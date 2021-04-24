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Російський Міг-31 здійснив "супровід" американського літака-розвідника над Тихим океаном

Російський винищувач Міг-31

У п’ятницю російські державні ЗМІ повідомили, що над нейтральними водами Тихого океану росіяни виявили розвідувальний літак ВПС США RC-135. Відповідно до заяви Міноборони Росії, на яку звернули увагу у виданні Newsweek, російський Міг-31 було підняти у повітря "для ідентифікації повітряної цілі та недопущення порушення державного кордону Російської Федерації".

“Після того, як іноземне військове судно розвернулося від державного кордону, російський винищувач безпечно повернувся на авіабазу”, - повідомили росіяни.

Міністерство оборони Росії у Твітері повідомило про інцидент. Американське видання Newsweek звернуло увагу, що раніше Міноборони Роії розмістило відео подібної події, яка відбулась біля південно-східного берега Камчатки.

Раніше цього тижня НАТО змушене було застосувати винищувачі з Естонії, Литви та Польщі, щоб перехопити над Балтійським морем російські бомбардувальники Ту-160 та винищувачі, які їх супроводжували, Су-27 і Су-35.

Після того, як Росія у п'ятницю заявила, що почала вивід військ від українського кордону, Пентагон відповів, що “поки рано” робити висновки про відведення військ.

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Речник Державного департаменту США прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні. Відео
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Речник Державного департаменту США прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні. Відео

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