє агенція Reuters.

Підозрювані розклеїли близько 300 листівок провагнерівської пропаганди у Кракові та Варшаві. Хоча загалом у них виявили близько 3 тисяч таких листівок, повідомляє прес-служба міністра, відповідального за координацію спецслужб. "Обидва були звинувачені, серед іншого, в шпигунстві", — написав Камінські на платформі X (у минулому Twitter).

На початку серпня прем’єр-міністр Польщі заявив, що солдатів ПВК "Вагнер", які почали навчання з білоруською армією, перекидають ближче до східного флангу НАТО, щоб дестабілізувати ситуацію в альянсі.

Підозрювані, яких затримали, названі Олексієм Т. та Андрієм Г., повинні були отримати за свою роботу оплату від російської влади, повідомляє прес-служба міністерства.

"Загалом за виконання завдань вони мали отримати до 500 тис. рублів", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура висунула їм звинувачення у "роботі на зовнішню розвідку проти Польщі", а також у причетності та вербуванні у найманство, що заборонено міжнародним правом, а також у популяризації символіки та назв, що підтримують агресію Росії в Україні, повідомили в прес-службі.

Чоловікам, які планували виїхати з Польщі 12 серпня, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі визнання їх винними їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

За останні місяці Польща заарештувала 22 людини, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії чи Білорусі. Варшава розглядає такі дії як частину гібридної війни проти Польщі через її підтримку України у війні проти російської агресії.

В матеріалі використані джерела Reuters, AP.